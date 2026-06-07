Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec preizkušnje za veliko nagrado Madžarske v razredu motoGP. Na dirkališču Balaton Park je polovico preizkušnje čakal na svojo priložnost, nato pa upravičil vlogo favorita na zaviti stezi ter ugnal rojaka Pedra Acosto (KTM). Vodilni trojec v seštevku je dirko končal v prvem zavoju.

Najbolje je s starta potegnil Marc Marquez, že zmagovalec sobotnega sprinta, a ga je nato po nekaj minutah Pedro Acosta prehitel ter se mu odpeljal za dobro sekundo. Devetkratni svetovni prvak je potrpežljivo čakal in vozil na varni razdalji do mlajšega rojaka.

S tem je lanski svetovni prvak nadzoroval tlak v gumah, nato pa pritisnil na plin in začel napadati po polovici preizkušnje. V 15. krogu je po nekaj neuspešnih poskusih vendarle uspel v svoji nameri in se hitro odpeljal 11 let mlajšemu tekmecu ter nato le še nadzoroval položaj na zaprti madžarski stezi.

Izjemen jubilej

Španski as slavi jubilejno stoto zmago. Foto: Guliverimage Marquezova zmaga je bila 100. v karieri. Od tega je 74-krat slavil v kraljevskem razredu, 16 zmag ima v moto2, 10 pa v razredu moto3. V sezoni 2026, v kateri je imel doslej veliko težav s padci in poškodbami ter posledičnimi odstopi, je zabeležil prvo zmago na nedeljskih dirkah, na sobotnih sprintih je bil najboljši trikrat.

V lovu na tretje mesto je bil večino dirke osamljen Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), za zmagovalcem in moštvenim kolegom je zaostal dobrih 11 sekund.

Start je bil na zaviti stezi v Balaton Parku še najbolj razburljiv. Nekdanji svetovni prvak, Španec Jorge Martin (Aprilia) je imel namreč težave pri zaviranju, zaradi česar je izgubil nadzor nad motorjem in s sabo na tla v prvem zavoju odnesel še tri tekmece.

Med njimi sta bila tudi Italijana Marco Bezzecchi (Aprilia) in Fabio di Giannantonio (Ducati), s čimer so bili na tleh vodilni trije v seštevku svetovnega prvenstva.

Stanje se tako ni spremenilo, Bezzecchi ima na vrhu 180 točk, Martin sledi s 160, di Giannantonio pa je zbral 134 točk. Acosta je po drugem mestu zdaj pri 132 točkah, Marquez pa je napredoval na peto mesto s 108.

Naslednja dirka bo v češkem Brnu čez 14 dni.

Izidi VN Madžarske: MotoGP:

1. Marc Marquez (Špa/Ducati) 42:55,325

2. Pedro Acosta (Špa/KTM) + 1,343

3. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 11,632

4. Ai Ogura (Jap/Trackhouse Aprilia) 15,539

5. Luca Marini (Ita/Honda) 18,669

6. Diogo Moreira (Bra/Honda LCR) 21,794

... SP skupno:

1. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) 180 točk

2. Jorge Martin (Špa/Aprilia) 160

3. Fabio Di Giannantonio (Ita/VR46 Ducati) 138

4. Pedro Acosta (Špa/KTM) 132

5. Marc Marquez (Špa/Ducati) 108

6. Ai Ogura (Jap/Trackhouse Aprilia) 105

... Moto2:

1. Manuel Gonzalez (Špa/Dynavolt Intact) 37:10,278

2. Filip Salač (Češ/OnlyFans ART) + 1,552

3. Senna Agius (Avs/Dynavolt Intact) 3,925

... SP skupno:

1. Manuel Gonzalez (Špa/Dynavolt Intact) 154,5 točke

2. Izan Guevara (Špa/Pramac Yamaha) 105

3. Celestino Vietti (Ita/SpeedRS) 102

... Moto3:

1. Maximo Quiles (Špa/Aspar) 33:39,745

2. David Almansa (Špa/Dynavolt Intact) + 3,147

3. Alvaro Carpe (Špa/KTM Ajo) 7,037

... SP skupno:

1. Maximo Quiles (Špa/Aspar) 170 točk

2. Alvaro Carpe (Špa/KTM Ajo) 111

3. Marco Morelli (Arg/Aspar) 77

...

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