Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

Petek,
26. 6. 2026,
9.10

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Klemen Gerčar Tim Gajser Tim Gajser Yamaha Jan Pancar Lucas Coenen KTM Jeffrey Herlings Honda motokros MXGP Montevarchi

Petek, 26. 6. 2026, 9.10

26 minut

Komentar Klemna Gerčarja po polovici sezone MXGP

"To smo pred leti samo sanjali, da bi kdo prišel tako visoko, kaj šele dva"

Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Klemen Gerčar | Klemen Gerčar | Foto Matej Podgoršek

Klemen Gerčar

Foto: Matej Podgoršek

"Bila sta prva in druga v MXGP! To smo pred leti samo sanjali, da bi kdo prišel tako visoko, kaj šele dva," je nad dosežkom Tima Gajserja in Jana Pancarja na kvalifikacijah velike nagrade Italije navdušen Klemen Gerčar, svetovni prvak v MX3 iz leta 2013. Dirko v Montevarchiju si je ogledal v živo. "Res je fenomenalen, da se lahko kosa s tovarniškimi ekipami, saj nima primerljivih delov na motorju. Z močno voljo, veliko treninga, s trdim delom Jan res izstopa." In si zasluži tovarniško ekipo. Gajser pa potrebuje nekaj potrpežljivosti, pravi Gerčar. "Mogoče je to zanj ena dobra pripravljalna sezona."

Tim Gajser Yamaha Montevarchi
Sportal "Lahko grem naprej z dvignjeno glavo. Bi si pa želel zmagati."

Tim Gajser je bil v Montevarchiju deveti. | Foto: Yamaha Racing Tim Gajser je bil v Montevarchiju deveti. Foto: Yamaha Racing Pet dni po veliki nagradi Italije v Montevarchiju, kjer je Tim Gajser (Yamaha) dobil kvalifikacijsko in drugo vožnjo, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa bil na kvalifikacijah drugi, na dirki pa osmi, so najboljši motokrosisti sveta že v Aguedi. Z VN Portugalske se začenja druga polovica letošnjega svetovnega prvenstva, ki bo imelo 19 dirk. Mladi Lucas Coenen (KTM) je na dobri poti do prve lovorike v elitnem razredu MXGP, saj ima 56 točk prednosti pred Jeffreyjem Herlingsom (Honda) in že 120 pred Gajserjem. O boju za prvaka, predvsem pa o slovenskih dveh voznikih smo se pogovarjali s Klemnom Gerčarjem, zadnjim svetovnim prvakom v ukinjenem razredu MX3 (2013).

"Z močno voljo, veliko treninga, s trdim delom Jan res izstopa"

Jan Pancar je bil v Italiji osmi. | Foto: Goran Krošelj/AMZS Jan Pancar je bil v Italiji osmi. Foto: Goran Krošelj/AMZS Po dirki v Montevarchiju je najprej v roke segel Pancarju, saj se je ta izvrstno kosal z vozniki tovarniških ekip. Če gledamo še drugo vožnjo v Latviji, je bil na zadnjih štirih vselej v prvi deseterici. "Kvalifikacijska vožnja je bil zgodovinski trenutek za slovenski motokros. Bila sta prva in druga v MXGP! To smo pred leti samo sanjali, da bi kdo prišel tako visoko, kaj šele dva. Jan stopnjuje formo z dirke na dirko. Na začetku sezone je imel nekaj zdravstvenih težav in iz lastnih izkušenj vem, da se to kar vleče, saj se nimaš časa dobro pozdraviti. A mu je uspelo in je zdržal tudi to zelo vročo dirko. To je zanj zelo dobra potrditev, pred njim pa je še pol sezone," je pogovor za Sportal začel Gerčar, ki si v zadnjih letih ogleda eno ali dve dirki svetovnega prvenstva v živo.

Po koncu tekmovalne kariere je Gerčar nekaj časa vodil svojo ekipo, a se s tem ni dalo preživeti. Zdaj dela v družinskem mizarstvu. Zato je zgodba družine Pancar še toliko bolj navdušujoča. "Res je fenomenalen, da se lahko kosa s tovarniškimi ekipami, saj nima primerljivih delov na motorju. Z močno voljo, veliko treninga, s trdim delom Jan res izstopa. Tehnično prednost drugih dirkačev nadomesti s tem. Seveda pa si želim, da bi imel tudi on enkrat tako tehniko, kot jo imajo dirkači okrog njega. In tako bi se lahko večkrat uvrstil med prve tri." Pancarju se želja, da bi postal član tovarniške ekipe, še ni izpolnila. "Zagotovo si zasluži tovarniško ekipo. Na žalost pogosto gledajo marketinško …" In slovenski vozniki za največje znamke niso dovolj zanimivi. "Najbolj pomembno je, da ne obupaš, da greš naprej, da trdo delaš. Verjamem, da se mu bo trud na dolgi rok poplačal."

