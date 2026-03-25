Na začetku sezone svetovnega prvenstva v motokrosu poškodbe voznikov kar prizanašajo. Romain Febvre (Kawasaki) se ob grdem padcu v nedeljo v Španiji ni poškodoval. Manjka le Isak Gifting (JK Yamaha), ki pa je zdaj sporočil, da bo odsoten še nekaj mesecev. Tako kot lani Tim Gajser je moral zaradi več izpahov rame na operacijo.

Tim Gajser je bil v nedeljo v Andaluziji tretji, na prvi dirki sezone v Patagoniji pa je osvojil četrto mesto. Foto: Yamaha Racing Konkurenca je na začetku sezone svetovnega prvenstva v motokrosu močna kot že dolgo ne. Pravzaprav se z uvrstitvami v prvo deseterico v elitnem razredu spogleduje kar 21 voznikov. Na 21. mestu je trenutno Jan Pancar (TEM JP253 KTM). Tim Gajser (Yamaha) po dveh od 21 dirk zaseda šesto mesto ter po četrtem in tretjem mestu za vodilnim Lucasom Coenenom (KTM) zaostaja za 28 točk. Mladi Belgijec je v nedeljo dobil VN Andaluzije. Naslednja dirka bo že prihajajoči konec tedna v Švici, kjer se je lani težje poškodoval prav Gajser. Zaradi izpaha rame in operacije je nato manjkal kar štiri mesece, kar je pomenilo konec sanj o šestem naslovu svetovnega prvaka.

Tako močna in številčna je konkurenca predvsem zato, ker je toliko voznikov že zdaj dobro pripravljenih, pa še poškodbe jih ne pestijo. Pravzaprav je na uvodnih dveh dirkah manjkal samo en voznik. To je bil Isak Gifting (JK Yamaha), ki je bil lani s Pancarjem v dvoboju za najboljšega zasebnika v MXGP in tudi za zmagovalca italijanskega prvenstva. Izkazalo pa se je, da je Švedova poškodba precej resnejša oziroma podobna Gajserjevi iz lani.

Tudi njemu se je ponovil izpah rame. "Žal sem moral na operacijo rame, ker sem si jo večkrat izpahnil," je sporočil Isak Gifting. "Po padcu na pripravah sem skušal dirkati naprej brez operacije, a rama ni zdržala. Zdaj me čaka več mesecev okrevanja. Upam, da se vrnem za drugi del sezone. Sem zelo razočaran, saj so šle priprave zelo dobro. Moja ekipa JK Racing in Yamaha sta vložili veliko truda v sezono. Hvaležen sem jim za podporo." Čeprav je Šved uradno zasebnik, pa bi letos prvič prejel nekaj podpore iz Yamahe.