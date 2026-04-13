Lucas Coenen KTM Sardinija | Lucas Coenen, ki ima vsega 19 let, je prvi letos zmagal dve dirki prvenstva MXGP. | Foto KTM

Lucas Coenen, ki ima vsega 19 let, je prvi letos zmagal dve dirki prvenstva MXGP.

"Občutek imam, da je na tako visoki ravni, da mu ne bi mogel slediti niti Jett Lawrence!" To so besede Jeffreyja Herlingsa o zmagovalcu VN Sardinije Lucasu Coenenu. MXGP ima novega kralja mivke. "Ta trenutek je eden najhitrejših na svetu. Ni me sram, da to priznam," je še dejal zmagovalec rekordnih 113 dirk svetovnega prvenstva. Če ne bi padel, bi jima bil na Sardiniji blizu samo Tim Gajser, a bo imel slovenski as že prihajajoči konec tedna priložnost za odgovor. Na progi, kjer je dosegal najboljše rezultate.

Sportal Gajser rešil, kar se je po več padcih dalo rešiti #video

Timu Gajserju se VN Sardinije ni posrečila. | Foto: Yamaha Racing Timu Gajserju se VN Sardinije ni posrečila. Foto: Yamaha Racing Nedeljska VN Sardinije na peščeni podlagi v Rioli Sardo je dala precej zastrašujočo sliko za tekmece najboljših dveh. Lucas Coenen (KTM) in Jeffrey Herlings (Honda) sta bila v prvi vožnji 46 sekund pred tretjeuvrščenim Romainom Febvrom (Kawasaki), v drugi pa je tretji Kay de Wolf (Husqvarna) zaostal celo minuto. Na mivki so razlike sicer vedno večje kot na trdi podlagi, pa je bila vseeno njuna hitrost in lahkotnost dirkanja v globoki mivki navdušujoča. Blizu bi jima bil lahko samo Tim Gajser (Yamaha), a se je v obeh vožnjah znašel na tleh. V drugi je prve tri kroge vozil podobno hitro kot Belgijec in Nizozemec, nato pa je precej trdo padel po tleh in potreboval več krogov, da se je spravil k sebi. S 25 točkami in osmim mestom je zaostanek slovenskega asa za vodilnim na prvenstvu Coenenom zdaj 43 točk.

Jeffrey Herlings je bil v Rioli drugi. | Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Jeffrey Herlings je bil v Rioli drugi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Coenen je z 19 leti najmlajši od tekmecev za letošnji naslov svetovnega prvaka. To je njegova druga sezona v elitnem razredu MXGP. Že lani je bil podprvak. Na uvodnih štirih dirkah je dvakrat zmagal in dobil šest od dosedanjih 12 voženj (če štejemo še kvalifikacijske). Da je mladenič res izvrsten, pa nenazadnje pričajo tudi Herlingsove besede po dirki v Rioli. Vemo, kako samozavesten, tudi aroganten je lahko 31-letni Nizozemec. Je pa tudi res, da ima rekordnih 113 zmag na svetovnem prvenstvu in je (bil), ko je zdrav, na mivki že vrsto let nepremagljiv. A to nedeljo za 12 let mlajšega tekmeca na progi ni imel odgovora. In je poraz - vemo, da to nerad stori - tudi pošteno priznal. "Moram biti pošten: ta konec tedna je bil boljši. Pa sem naredil vse, kar sem lahko."

"Ni sramota, če si torej drugi, pa čeprav je drugi prvi poraženec"

Lucas Coenen je na Sardiniji dobil obe vožnji. | Foto: KTM Lucas Coenen je na Sardiniji dobil obe vožnji. Foto: KTM "Občutek imam, da je trenutno na tako visoki ravni, da mu ne bi mogel slediti niti Jett Lawrence! Pa sem sam največji Jettov navijač," je po dirki dejal Herlings. Dvaindvajsetletni Avstralec Jett Lawrence že nekaj let zmaguje in osvaja lovorike na ameriškem superkros in motokros prvenstvu. Na zadnjih dveh pokalih narodov mu je bil blizu samo Tim Gajser. O Coenenu je tako Herlings še povedal: "Ta trenutek je eden najhitrejših na svetu. Ni me sram, da to priznam. Pa je naša konkurenca v MXGP letos zelo zelo močna. Prvih 10 voznikov je res vrhunskih voznikov. In največje ekipe imajo tudi odlične motorje in vrhunske pogoje za delo. Ni sramota, če si torej drugi, pa čeprav je drugi prvi poraženec."

Konec tedna sledi dirka, kjer je bil Gajser že 13-krat na zmagovalnem balkonu

Zadnja zmaga Tima Gajserja je prav zmaga lani v Trentinu. Na prvih petih dirkah lanske sezone je zmagal trikrat.

Vsakoletni prizori iz Pietramurate | Foto: Matej Podgoršek Vsakoletni prizori iz Pietramurate Foto: Matej Podgoršek A že ta konec tedna sledi povsem drugačna dirka. Na trdi podlagi, sicer s precej kamenja in običajno z malo različnimi linijami. To je proga pod pečinami v Pietramurati, ki že vrsto let gosti veliko nagrado Trentina. Gre za dirko, ki jo vsako leto obišče več tisoč slovenskih navijačev. Tu je Tim Gajser v razredu MXGP odpeljal že 13 dirk (ker so bile v letih 2020 in 2021 zaradi pandemije po tri dirke) in petkrat zmagal (nazadnje lani aprila), bil štirikrat drugi in trikrat tretji. Torej kar 12-krat na zmagovalnem balkonu. Pa še leta 2015 je zmagal v razredu MX2. Nedaleč od Gardskega jezera bomo konec tedna spremljali tudi Jana Pancarja (TEM JP253 KTM) in na evropskem prvenstvu EMX125 Alexa NovakaVstopnice po ceni 67 evrov so še na voljo. Dostop v paddock se na prizorišču plača dodatno.

Sportal Gajser pokazal, da bo na sardinijski mivki v boju za zmago #video
Sportal Dirka snetih verig: Gajser z odlično drugo vožnjo na stopničke
Sportal Devetošolec, ki sanja o tovarniški ekipi in naslovu svetovnega prvaka
