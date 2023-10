V ekipi McLaren so na petkovih kvalifikacijah za nedeljsko dirko preklinjali zaradi izbrisanih časov, dan pozneje sta Oscar Piastri in Lando Norris na kvalifikacijah za šprint vendarle odpeljala brezhiben krog. Oba bosta v prvi štartni vrsti, pred Maxom Verstappnom. Šprint ob 19.30 bo dolg 19 krogov. Pirelli ima nekaj strahu, da pnevmatike na tem dirkališču ne bodo zdržale več kot 20 krogov.

Tudi na kvalifikacijah za štartna mesta za šprint ni manjkalo izbrisanih časov zaradi prečkanja meje steze. Tako je Lewis Hamilton (Mercedes) obstal že v drugem delu in bo na 12. štartnem mestu. Fernando Alonso (Aston Martin) in Esteban Ocon (Alpine) pa sta prek robnikov vozila v zadnjem delu in bosta tako v peti štartni vrsti. S prvega mesta pa bo štartal novinec iz Avstralije Oscar Piastri (McLaren). Bil je 82 tisočink hitrejši od Landa Norrisa (McLaren). Neverjeten vzpon McLaren, ki je bil na začetku sezone druga najslabša ekipa, se tako nadaljuje. Za njima bo na štartni vrsti Max Verstappen (Red Bull), ki potrebuje še tri točke, da postane tretjič prvak.

Šprinterska dirka ob 19.30 bo dolga 19 krogov. Točke pa osvoji prvih osem - od osem do ena. To bo četrti šprint sezone, vse tri dosedanje je dobil Red Bull (dva Verstappen, enega Sergio Perez), prav tako 15 od 16 letošnjih dirk.

Charles Leclerc Foto: Reuters Zaradi visokih 50 milimetrskih robnikov (tako imenovanih piramidnih robnikov), ki so jih namestili na dirkališču v Dohi, obstaja bojazen, da pnevmatike veliko več kot 20 krogov ne bodo zdržale, da lahko po toliko krogih pride celo do predrtja. Pirelli je po petkovih kvalifikacijah zaznal številne poškodbe. Zato so nekoliko spremenili sobotni program. Pred kvalifikacijami za šprint so odpeljali še dodaten 10-minutni trening. Zaradi "šprinterskega vikenda" je bil namreč pred tem le en uro dolg trening v petek. Ker je šprint dirka dolga le 19 kilometrov, ta ni vprašljiva, bo pa Pirelli po njej naredil dodatno analizo pnevmatik, če bo morda potreben kakšen ukrep pred nedeljsko dirko dolgo 57 krogov. Obstaja možnost, da bosta obvezna najmanj dva postanka.

VN Katarja, kvalifikacije za šprint:



1. Oscar Piastri (McLaren) 1:24,454

2. Lando Norris (McLaren) +0,082

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,192

4. George Russell (Mercedes) +0,387

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,701

6. Charles Leclerc (Ferrari) +0,793

7. Nico Hülkenberg (Haas) +0,866

8. Sergio Perez (Red Bull) +0,928

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Esteban Ocon (Alpine)



11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Lewis Hamilton (Mercedes)

13. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

14. Liam Lawson (Alpha Tauri)

15. Guanju Džov (Alfa Romeo)



16. Lance Stroll (Aston Martin)

17. Alex Albon (Williams)

18. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

19. Kevin Magnussen (Haas)

20. Logan Sargeant (Williams)