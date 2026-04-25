Sobota, 25. 4. 2026, 23.19

35 minut

DP v motokrosu (Mačkovci)

Jan Pancar razred zase na uvodni dirki

Jan Pancar | Jan Pancar je prepričljivo slavil v najmočnejšem razredu. | Foto Damjan Končar/AMZS

Jan Pancar je prepričljivo slavil v najmočnejšem razredu.

Foto: Damjan Končar/AMZS

Z dirko v Mačkovcih se je danes začela nova sezona državnega prvenstva v motokrosu. V najmočnejšem razredu je prepričljivo slavil Jan Pancar, ki sicer tekmuje tudi v svetovnem prvenstvu v elitnem razredu MXGP, tokrat pa je premor v koledarju izkoristil za domačo dirko, so sporočili iz krovne zveze AMZS.

Dirkači razredov MX125, MX2 in MX open so vozili skupaj. Taj Golež je v razredu MX 125 dobil prvo vožnjo pred Alexom Novakom in Tjašem Jelovškom; Novak je tudi drugo vožnjo končal drugi mestu, Golež in Jelovšek pa sta zamenjala mesti iz prve vožnje. Na koncu sta imela Jelovšek in Golež enako število točk, po pravilniku pa je zmagovalec današnje skupne dirke Jelovšek, ker je imel boljšo uvrstitev v drugi vožnji.

V razredu MX 2 je Miha Vrh dobil prvo vožnjo z veliko prednostjo, v boju za drugo mesto je bil boljši Jaka Peklaj, Mark Müller pa je bil tretji. Peklaj se je v drugi vožnji popravil in prepričljivo zmagal. Drugo in prvo mesto je na koncu zadostovalo, da je Peklaj dan končal v vlogi zmagovalca razreda MX 2.

Jan Pancar je spet pokazal, zakaj sodi v sam vrh svetovnega motokrosa. Dve vožnji, dve zmagi, več napetosti in negotovosti je bilo v ozadju. V prvi vožnji se je najbolje odrezal Lukas Osek, ki je končal na drugem mestu, Žan Žaler pa je ciljno črto razreda MX Open prevozil tretji. Žaler je v drugi vožnji končal na drugem mestu, Denis Jakša pa na tretjem. Ob Pancarju sta tako na zmagovalnem odru MX open stala še Žaler in Jakša.

Kot so še sporočili iz zveze, je letos na dirkah DP novost merjenja hrupa izpušnih sistemov pri motorjih. Pri morebitnih prekoračitvah dovoljene ravni bodo letos izdali le opozorila, v naslednji sezoni pa lahko dirkači za kršitve pričakujejo tudi kazni.

Druga od skupno sedmih dirk DP bo na sporedu v nedeljo, 10. maja, na progi Prilipe je bodo pripravili člani AMD Brežice.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.