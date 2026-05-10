Le Mans Aprilia Ducati Marco Bezzecchi Marc Marquez MotoGP

Nedelja, 10. 5. 2026, 13.00

19 minut

MotoGP, VN Francije

Marc Marquez na dve operaciji, izpustil bo vsaj dve dirki

Le Mans Marc Marquez Ducati | Marc Marquez mora po operaciji rame še na operacijo stopala. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Grd padec Marca Marqueza na sobotni šprinterski dirki v Le Mansu se ni končal brez posledic. Rentgen je pokazal zlom kosti v desnem stopalu. Že tako ali tako pa je španski motociklist nameraval na operacijo, a na operacijo rame.

Marc Marquez (Ducati) je v soboto zvečer zapustil Le Mans in bil v nedeljo v Madridu že operiran. Nima poškodovane le kosti v desnem stopalu, ampak tudi staro poškodbo rame. "Za po dirki v Barceloni sem bil naročen na operaciji rame. Zato sem ta konec tedna tudi dirkal malo bolj previdno, saj sem se bal padca. Po dirki v Jerezu sem dojel, da nekaj ni v redu. Bil sem pri zdravnikih, ki so sicer najprej rekli, da je vse v redu. Se je pa premaknil zlomljen vijak, ki ga imam v ramenskem obroču. Doma se počutim dobro, ko pa dirkam, se dotika živca. Zato sem na zadnjih dirkah tudi delal napake in imel več padcev. Poseg na rami ni nič posebnega. Samo odstranili bodo vijak," je razložil v Le Mansu. Ta vijak ima v rami od lanskega padca v Maleziji.

Ramo je torej operiral že to nedeljo, v ponedeljek pa ga zdaj čaka še operacija stopala (peta metatarzalna kost). Nobena poškodba in operacija ni resnejša, zato upa, da bo izpustil le Le Mans in Barcelono. A tudi Muggelo bo prišel kar hitro, zadnjo nedeljo v maju. In nato le teden pozneje VN Madžarske. Že pred nedeljsko VN Francije za vodilnim v prvenstvu motoGP Marcom Bezzechijem (Aprilia) zaostaja 51 točk.

