Vse še ni odločeno. Bo trikratni prvak premagan še na pravi dirki?

Štartna mesta na 17. dirki sezone, VN Katarja:

Kdo bo drugi v prvenstvu, kdo bo prvi premagal Red Bull?

Štart šprinta Foto: Reuters V zaključku sezono je največ oči uprtih v Mercedes, Ferrari in McLaren. No, saj to je tako ali tako skoraj vedno, nalijmo si čistega vina: ekipa Red Bull zanima le redke ljubitelje formule 1. Mercedes in Ferrari se bosta udarila za končno drugo mesto v konstruktorskem seštevku, ki veliko šteje in prinaša tudi precej večjo denarno nagrado. Razlika med njima je vsega 26 točk. Pravzaprav pa ni odločeno niti drugo mesto v seštevku voznikov, saj ima vse slabši Sergio Perez (Red Bull) samo še 29 točk prednosti pred Lewisom Hamiltonom (Mercedes).

McLaren pa je letos toliko bolj zanimiv, ker je sredi sezone naredil tak korak naprej, kot nihče že vrsto leto. Imeli so drugi najslabši dirkalnik, zdaj so morda tisti, ki imajo največ možnosti, da končajo zmagoviti niz Red Bulla, ki traja že 17 dirk (od zadnje lanske dirke). Oscar Piastri (McLaren) je v soboto dobil šprintersko dirko, glavno dirko pa je nazadnje dobil George Russell (Mercedes), torej na predzadnji lanski dirki v Interlagosu. Še težje pa zmago čaka Lando Norris (McLaren), svojo sploh prvo v formuli 1, pa je bil na zmagovalnem odru že desetkrat.