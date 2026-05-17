Avtor:
M. P.

Nedelja,
17. 5. 2026,
18.00

motokros MXGP Jaka Peklaj KTM Yamaha Lucas Coenen Jan Pancar Tim Gajser Tim Gajser

Še teden dni do nadaljevanja svetovnega prvenstva v motokrosu

Italijansko prvenstvo, dvojna slovenska zmaga: Gajser prvi, Pancar drugi

Tim Gajser Trentino Yamaha | Tim Gajser je dobil dirko italijanskega prvenstva v Fermu. | Foto Guliverimage

Tim Gajser je dobil dirko italijanskega prvenstva v Fermu.

Foto: Guliverimage

Pred nadaljevanjem svetovnem prvenstva v motokrosu sta Tim Gajser in Jan Pancar kot dober trening odpeljala tretjo dirko italijanskega prvenstva. In pometla s tekmeci. Gajser je dobil obe vožnji, Pancar je bil v obeh drugi in je prevzel vodstvo v seštevku prvenstva.

Tim Gajser (Yamaha), ki je 19. aprila navdušil na VN Trentina v Pietramurati, ko je kljub dvema počenima rebroma osvojil drugo mesto in dobil drugo vožnjo, se je po mesecu dni vrnil na dirke. Odpeljal je tretjo letošnjo dirko italijanskega prvenstva. Zanjo se je odločil zaradi daljšega premora v svetovnem prvenstvu. Da se vrne v tekmovalni ritem. Ker na štartni rampi razreda MX1 ni bilo nobenega voznika tovarniških ekip iz svetovnega prvenstva, ni imel prave konkurence. Obe vožnji je dobil z veliko prednostjo več kot pol minute. In v obeh vožnjah je bil tudi na drugem mestu Slovenec, Jan Pancar (TEM JP253 KTM). Dolenjec redno nastopa na dirkah italijanskega prvenstva. Na prejšnji je zmagal, ko je premagal tudi Andreo Adama (KTM). Pancar je tako po treh dirkah na prvem mestu skupnega seštevka.

Na dirki MX2 je bil Jaka Peklaj v prvi vožnji 36. in v drugi 28. Zmagal je Valerio Lata (Honda).

Jan Pancar je v zadnjem mesecu dobil obe dirki slovenskega prvenstva. | Foto: Goran Krošelj/AMZS Jan Pancar je v zadnjem mesecu dobil obe dirki slovenskega prvenstva. Foto: Goran Krošelj/AMZS Svetovno prvenstvo se po več kot enomesečnem premoru, ko je Gajser lahko saniral poškodbo reber, nadaljuje prihodnji konec tedna, ko bo Lacapelle-Marival gostil veliko nagrado Francije. Samo teden dni pozneje bo sledila VN Nemčije in še teden pozneje VN Latvije. Pancarja nato 14. junija pričakujemo na četrti dirki italijanskega prvenstva, ki jo bo gostila Pietramurata. Teden zatem bo deveto letošnjo dirko svetovnega prvenstva gostil Montevarchi v Toskani. Še ena izvrstna priložnost, da slovenska asa motokrosa podpremo v živo. Po petih dirkah prvenstva MXGP je Gajser na četrtem mestu, a le 33 točk za vodilnim Lucasom Coenenom (KTM). Pancar zaseda 16. mesto.

