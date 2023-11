V Interlagosu smo na edinem prostem treningu spremljali skrivalnice najboljših, voznika Red Bulla, McLarna in denimo Lewis Hamilton niso uporabili najmehkejših rdečih gum. Dirkača Ferrarija sta jih v zaključku in zato sta bila na prvih dveh mestih. Pravo sliko razmerja moči bomo tako dobili šele na kvalifikacijah za štartna mesta za nedeljsko dirko, ki se začnejo ob 19. uri.

Dirkališče v Interlagosu je pogodbo za organizacijo dirke podaljšalo do leta 2030. Foto: Reuters Edini prosti trening na VN Brazilije ni dal odgovora, kdo bo ta konec tedna najbližje in morda celo konkurenčen svetovnemu prvaku Maxu Verstappnu (Red Bull). Šprinterski konec tedna namreč pomeni, da morajo v edini uri treninga preizkušati tako nastavitve za dirko s polno posodo goriva in s tem najbolj vzdržljive, a počasnejše trde pnevmatike (bele) kot nastavitve za kvalifikacije z najmehkejšimi gumami (rdečimi). Pa vmes morda še srednjetrde gume (rumene). Tokrat so nekateri dirkali zgolj s trdimi gumami ali pa z najmehkejšimi naredili le krog ali dva in zato je rezultat treninga na koncu povsem neverodostojen.

Oscar Piastri je prekinil krog na rdečih gumah, ki bi bil z naskokom najhitrejši. Foto: Reuters Oba voznika ekipe Red Bull denimo nista odpeljala niti enega kroga na rumenih ali rdečih gumah, McLarnova dirkača pa sta vsak svoj hiter krog na rdečih oziroma rumenih gumah predčasno prekinila. Pa bi lahko dosegla vsaj sekundo hitrejši krog, kot pa sta ga Carlos Sainz in Charles Leclerc (oba Ferrari), ki sta ob koncu treninga odpeljala prvi in drugi čas (na rdečih gumah). Na kvalifikacijah lahko pričakujemo čase pod 1:10,000. Tretji George Russell (Mercedes), lanski dvojni zmagovalec Brazilije, je za njima zaostal le nekaj tisočink, pa je ta krog odpeljal z rumenimi gumami. Tudi Lewis Hamilton (Mercedes) je dirkal samo z belimi. Kvalifikacije za nedeljsko dirko se začnejo ob 19. uri.

VN Brazilije, prosti trening:



1. Carlos Sainz (Ferrari) 1:11,732

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,108

3. George Russell (Mercedes) +0,133

4. Nico Hülkenberg (Haas) +0,196

5. Alex Albon (Williams) +0,312

6. Lance Stroll (Aston Martin) +0,404

7. Pierre Gasly (Alpine) +0,452

8. Guanju Džov (Alfa Romeo) +0,749

9. Logan Sargeant (Williams) +0,847

10. Kevin Magnussen (Haas) +0,860

11. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,883

12. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,996

13. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +0,982

14. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +1,046

15. Esteban Ocon (Alpine) +1,047

16. Max Verstappen (Red Bull) +1,061

17. Valttari Bottas (Alfa Romeo) +1,280

18. Sergio Perez (Red Bull) +1,324

19. Lando Norris (McLaren) +1,897

20. Oscar Piastri (McLaren) +2,106