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Avtor:
STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
14.54

Osveženo pred

37 minut

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Natisni članek
MotoGP VN Madžarske Marc Marquez

Nedelja, 7. 6. 2026, 14.54

37 minut

MotoGP, VN Madžarske, dirka

Marc Marquez na Madžarskem do jubilejne stote zmage

Avtor:
STA

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Marc Marquez | Marc Marquez je bil ta konec tedna na Madžarskem nepremagljiv, dobil je kvalifikacije, sprintersko dirko in nedeljsko glavno preizkušnjo. | Foto Reuters

Marc Marquez je bil ta konec tedna na Madžarskem nepremagljiv, dobil je kvalifikacije, sprintersko dirko in nedeljsko glavno preizkušnjo.

Foto: Reuters

Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec preizkušnje za veliko nagrado Madžarske v razredu motoGP. Na dirkališču Balaton Park je polovico preizkušnje čakal na svojo priložnost, nato pa upravičil vlogo favorita na zaviti stezi ter ugnal rojaka Pedra Acosto (KTM). Vodilni trojec v seštevku je dirko končal v prvem zavoju.

Marc Marquez
Sportal Marc Marquez zmagovalec sprinta na Madžarskem

Najbolje je s starta potegnil Marc Marquez, že zmagovalec sobotnega sprinta, a ga je nato po nekaj minutah Pedro Acosta prehitel ter se mu odpeljal za dobro sekundo. Devetkratni svetovni prvak je potrpežljivo čakal in vozil na varni razdalji do mlajšega rojaka.

S tem je lanski svetovni prvak nadzoroval tlak v gumah, nato pa pritisnil na plin in začel napadati po polovici preizkušnje. V 15. krogu je po nekaj neuspešnih poskusih vendarle uspel v svoji nameri in se hitro odpeljal 11 let mlajšemu tekmecu ter nato le še nadzoroval položaj na zaprti madžarski stezi.

Izjemen jubilej

Španski as slavi jubilejno stoto zmago. | Foto: Guliverimage Španski as slavi jubilejno stoto zmago. Foto: Guliverimage Marquezova zmaga je bila 100. v karieri. Od tega je 74-krat slavil v kraljevskem razredu, 16 zmag ima v moto2, 10 pa v razredu moto3. V sezoni 2026, v kateri je imel doslej veliko težav s padci in poškodbami ter posledičnimi odstopi, je zabeležil prvo zmago na nedeljskih dirkah, na sobotnih sprintih je bil najboljši trikrat.

V lovu na tretje mesto je bil večino dirke osamljen Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), za zmagovalcem in moštvenim kolegom je zaostal dobrih 11 sekund.

Start je bil na zaviti stezi v Balaton Parku še najbolj razburljiv. Nekdanji svetovni prvak, Španec Jorge Martin (Aprilia) je imel namreč težave pri zaviranju, zaradi česar je izgubil nadzor nad motorjem in s sabo na tla v prvem zavoju odnesel še tri tekmece.

Med njimi sta bila tudi Italijana Marco Bezzecchi (Aprilia) in Fabio di Giannantonio (Ducati), s čimer so bili na tleh vodilni trije v seštevku svetovnega prvenstva.

Stanje se tako ni spremenilo, Bezzecchi ima na vrhu 180 točk, Martin sledi s 160, di Giannantonio pa je zbral 134 točk. Acosta je po drugem mestu zdaj pri 132 točkah, Marquez pa je napredoval na peto mesto s 108.

Naslednja dirka bo v češkem Brnu čez 14 dni.

Izidi VN Madžarske:

MotoGP:
1. Marc Marquez (Špa/Ducati)             42:55,325
2. Pedro Acosta (Špa/KTM)                  + 1,343
3. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati)           11,632
4. Ai Ogura (Jap/Trackhouse Aprilia)        15,539
5. Luca Marini (Ita/Honda)                  18,669
6. Diogo Moreira (Bra/Honda LCR)            21,794
...

SP skupno:
1. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia)               180 točk
2. Jorge Martin (Špa/Aprilia)                  160
3. Fabio Di Giannantonio (Ita/VR46 Ducati)     138
4. Pedro Acosta (Špa/KTM)                      132
5. Marc Marquez (Špa/Ducati)                   108
6. Ai Ogura (Jap/Trackhouse Aprilia)           105
...

Moto2:
1. Manuel Gonzalez (Špa/Dynavolt Intact) 37:10,278
2. Filip Salač (Češ/OnlyFans ART)          + 1,552
3. Senna Agius (Avs/Dynavolt Intact)         3,925
...

SP skupno:
1. Manuel Gonzalez (Špa/Dynavolt Intact)       154,5 točke
2. Izan Guevara (Špa/Pramac Yamaha)            105
3. Celestino Vietti (Ita/SpeedRS)              102
...

Moto3:
1. Maximo Quiles (Špa/Aspar)             33:39,745
2. David Almansa (Špa/Dynavolt Intact)     + 3,147
3. Alvaro Carpe (Špa/KTM Ajo)                7,037
...

SP skupno:
1. Maximo Quiles (Špa/Aspar)                   170 točk
2. Alvaro Carpe (Špa/KTM Ajo)                  111
3. Marco Morelli (Arg/Aspar)                    77
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