Hud padec Alexa Marqueza v Barceloni, dirka prekinjena

Dirko svetovnega prvenstva v motociklizmu v Barceloni so v elitnem razredu motoGP v 12. krogu po hudem padcu domačina Alexa Marqueza (Ducati Gresini) morali prekiniti. Po prvih informacijah je dirkač pri zavesti, a so ga s prizorišča trčenja odpeljali v reševalnem vozilu.

V 12. krogu je Alex Marquez vozil na drugem mestu, tik za vodilnim rojakom Pedrom Acosto (KTM). Slednji je sredi ciljne ravnine nenadoma upočasnil in z dvignjeno roko nakazal tehnične težave, a je že v istem hipu vanj z veliko hitrostjo treščil Marquez.

Marquez je nato zapeljal na travo ob stezo in potem padel, njegov motor se je med prevračanjem popolnoma raztreščil, ostankom Ducatija pa se je v izvozu iz zavoja komajda izognil še Fabio di Giannantonio, ki je tudi padel.

OMG! That was a bad crush. I hope Alex Marquez is okay. #CatalanGp

Acosta in Di Giannantonio sta prišla v bokse in bosta dirko, ki se bo po prekinitvi nadaljevala z novim startom in še 13 krogi, lahko nadaljevala.

Vodstvo dirke je sporočilo le, da so vsi v trčenju udeleženi dirkači pri zavesti in da so Marqueza odpeljali na pregled v bolnišnico, podatkov o njegovih morebitnih poškodbah pa za zdaj še ni.

