Jan Pancar je na dirki italijanskega prvenstva premagal tovarniškega voznika znamke KTM Andreo Adama in tako v zadnjih devetih dneh dobil tri dirke (prejšnji konec tedna je zmagal na slovenskem in avstrijskem prvenstvu). Tim Gajser po poškodbi reber še počiva.

Tekma je najboljši trening in to je izvrstno izkoristil Jan Pancar (TEM JP253 KTM). V času premora v svetovnem prvenstvu MXGP je odpeljal že tri dirke in na vseh treh tudi zmagal. Prejšnji konec tedna je dobil dirki slovenskega in avstrijskega državnega prvenstva, to nedeljo pa je bil najboljši še na precej močnejši dirki italijanskega prvenstva. "Končno se počutim dobro," je sporočil po dirki v Maggiori, ki je v preteklosti gostila tudi dirke svetovnega prvenstva. V prvi vožnji je bil drugi, v drugi pa najhitrejši. Tako je vzel zmago tovarniškemu vozniku ekipe KTM Andrei Adamu, ki je bil prvi v prvi vožnji in drugi v drugi.

Tim Gajser je s počenimi rebri dobil drugo vožnji v Pietramurati in VN Trentina aprila končal na drugem mestu. Foto: Yamaha Racing Zaradi štirih koncev tedna brez dirke svetovnega prvenstva MXGP je nastop na dveh dirkah italijanskega prvenstva načrtoval tudi Tim Gajser (Yamaha), da bi ostal v ritmu, a je dal prednost popolnemu okrevanju po poškodbi reber. Dve počeni rebri je utrpel na dirki MXGP na Sardiniji in teden pozneje s pomočjo protibolečinskih injekcij v Trentinu osvojil drugo mesto. Čez dva tedna je na sporedu naslednja dirka italijanskega prvenstva, v Fermu.

Svetovno prvenstvo se bo nadaljevalo zadnja dva majska konca tedna, najprej bo dirka za VN Francije (Lacapelle-Marival), nato pa VN Nemčije (Teutschenthal). Obe prizorišči sta kot nalašč za najboljša letošnja dosežka Pancarja in Gajserja. Pri Timu bi to pomenilo prvo zmago z Yamaho.