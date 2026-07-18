Max Verstappen je z ekipno taktiko vožnje v zavetrju skoraj osvojil prvi štartni položaj za deseto dirko letošnjega svetovnega prvenstva formule 1. A je v zadnjih sekundah kvalifikacij vodilni v letošnjem prvenstvu Kimi Antonelli odpeljal popoln krog in bil tri desetinke hitrejši. Lando Norris, ki je presenetil s tretjim časom, se bo zaradi uporabe že četrtega električnega dela v pogonskem sklopu pomaknil na 13. štartno mesto.

Max Verstappen na vstopu v kultni Eau Rouge. Foto: Reuters Kultna steza v Spaju, ki naslednje leto ne bo gostila dirke formule 1, je ponudila zelo zanimive kvalifikacije. V prvem in drugem delu ni bilo nobenih presenečenj. Se je pa veliko nakazovalo po prvih hitrih krogih v zadnjem delu. Najhitrejši krog je odpeljal Lando Norris (McLaren), ki sicer ne bi štartal na prvem mestu, saj so mu pred deseto letošnjo veliko nagrado sezone že tretjič letos zamenjali električni del v pogonskem sklopu, kar pomeni kazen desetih štartnih mest.

Najhitrejši trije na kvalifikacijah v Spaju. Foto: Reuters A nato so vsi odpeljali še en hiter krog. No, Isack Hadjar (Red Bull) ga ni, saj so ga pri Red Bullu žrtvovali za čim boljši krog Maxa Verstappna (Red Bull). V zadnjem delu kroga mu je nudil zavetrje. In tako je Nizozemec ob prečkanju ciljne črte prevzel vodstvo. Sam je dejal, da bi bil sicer nekaj mest slabši. Nekaj voznikov je bilo še na stezi, a samo eden ga je prehitel. To je bil zmagovalec petih letošnjih dirk in vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli (Mercedes). Odpeljal je kar tri desetinke hitreje in več kot sekundo kot na prostih treningih. Norris je ostal tretji, kar pomeni, da bo na 13. štartnem mestu. V drugi vrsti bosta v nedeljo ob 15. uri George Russell (Mercedes) in Charles Leclerc (Ferrari), ki je bil vsega dve tisočinki hitrejši od Lewisa Hamiltona (Ferrari).

VN Belgije, kvalifikacije:



1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:44,361

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,317

3. Lando Norris (McLaren)* +0,440

4. George Russell (Mercedes) +0,508

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,532

6. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,534

7. Oscar Piastri (McLaren) +0,655

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0,782

9. Gabriel Bortoleto (Audi) +1,267

10. Isack Hadjar (Red Bull) brez časa



11. Liam Lawson (Racing Bulls)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Franco Colapinto (Alpine)

14. Nico Hülkenberg (Audi)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Oliver Bearman (Haas)



17. Alex Albon (Williams)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

20. Sergio Perez (Cadillac)

21. Fernando Alonso (Aston Martin)

22. Lance Stroll (Aston Martin)



* 10 štartnih mest kazni zaradi uporabe četrtega električnega dela v pogonskem sklopu

Na prostih treningih najhitrejši Antonelli

Andrea Kimi Antonelli Foto: Reuters Na prostih treningih je bil najhitrejši Antonelli, v petek s časom 1:45,944, na edinem sobotnem pa je enega najdaljših krogov v moderni formuli 1 odpeljal v času 1:45,990. Slabi dve desetinki sta na drugem in tretjem mestu zaostala Norris in Verstappen. Manj kot pol sekunde zaostanka sta imela samo še četrti Russell in peti Hamilton, ki je v zadnjem hitrem poskusu trčil v zavoju številka 13.

Čeprav je Ferrari dobil dve od zadnjih treh dirk, pa sedemkratni svetovni prvak pravi, da je še vedno Mercedes ekipa, ki jo letos skušajo vsi premagati. Srebri imajo sedem zmag z dosedanjih devetih dirk. "Mercedes je tisti, ki ga je treba premagati. Tako je že vse leto, še posebej na takih progah, kot je ta, z dolgimi ravninami. Mislim, da bodo zelo močni. Tudi McLarnu kaže dobro. McLaren je zelo dober v hitrih zavojih." Prav v hitrih naj bi imel primanjkljaj Ferrari.

Lewis Hamilton je vlogo favorita v Spaju prevalil na ekipo Mercedes. Foto: Reuters