Kanadčan brez nastopa v Singapurju

Kanadčan Lance Stroll ne bo nastopil na današnji dirki formule 1 v Singapurju, so sporočili iz njegove ekipe Aston Martin. Razlog je nesreča na sobotnih kvalifikacijah.

Kot so sporočili iz ekipe, Stroll še vedno čuti bolečine in se bo posvetil zdravljenju, da bo regeneriran in skoncentriran lahko nastopil čez teden dni na VN Japonske. Kar nekaj dela mehanike še vedno čaka tudi na bolidu.

Stroll je v soboto izgubil nadzor nad dirkalnikom, ki se je z veliko silo zaletel v rob steze, od koder ga je grdo odbilo nazaj na vozišče. "V redu sem," je preko radijskih povezav povedal dirkač, ki pa je na levi strani močno poškodoval vozilo.

Na dirki, ki se bo začela ob 14. uri, bo z najboljšega startnega mesta začel Španec Carlos Sainz (Ferrari), ob njem bo v prvi vrsti Britanec George Russell (Mercedes). Vodilni v seštevku za SP Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) bo dirko začel z 11. mesta.