"Bolj kot vsi mi si to Tim najbolj želi sam"

Prvenstvo se nadaljuje v zadnja leta blatni Aguedi. | Foto: Guliverimage Prvenstvo se nadaljuje v zadnja leta blatni Aguedi. Foto: Guliverimage Gajser ima tovarniški motor že več kot desetletje, letos prvič Yamahinega. Ta še ni tako dober, kot si petkratni svetovni prvak želi. Obenem pa ga letos še spremlja smola s padci in poškodbami. V Montevarchiju bi lahko zmagal, a mu je v kontaktu z ekipnim kolegom v prvem zavoju prve vožnje potrgalo špice in je moral na menjavo gume. "Športna sreča mora biti vedno prisotna, sploh za zmago na svetovnem prvenstvu. Na zadnjih dirkah se mu ne poklopi. A hitrost ima. Zelo zelo je hiter. Na treningu je zelo hiter, kvalifikacije je dobil, drugo vožnjo je dobil. Tudi v prvi vožnji je bil zelo hiter, a s krogom zaostanka. Naredili so veliko dobrega dela, saj se vidi že na startih, da je motor boljši." 

Pri Yamahi trdo delajo, da bo motor pravi za Tima. | Foto: Yamaha Racing Pri Yamahi trdo delajo, da bo motor pravi za Tima. Foto: Yamaha Racing Prva Gajserjeva zmaga na Yamahi je le vprašanje časa, morda že to nedeljo v Aguedi, kjer je veliko nagrado dobil v šampionski sezoni 2019, ali pa denimo konec julija pred več sto slovenskimi navijači v Loketu na Češkem. "Zagotovo. Bolj kot vsi mi si to Tim najbolj želi sam. Ker vem, koliko je to dela, odrekanja. Potrpežljivost je zelo pomembna sestavina uspeha. Glede nato, da je petkratni svetovni prvak, to zagotovo ima." Naslov prvaka je Tim sam letos že odpisal. "Tim je zelo zelo veliko točk zadaj. Je pa to njegova prva sezona z Yamaho, po toliko letih s Hondo. Treba je prilagoditi motor. Mogoče je to zanj ena dobra pripravljalna sezona." 

MXGP, skupni seštevek sezone (9/19):

1. Lucas Coenen (KTM) 449 točk
2. Jeffrey Herlings (Honda) 393
3. Romain Febvre (Kawasaki) 347
4. Tim Gajser (Yamaha) 329
5. Maxime Renaux (Yamaha) 305
6. Andrea Adamo (KTM) 281
7. Kay de Wolf (Husqvarna) 273
8. Ruben Fernandez (Honda) 264
...
15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 119

"Če bo tako lepo nabiral točke, bo zelo težko za Herlingsa"

Lucas Coenen ima šele 19 let. | Foto: Guliverimage Lucas Coenen ima šele 19 let. Foto: Guliverimage A Gerčar meni, da Coenena čaka še veliko dela v boju s Herlingsom. "Mislim, da bo bitka še zanimiva. Ni konec, dokler ni konec. Prednost ima sicer veliko, dokazal je, da je kljub svojim letom pameten na progi. Mogoče res že gleda na svetovno prvenstvo. Če bo tako lepo nabiral točke, bo zelo težko za Herlingsa. So pa fantje zelo tesno skupaj in ena napaka lahko pomeni namesto prvega mesta 10. mesto. Včasih zataji tehnika, tako da se mu lahko zgodi kakšen odstop. Ne bi rekel, da je že odločeno. Bo borba do zadnje dirke." Kako je s tehniko ve Herlings, saj so se mu letos zgodili že trije odstopi.

Tim Gajser Yamaha Montevarchi
Sportal Pancar navdušil z osmim mestom, Gajser po smoli v prvi vožnji suvereno dobil drugo
Tim Gajser Yamaha Montevarchi
Sportal Noro! Gajser in Pancar pridirkala dvojno slovensko zmago.
Tim Gajser Trentino Yamaha
Sportal Gajserja in Pancarja to nedeljo skrbita dve stvari
Klemen Gerčar Tim Gajser Tim Gajser Yamaha Jan Pancar Lucas Coenen KTM Jeffrey Herlings Honda motokros MXGP Montevarchi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.