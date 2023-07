Hamilton od najbolj groznega do najhitrejšega dirkalnika

Daniel Ricciardo Foto: Reuters Ura resnice na zavitem in ozkem Hungaroringu sledi na kvalifikacijah. V petek je prvi trening zmotil dež, na drugem je bil najhitrejši Charles Leclerc (Ferrari), na sobotnem opoldanskem pa Lewis Hamilton (Mercedes). Sedemkratni svetovni prvak je v petek dejal, da tako grozen dirkalnik W14 še ni bil. Zato je razplet tretjega treninga presenetljiv. Bil je četrt sekunde hitrejši od Maxa Verstappna in Sergia Pereza (oba Red Bull). Aktualni prvaki imajo na Madžarskem precej spremenjen dirkalnik. A treningi kažejo, da s posodobitvami očitno niso še hitrejši. Vendar so treningi eno, kvalifikacije in dirka pa so drugo. Sploh ob tako majhnih razlikah. Povratnik na dirke Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) je bil z vsega sekundo zaostanka šele 18.

Enajsta velika nagrada letošnjega prvenstva bo v nedeljo ob 15.00.

VN Madžarske, 3. prosti trening:



1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:17,811

2. Max Verstappen (Red Bull) +0.250

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,256

4. Nico Hülkenberg (Haas) +0,266

5. Lando Norris (McLaren) +0,271

6. George Russell (Mercedes) +0,308

7. Charles Leclerc (Ferrari) +0,379

8. Carlos Sainz (Ferrari) +0,423

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,539

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,678

11. Lance Stroll (Aston Martin) +0,725

12. Guanju Džov (Alfa Romeo) +0,733

13. Alex Albon (Williams) +0,781

14. Oscar Piastri (McLaren) +0,787

15. Kevin Magnussen (Haas) +0,838

16. Pierre Gasly (Alpine) +0,965

17. Logan Sargeant (Williams) +1,003

18. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +1,017

19. Esteban Ocon (Alpine) +1,168

20. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,345