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Avtorji:
M. P., STA

Torek,
16. 6. 2026,
17.45

Osveženo pred

12 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Formula 1 VN Španije Madrid Madring

Torek, 16. 6. 2026, 17.45

12 minut

Prvi posnetki dirkališča v Madridu

Madring bo pravočasno zgrajen, imel bo zavoj s 24-odstotnim naklonom

Avtorji:
M. P., STA

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Madring | Steza bo nekaj posebnega, predvsem z impresivnim 550 metrov dolgim nagnjenim ovinkom poimenovanim Monumental, ki se ponaša z 24-stopinjskim naklonom. | Foto Reuters

Steza bo nekaj posebnega, predvsem z impresivnim 550 metrov dolgim nagnjenim ovinkom poimenovanim Monumental, ki se ponaša z 24-stopinjskim naklonom.

Foto: Reuters

Na severnem robu Madrida, pri razstavišču Ifema, so predstavili projekt mestnega dirkališča Madring, ki bo med 11. in 13. septembrom letos prvič gostil veliko nagrado Španije v prvenstvu formule 1. Nekaj posebnega bo zavoj s 24-odstotnim naklonom (poglejte v spodnjem videoposnetku), kar je poudaril tudi španski voznik Carlos Sainz. Šlo bo za kombinacijo ulične steze in permanentnega dirkališča. Gradnja sicer še vedno poteka. Govori se, da objekt ne bo pravočasno dokončan, a župan Jose Luis Martinez-Almeida in direktor Madringa Luis Garcia Abad zagotovaljata, da bo.

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Madring bo gostil veliko nagrado Španije vsaj naslednjih deset sezon, dirka v Barceloni pa je pod imenom VN Katalonije odslej na sporedu vsako drugo leto. Novo dirkališče na severnem obrobju Madrida še gradijo, 5,4 kilometrski krog je speljan okoli stavb Ifeme, madridskega razstavišča. Del steze bo potekal po mestnih ulicah, del pa bo namenjen izključno dirkališču.

Jose Luis Martinez-Almeida | Foto: Reuters Jose Luis Martinez-Almeida Foto: Reuters "Želeli smo si dogodek v Madridu, s katerim bi svetu predstavili naše mesto in našo državo. Možnost uporabe obstoječe infrastrukture nam je omogočila, da smo prihranili veliko denarja in časa," je pojasnil Luis Garcia Abad, direktor Madringa in nekdanji agent španskega dirkača Fernanda Alonsa.

Steza bo nekaj posebnega, predvsem z impresivnim 550 metrov dolgim nagnjenim ovinkom poimenovanim Monumental, ki se ponaša z 24-stopinjskim naklonom, kar je največji dovoljeni naklon Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia). Ta naklon bo edinstven v koledarju, saj je bistveno daljši od tistega na dirkališču Zandvoort na Nizozemskem, ki bo avgusta gostilo VN Nizozemske.

Madring | Foto: Reuters Foto: Reuters

Medtem so glavna gradbena dela, vključno z asfaltom, končana. Začasne tribune, ki bodo sprejele do 98.000 gledalcev, in najdražje območje in za visoke goste, načrtovana za 20.000 ljudi, še niso nameščene, prav tako niso še končali večine ograjnih elementov, ki varujejo stezo. V torek so številna gradbena vozila še vedno delala, zlasti pri gradnji največje cone za navijače v koledarju, ki se nahaja v bližini "Monumentala". "Delovali bomo po urniku. Najbolj zapleteni deli so končani, zato me ne skrbi, čeprav ne smemo popustiti," je dejal Carlos Jimenez, direktor operacij na Madringu.

Madring | Foto: Reuters Foto: Reuters Madrid bo edina evropska prestolnica, ki bo gostila dirko za veliko nagrado, dirkališče pa bo na idealni lokaciji, le nekaj minut od letališča in mestnega središča, ter povezano z metrojem in primestnim železniškim omrežjem, pravijo organizatorji. Ocenjujejo, da bo več kot osemdeset odstotkov gledalcev za prihod uporabilo javni prevoz, s čimer se bo zmanjšal ogljični odtis dirke.

Španska prestolnica bo po 45-letni odsotnosti ponovno gostila formulo 1. Zadnja velika nagrada je bila leta 1981 na dirkališču Jarama, približno 30 kilometrov severno od mesta.

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