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Avtor:
STA

Sobota,
25. 7. 2026,
15.26

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Kimi antonelli Formula 1

Sobota, 25. 7. 2026, 15.26

1 ura, 2 minuti

Kimi Antonelli tudi vaba za kupce na bolšjih sejmih

Avtor:
STA

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Spa Andrea Kimi Antonelli | Kimi Antonelli je tudi velika prodajna uspešnica na italijanskih bolšjih sejmih. | Foto Reuters

Kimi Antonelli je tudi velika prodajna uspešnica na italijanskih bolšjih sejmih.

Foto: Reuters

Vodilni dirkač v skupnem seštevku svetovnega prvenstva formule 1 Italijan Kimi Antonelli je tudi velika prodajna uspešnica na italijanskih bolšjih sejmih. Voznik Mercedesa je pred veliko nagrado Madžarske v intervjuju za časnik Gazzetta dello Sport razkril podjetniško žilico svoje mlajše sestre Maggie, ki je uspešno unovčila dirkačevo ime.

Enajstletna Maggie je nedavno v počitniškem mestecu Riccione skupaj s prijateljico prodajala na bolšjem sejmu in pokazala pravo podjetniško žilico. "Da bi prodali več, je kupcem, ki so kupili po dva predmeta namesto enega, dodala tudi razglednico z mojim podpisom. To je odlično delovalo - po eni uri je bilo vse razprodano," je 19-letni Italijan o sestrini taktiko razlagal časniku.

Antonelli je v intervjuju spregovoril tudi o posebnem ritualu, saj da pred vsako vožnjo poljubi svoj dirkalnik. "Vem, da je dirkalnik le predmet, a čutim nekakšno duhovno povezanost z njim. Verjamem, da mi bo vse povrnil, če z njim lepo ravnam," je še dejal in povedal, da za svoj bolid izbira tudi ime, a pravi, da bo pred tem počakal na ostale izide v sezoni.

Antonelli nikakor ne bo prvi, ki bo svojemu dirkalniku dal ime. Štirikratni nemški svetovni prvak Sebastian Vettel je denimo v svoji prvi polni sezoni pri ekipi Toro Rosso leta 2008 je svoj avto poimenoval Julia. Kasneje je pri Red Bullu vozil Vročo Mandy, pri Ferrariju pa je eden izmed njegovih dirkalnikov nosil ime Margherita.

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