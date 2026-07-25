Konec izjemne serije Mercedesa

Britanec Lando Norris (McLaren) je bil najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Madžarske v formuli 1 in tako prekinil vladavino dirkačev Mercedesa, ki so bili najhitrejši prav na vseh kvalifikacijskih preizkušnjah v tej sezoni. Italijan Kimi Antonelli je slavil na šestih, Britanec George Russell pa na štirih kvalifikacijskih preizkušnjah.

Na letošnji enajsti dirki za svetovno prvenstvo, ki se bo v nedeljo v predmestju Budimpešte pričela ob 15. uri, bo Norrisu družbo v prvi vrsti delal rojak Lewis Hamilton (Ferrari), ki je imel napetih kvalifikacijah 0,012 sekunde slabši čas od Norrisa.

Iz druge vrste bosta madžarsko dirko pričela Monačan Charles Leclerc (Ferrari) in Antonelli, iz tretje pa Avstralec Oscar Piastri (McLaren) in Nizozemec Max Verstappen (Red Bull).

V skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva je v vodstvu Antonelli z 204 točkami. Pred drugouvrščenim Hamiltonom ima 45, pred tretjeuvrščenim Russllom, ki je v današnjih kvalifikacijah zasedel sedmo mesto, pa 50 točk prednosti.