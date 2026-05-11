11. 5. 2026
Taj Golež Alex Novak Yamaha Tim Gajser Tim Gajser KTM Jan Pancar Jaka Peklaj MXGP motokros

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 14.30

DP v motokrosu, Prilipe

Jan Pancar nadaljuje serijo zmag na državnih prvenstvih

Jan Pancar Prilipe DP | Jan Pancar je zmagal v Prilipah, najboljši je bil že na prvi dirki državnega prvenstva. | Foto Goran Krošelj/AMZS

Jan Pancar je zmagal v Prilipah, najboljši je bil že na prvi dirki državnega prvenstva.

Foto: Goran Krošelj/AMZS

Za najboljšimi motokrosisti sveta je tretji zaporedni konec tedna brez dirke svetovnega prvenstva. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) ga je izkoristil za nastop na dirki državnega prvenstva v Prilipah in zanesljivo zmagal v najmočnejšem razredu. Tim Gajser (Yamaha) se je po dobrih dveh tednih počitka, ko je bila na prvem mestu rehabilitacija počenih reber, vrnil na trening na domači progi v Lembergu.

Jan Pancar Prilipe DP | Foto: Goran Krošelj/AMZS Foto: Goran Krošelj/AMZS Na progi Prilipe je AMD Brežice v nedeljo organiziral drugo dirko državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Tekmovalci treh najmočnejših razredov MX125, MX2 in MXOpen so vožnji odpeljali skupaj. Posebna poslastica za ljubitelje motokrosa je bil nastop Jana Pancarja, ki tekmuje v svetovnem prvenstvu MXGP. 

V razredu MX125 je bil v obeh vožnjah najboljši Taj Golež. Alex Novak si je priboril drugo mesto, Jure Čuden pa tretje. Manjkal je zmagovalec letošnje prve dirke Tjaš Jelovšek, ker se je nedavno poškodoval. 

Jaka Peklaj | Foto: Goran Krošelj/AMZS Jaka Peklaj Foto: Goran Krošelj/AMZS V razredu MX2 je Jaka Peklaj, ki občasno nastopa tudi na dirkah svetovnega prvenstva, brez napak odvozil obe vožnji in si privozil maksimalnih 50 točk. Miha Vrh je obe vožnji končal na drugem, Mark Müller pa na tretjem mestu.

V najmočnejšem razredu MXOpen je Pancar pokazal, da spada povsem v vrh svetovnega motokrosa, in je bil razred zase. Vrhunsko je odpeljal obe vožnji in se zasluženo povzpel na najvišjo stopnico odra za zmagovalce. V prvi vožnji si je drugo mesto privozil Lukas Osek, tretje pa Žan Žaler. V drugi vožnji sta Osek in Žaler mesti zamenjala. Na koncu sta imela enako število točk, ker pa je bil Žaler boljši v drugi vožnji, mu je pripadlo drugo mesto v skupnem seštevku tekmovanja, tretji pa je bil Osek.

Taj Golež | Foto: Goran Krošelj/AMZS Taj Golež Foto: Goran Krošelj/AMZS V MX85 je zmagal Tim Repnik, v MX65 pa Matic Maček.

Tretja od skupno sedmih dirk državnega prvenstva bo na sporedu v nedeljo, 31. maja 2026. Na sloviti radizelski progi jo bo pripravil AMD Orehova vas.

Prihajajoči konec tedna Pancarja pričakujemo na tretji letošnji dirki italijanskega državnega prvenstva. Pred tednom dni je na drugi zmagal in pri tem premagal tudi tovarniškega voznika znamke KTM Andrea Adama. V Fermu bo morda nastopil tudi Tim Gajser (Yamaha). Nato pa se že nadaljuje svetovno prvenstvo v motokrosu, Lacapelle-Marival bo 23. in 24. maja gostil VN Francije.

