Hamilton vztraja pri neobičajnem receptu, Norris Spa začenja s kaznijo

Na cestah med Spajem in Francorchampsom so dirkali že pred stoletjem. To je bila ena od sedmih dirk prve sezone svetovnega prvenstva formule 1. Ena najbolj tradicionalnih dirk, velika nagrada Belgije, je letos še zadnjič na koledarju kot vsakoletna, nato bo na sporedu le še vsaki dve leti. Lewis Hamilton bo v nedeljo dirkal za šesto zmago v Spaju, Max Verstappen za četrto, favorita, dirkača Mercedesa, pa v Belgiji še nista zmagala.

Deseta dirka od predvidenih 22 v letošnjem svetovnem prvenstvu formule 1 bo to nedeljo ob 15. uri, kvalifikacije pa v soboto ob 16. uri. Dirko so pred nekaj leti prestavili na julijski termin, tako da nima več toliko težav s pogosto neugodnim vremenom v Ardenih. Za ta konec tedna je napovedano oblačno vreme, a brez padavin.

Časovnica VN Belgije:



Petek, 17. julij

13.30 prvi trening

17.00 drugi trening



Sobota, 18. julij

12.30 tretji trening

16.00 kvalifikacije



Nedelja, 19. julij

15.00 dirka

V Spaju je lani dvojno zmago dosegel McLaren, prvi je bil Piastri, drugi pa Norris. Foto: Reuters Najtežja naloga čaka aktualne prvake, ekipo McLaren. Lani so v Spaju dosegli dvojno zmago: slavil je Oscar Piastri pred Landom Norrisom, ki pa je dobil kvalifikacije. Letos McLaren nima šampionskega dirkalnika. Za zdaj imata vsak po dve uvrstitvi na zmagovalni balkon, a nobene zmage. McLaren ima tudi precej težav z Mercedesovim pogonskim sklopom. Tako so pred začetkom dirkaškega konca tedna aktualnemu prvaku Norrisu zamenjali električni del pogonskega sklopa. Uporabili so že četrtega letos. Dovoljeni so le trije, kar pomeni, da ga čaka kazen pribitka desetih štartnih mest.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Belgije:



2025 - Oscar Piastri (McLaren)

2024 - Lewis Hamiton (Mercedes)

2023 - Max Verstappen (Red Bull)

2022 - Max Verstappen (Red Bull)

2021 - Max Verstappen (Red Bull)

2020 - Lewis Hamiton (Mercedes)

Antonelli je v Silverstonu prvič ostal brez točk. Foto: Reuters Dirka v Spaju sledi še eni klasični preizkušnji, Silverstonu, kjer je letos prvič brez točk ostal Kimi Antonelli (Mercedes). Zmagovalec petih dirk sicer še naprej vodi v skupnem seštevku, 25 točk za njim pa je George Russell (Mercedes). Tega je dirkalnik pustil na cedilu v Montrealu in Monte Carlu. "Oba sva letos že imela smolo, eden v bolj ključnih trenutkih kot drugi. A tako pač je v motošportu. Vse se lahko zelo hitro obrne," se nepredvidljivosti formule 1 zaveda 19-letni Italijan. Zadnja leta ni bilo toliko tehničnih okvar kot letos, ko imajo dirkalnike nove generacije. "Nimamo najbolj vzdržljivega dirkalnika in na tem moramo največ delati, saj je Ferrari na tem področju zelo močan."

Na prejšnji dirki je prvič letos zmagal Charles Leclerc, prvič pa je brez točk ostal Kimi Antonelli. Foto: Reuters

Hamilton še naprej ne uporablja simulatorja. Foto: Guliverimage Lewis Hamilton (Ferrari) za Antonellijem zaostaja 32 točk. Sedemkratni prvak ima eno zmago, eno pa tudi Charles Leclerc (Ferrari). Ferrarijeva voznika sta dobila dve od zadnjih treh dirk in bi lahko bila prva izzivalca Mercedesa tudi v Spaju. Hamilton še naprej sledi neobičajnemu receptu, da ne uporablja simulatorja. Dirkalnik z inženirji nastavijo šele glede na njegove občutke na dejanskem treningu na stezi. "V simulatorjih vozim od leta 1997. Lahko ti zelo pomagajo, lahko te pa tudi zavajajo. Lani je bilo tako," je ob prihodu v Spaju pojasnil Hamilton. Ali mu je to pomagalo, da je na zadnjih dirkah precej boljši kot lani? "Močno."

Skupni seštevek pred VN Belgije (9/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 179 točk

2. George Russell (Mercedes) 154

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 147

4. Charles Leclerc (Ferrari) 108

5. Lando Norris (McLaren) 97

6. Oscar Piastri (McLaren) 82

7. Max Verstappen (Red Bull) 76

8. Isack Hadjar (Red Bull) 52

9. Pierre Gasly (Alpine) 42

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 39



1. Mercedes 333 točk

2. Ferrari 255

3. McLaren 179

4. Red Bull 128

5. Alpine 60

6. Racing Bulls 59