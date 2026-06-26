"Bila sta prva in druga v MXGP! To smo pred leti samo sanjali, da bi kdo prišel tako visoko, kaj šele dva," je nad dosežkom Tima Gajserja in Jana Pancarja na kvalifikacijah velike nagrade Italije navdušen Klemen Gerčar, svetovni prvak v MX3 iz leta 2013. Dirko v Montevarchiju si je ogledal v živo. "Res je fenomenalen, da se lahko kosa s tovarniškimi ekipami, saj nima primerljivih delov na motorju. Z močno voljo, veliko treninga, s trdim delom Jan res izstopa." In si zasluži tovarniško ekipo. Gajser pa potrebuje nekaj potrpežljivosti, pravi Gerčar. "Mogoče je to zanj ena dobra pripravljalna sezona."

Tim Gajser je bil v Montevarchiju deveti. Foto: Yamaha Racing Pet dni po veliki nagradi Italije v Montevarchiju, kjer je Tim Gajser (Yamaha) dobil kvalifikacijsko in drugo vožnjo, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa bil na kvalifikacijah drugi, na dirki pa osmi, so najboljši motokrosisti sveta že v Aguedi. Z VN Portugalske se začenja druga polovica letošnjega svetovnega prvenstva, ki bo imelo 19 dirk. Mladi Lucas Coenen (KTM) je na dobri poti do prve lovorike v elitnem razredu MXGP, saj ima 56 točk prednosti pred Jeffreyjem Herlingsom (Honda) in že 120 pred Gajserjem. O boju za prvaka, predvsem pa o slovenskih dveh voznikih smo se pogovarjali s Klemnom Gerčarjem, zadnjim svetovnim prvakom v ukinjenem razredu MX3 (2013).

"Z močno voljo, veliko treninga, s trdim delom Jan res izstopa"

Jan Pancar je bil v Italiji osmi. Foto: Goran Krošelj/AMZS Po dirki v Montevarchiju je najprej v roke segel Pancarju, saj se je ta izvrstno kosal z vozniki tovarniških ekip. Če gledamo še drugo vožnjo v Latviji, je bil na zadnjih štirih vselej v prvi deseterici. "Kvalifikacijska vožnja je bil zgodovinski trenutek za slovenski motokros. Bila sta prva in druga v MXGP! To smo pred leti samo sanjali, da bi kdo prišel tako visoko, kaj šele dva. Jan stopnjuje formo z dirke na dirko. Na začetku sezone je imel nekaj zdravstvenih težav in iz lastnih izkušenj vem, da se to kar vleče, saj se nimaš časa dobro pozdraviti. A mu je uspelo in je zdržal tudi to zelo vročo dirko. To je zanj zelo dobra potrditev, pred njim pa je še pol sezone," je pogovor za Sportal začel Gerčar, ki si v zadnjih letih ogleda eno ali dve dirki svetovnega prvenstva v živo.

Po koncu tekmovalne kariere je Gerčar nekaj časa vodil svojo ekipo, a se s tem ni dalo preživeti. Zdaj dela v družinskem mizarstvu. Zato je zgodba družine Pancar še toliko bolj navdušujoča. "Res je fenomenalen, da se lahko kosa s tovarniškimi ekipami, saj nima primerljivih delov na motorju. Z močno voljo, veliko treninga, s trdim delom Jan res izstopa. Tehnično prednost drugih dirkačev nadomesti s tem. Seveda pa si želim, da bi imel tudi on enkrat tako tehniko, kot jo imajo dirkači okrog njega. In tako bi se lahko večkrat uvrstil med prve tri." Pancarju se želja, da bi postal član tovarniške ekipe, še ni izpolnila. "Zagotovo si zasluži tovarniško ekipo. Na žalost pogosto gledajo marketinško …" In slovenski vozniki za največje znamke niso dovolj zanimivi. "Najbolj pomembno je, da ne obupaš, da greš naprej, da trdo delaš. Verjamem, da se mu bo trud na dolgi rok poplačal."

"Bolj kot vsi mi si to Tim najbolj želi sam"

Prvenstvo se nadaljuje v zadnja leta blatni Aguedi. Foto: Guliverimage Gajser ima tovarniški motor že več kot desetletje, letos prvič Yamahinega. Ta še ni tako dober, kot si petkratni svetovni prvak želi. Obenem pa ga letos še spremlja smola s padci in poškodbami. V Montevarchiju bi lahko zmagal, a mu je v kontaktu z ekipnim kolegom v prvem zavoju prve vožnje potrgalo špice in je moral na menjavo gume. "Športna sreča mora biti vedno prisotna, sploh za zmago na svetovnem prvenstvu. Na zadnjih dirkah se mu ne poklopi. A hitrost ima. Zelo zelo je hiter. Na treningu je zelo hiter, kvalifikacije je dobil, drugo vožnjo je dobil. Tudi v prvi vožnji je bil zelo hiter, a s krogom zaostanka. Naredili so veliko dobrega dela, saj se vidi že na startih, da je motor boljši."

Pri Yamahi trdo delajo, da bo motor pravi za Tima. Foto: Yamaha Racing Prva Gajserjeva zmaga na Yamahi je le vprašanje časa, morda že to nedeljo v Aguedi, kjer je veliko nagrado dobil v šampionski sezoni 2019, ali pa denimo konec julija pred več sto slovenskimi navijači v Loketu na Češkem. "Zagotovo. Bolj kot vsi mi si to Tim najbolj želi sam. Ker vem, koliko je to dela, odrekanja. Potrpežljivost je zelo pomembna sestavina uspeha. Glede nato, da je petkratni svetovni prvak, to zagotovo ima." Naslov prvaka je Tim sam letos že odpisal. "Tim je zelo zelo veliko točk zadaj. Je pa to njegova prva sezona z Yamaho, po toliko letih s Hondo. Treba je prilagoditi motor. Mogoče je to zanj ena dobra pripravljalna sezona."

MXGP, skupni seštevek sezone (9/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 449 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 393

3. Romain Febvre (Kawasaki) 347

4. Tim Gajser (Yamaha) 329

5. Maxime Renaux (Yamaha) 305

6. Andrea Adamo (KTM) 281

7. Kay de Wolf (Husqvarna) 273

8. Ruben Fernandez (Honda) 264

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 119

"Če bo tako lepo nabiral točke, bo zelo težko za Herlingsa"

Lucas Coenen ima šele 19 let. Foto: Guliverimage A Gerčar meni, da Coenena čaka še veliko dela v boju s Herlingsom. "Mislim, da bo bitka še zanimiva. Ni konec, dokler ni konec. Prednost ima sicer veliko, dokazal je, da je kljub svojim letom pameten na progi. Mogoče res že gleda na svetovno prvenstvo. Če bo tako lepo nabiral točke, bo zelo težko za Herlingsa. So pa fantje zelo tesno skupaj in ena napaka lahko pomeni namesto prvega mesta 10. mesto. Včasih zataji tehnika, tako da se mu lahko zgodi kakšen odstop. Ne bi rekel, da je že odločeno. Bo borba do zadnje dirke." Kako je s tehniko ve Herlings, saj so se mu letos zgodili že trije odstopi.