Matej Podgoršek

Matej Podgoršek

MXGP Jan Pancar Tim Gajser Tim Gajser Yamaha Alex Novak motokros

Kdo je Alex Novak, 14-letnik v prvenstvu EMX125

Devetošolec, ki sanja o tovarniški ekipi in naslovu svetovnega prvaka

Alex Novak | Alex Novak je v Andaluziji prvič nastopil na evropskem prvenstvu EMX125. | Foto Matej Podgoršek

Alex Novak je v Andaluziji prvič nastopil na evropskem prvenstvu EMX125.

Foto: Matej Podgoršek

"Najbolj si želim priti v tovarniško ekipo – in postati svetovni prvak," pravi še ne 15-letni Alex Novak, ambiciozni in talentirani motokrosist iz Brežic. V Almonteju v Španiji je prvič tekmoval na evropskem prvenstvu EMX125, torej na enaki progi kot Tim Gajser in Jan Pancar v svetovnem prvenstvu MXGP. Samo z dirkanjem na tako zahtevnih progah že tako mlad se lahko nekega dne vsaj približa svojim sanjam.

Alex Novak vozi na 125-kubični Yamahi. | Foto: Matej Podgoršek Alex Novak vozi na 125-kubični Yamahi. Foto: Matej Podgoršek V Almonteju v Andaluziji so ob dirki svetovnega prvenstva v motokrosu izvedli tudi prvo letošnjo dirko evropskega prvenstva v razredih do 125 in 250 kubičnih centimetrov. Na dirko EMX125 se je skušal prebiti 14-letni Alex Novak. V konkurenci skoraj 60 voznikov je ostal izven štirideseterice, a zanj je bil to debi na tej ravni tekmovanja, poleg tega se je moral soočiti z mivkasto podlago. Na 125-kubičnem motorju vozi prvo sezono. Na 65- in 85-kubičnem motorju je bil slovenski prvak. 

"Tukaj je proga povsem drugačna kot v Sloveniji, je zelo mehka, peščena podlaga. Zjutraj na treningu je bilo zelo blatno, saj smo bili prvi na progi. Odpeljal sem svoj najboljši krog, bil sem 18. Na drugem treningu pa je bila proga že bolj uničena in so bile velike luknje. Iskreno, proga je bila zelo težka. Se vidi, da je na visoki ravni. Bil sem 24.," je svoj prvi nastop na evropskem prvenstvu opisal zgovorni Brežičan. "Bil sem razočaran, ker se nisem uvrstil na dirko. To bi bilo zame zelo pomembno, saj bi nato lahko dirkal in res videl, kje sem. Bom poskusil naslednjič." To bo že prihodnji konec tedna, ko bo dirka EMX125 v Švici, prav tako na progi, kjer bodo dirkali vozniki v svetovnem prvenstvu MXGP in MX2. "V Švici je bolj domači teren. Ni tako mehka proga, je trda podlaga. Mi je bolj pisano na kožo. Upam, da bo boljše."

"Mislim, da mi bo šlo vedno bolje"

Alex Novak | Foto: Matej Podgoršek Alex Novak Foto: Matej Podgoršek Alex zdaj dirka v konkurenci leto ali dve starejših voznikov, tudi za glavo ali dve višjih. Prehod s 85-kubičnega motorja na 125-kubični motor zanj ni bil lahek. "Imel sem tudi manjšo poškodbo roke in sem imel zimske priprave malo skrajšane. Ampak smo potem poskusili ta mesec in pol brez motorja čim bolj nadoknaditi. Bilo je zelo zahtevno, a mislim, da mi bo šlo vedno bolje." 

Na dirko v več kot 24 ur vožnje oddaljeni Almonte sta prišla sama z očetom Alešem Novakom. "Dolgo časa smo tehtali, kako bomo začeli to sezono. Na koncu je padla odločitev, da poskusimo v EMX125. Za zdaj imamo finančno pokrite prve štiri dirke evropskega prvenstva. Upam pa, da bomo lahko odpeljali celotno prvenstvo. Poleg tega pa bomo vozili del dirk slovenskega prvenstva in italijansko." Oče je bil tako v Španiji vse, od mehanika do kuharja. Upata, da se jima bo lahko na naslednji dirki pridružil Alexov trener. To je Nenad Šipek, eden najuspešnejših hrvaških voznikov motokrosa vseh časov. "Pri njem največ treniram poleti, ko trenirava vsak dan. Takrat je najlepše, a obenem tudi naporno." Na motorju trenira trikrat na teden, preostale dni v telovadnici. 

"Pomembno je, da se srečuje s tako težkimi programi"

Samo s tako zgodnjih odhodom na dirke po Evropi je mogoče v tem športu nekaj doseči. "Pomembno je, da se že zdaj srečuje s tako težkimi programi, z zelo dobrimi vozniki," poudarja Aleš. Alex je namreč zelo ambiciozen. "Najbolj si želim priti v tovarniško ekipo – in postati svetovni prvak." Kako si ne bi želel velikih stvari, ko pa ima zdaj za zgled dva vrhunska voznika: Tima Gajserja in Jana Pancarja. "Sem prijatelj z Janom in Timom. Se poznamo, se pogovarjamo. Zelo sta prijazna. Pri Timu sem bil že večkrat na njegovi progi na treningu. Dal mi je kakšen nasvet, kako peljati, ko ima dovolj velike skoke. Tudi Jan nam pomaga."

Na kros motorju od četrtega leta

Prva želja je bil vodni skuter, a ker mu je šlo tako dobro na kros motorju, je ostal v motokrosu. | Foto: Matej Podgoršek Prva želja je bil vodni skuter, a ker mu je šlo tako dobro na kros motorju, je ostal v motokrosu. Foto: Matej Podgoršek "Prihajam iz Brežic. Tam imamo motokros progo Prilipe, kjer so tudi dirke državnega prvenstva. Prvega avgusta bom star 15 let. V šoli imam kar v redu ocene, glede na to, koliko manjkam. Večinoma imam trojke, je pa tudi kakšna štirica ali petica. V srednjo šolo bom šel za avtomehanika v Krško," se nam je predstavil Alex, ki je letos zamenjal tudi štartno številko. Od zdaj ima na motorju številko 18. "Moja prva želja je bila vodni skuter, a ko sem imel tri leta, ni bilo mogoče, da bi ga vozil. Potem se je oče odločil, da bom šel začasno na kros motor, da dobim malo motoričnih sposobnosti. Ampak sem bil kar dober in nismo šli na vodni skuter. Tako zdaj na motorju treniram že deset let." Z vodnim skuterjem je dirkal njegov oče, ki jih danes tudi popravlja.

