Nedelja, 7. 6. 2026, 14.54
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MotoGP, VN Madžarske, dirka
Marc Marquez na Madžarskem do jubilejne stote zmage
Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec preizkušnje za veliko nagrado Madžarske v razredu motoGP. Na dirkališču Balaton Park je polovico preizkušnje čakal na svojo priložnost, nato pa upravičil vlogo favorita na zaviti stezi ter ugnal rojaka Pedra Acosto (KTM). Vodilni trojec v seštevku je dirko končal v prvem zavoju.
Najbolje je s starta potegnil Marc Marquez, že zmagovalec sobotnega sprinta, a ga je nato po nekaj minutah Pedro Acosta prehitel ter se mu odpeljal za dobro sekundo. Devetkratni svetovni prvak je potrpežljivo čakal in vozil na varni razdalji do mlajšega rojaka.
💯 @marcmarquez93 wins— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 7, 2026
💯 @ducaticorse wins
You couldn't make it up 🤯#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/4EXf44jHJJ
S tem je lanski svetovni prvak nadzoroval tlak v gumah, nato pa pritisnil na plin in začel napadati po polovici preizkušnje. V 15. krogu je po nekaj neuspešnih poskusih vendarle uspel v svoji nameri in se hitro odpeljal 11 let mlajšemu tekmecu ter nato le še nadzoroval položaj na zaprti madžarski stezi.
Izjemen jubilej
Španski as slavi jubilejno stoto zmago. Marquezova zmaga je bila 100. v karieri. Od tega je 74-krat slavil v kraljevskem razredu, 16 zmag ima v moto2, 10 pa v razredu moto3. V sezoni 2026, v kateri je imel doslej veliko težav s padci in poškodbami ter posledičnimi odstopi, je zabeležil prvo zmago na nedeljskih dirkah, na sobotnih sprintih je bil najboljši trikrat.
V lovu na tretje mesto je bil večino dirke osamljen Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), za zmagovalcem in moštvenim kolegom je zaostal dobrih 11 sekund.
Start je bil na zaviti stezi v Balaton Parku še najbolj razburljiv. Nekdanji svetovni prvak, Španec Jorge Martin (Aprilia) je imel namreč težave pri zaviranju, zaradi česar je izgubil nadzor nad motorjem in s sabo na tla v prvem zavoju odnesel še tri tekmece.
Med njimi sta bila tudi Italijana Marco Bezzecchi (Aprilia) in Fabio di Giannantonio (Ducati), s čimer so bili na tleh vodilni trije v seštevku svetovnega prvenstva.
Stanje se tako ni spremenilo, Bezzecchi ima na vrhu 180 točk, Martin sledi s 160, di Giannantonio pa je zbral 134 točk. Acosta je po drugem mestu zdaj pri 132 točkah, Marquez pa je napredoval na peto mesto s 108.
Naslednja dirka bo v češkem Brnu čez 14 dni.
Izidi VN Madžarske:
MotoGP:
1. Marc Marquez (Špa/Ducati) 42:55,325
2. Pedro Acosta (Špa/KTM) + 1,343
3. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 11,632
4. Ai Ogura (Jap/Trackhouse Aprilia) 15,539
5. Luca Marini (Ita/Honda) 18,669
6. Diogo Moreira (Bra/Honda LCR) 21,794
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SP skupno:
1. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) 180 točk
2. Jorge Martin (Špa/Aprilia) 160
3. Fabio Di Giannantonio (Ita/VR46 Ducati) 138
4. Pedro Acosta (Špa/KTM) 132
5. Marc Marquez (Špa/Ducati) 108
6. Ai Ogura (Jap/Trackhouse Aprilia) 105
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Moto2:
1. Manuel Gonzalez (Špa/Dynavolt Intact) 37:10,278
2. Filip Salač (Češ/OnlyFans ART) + 1,552
3. Senna Agius (Avs/Dynavolt Intact) 3,925
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SP skupno:
1. Manuel Gonzalez (Špa/Dynavolt Intact) 154,5 točke
2. Izan Guevara (Špa/Pramac Yamaha) 105
3. Celestino Vietti (Ita/SpeedRS) 102
...
Moto3:
1. Maximo Quiles (Špa/Aspar) 33:39,745
2. David Almansa (Špa/Dynavolt Intact) + 3,147
3. Alvaro Carpe (Špa/KTM Ajo) 7,037
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SP skupno:
1. Maximo Quiles (Špa/Aspar) 170 točk
2. Alvaro Carpe (Špa/KTM Ajo) 111
3. Marco Morelli (Arg/Aspar) 77
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