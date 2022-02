Gajser zmagovalec prve vožnje nove sezone SP, Rusija brez dirke

Tim Gajser je na sobotnih kvalifikacijah dosegel drugo izhodišče, premagal ga je le novinec v tem razredu, svetovni prvak razreda MX2 Francoz Maxime Renaux.

Po startu je sicer zdrsnil nekoliko v ozadje in bil sredi dirke na petem mestu. A je potem z zanesljivo vožnjo in natančnimi manevri prišel že do drugega mesta ter v zadnjih krogih preganjal vodilnega Švicarja Jeremyja Seewerja. Ta je v predzadnjem krogu nato naredil napako in padel, s tem pa tudi prepustil vodstvo nekdanjemu svetovnemu prvaku in lani tretjemu v seštevku sezone Gajserju, slovenski dirkač pa je nato rutinsko pripeljal do cilja prve vožnja na prvem mestu.

Drugi je bil na koncu Seewer, tretji pa Renaux.

V SP še ne nastopa svetovni prvak Nizozemec Jeffrey Herlings, ki se je poškodoval med pripravami. A tudi njegova zamenjava na uvodnih dveh dirkah SP, Francoz Mathys Boisrame po padcu v kvalifikacijah danes prav tako ni mogel nastopiti.

V razredu MX2 je uvodno vožnjo dobil Nemec Simon Längenfelder pred Francozom Tomom Viallejem in Nizozemcem Kayem de Wolfom. Slovenski predstavnik Jan Pancar je privozil do prvih točk v sezoni, vožnjo je končal na 16. mestu.

Druga vožnja razreda MXGP bo ob 17.10, v MX2 pa uro prej.

Motokrosisti brez dirke v Rusiji Vodstvo tekmovanja svetovnega prvenstva v motokrosu je sporočilo, da zaradi vojaškega napada Rusije na Ukrajino odpoveduje dirko v Rusiji, ki bi morala biti na sporedu 1. maja v Orljonoku. Nadomestnega prizorišča še niso določili. Zaradi okoliščin oziroma situacije v Ukrajini je vodstvo tekmovanja v sodelovanju s krovno zvezo (Fim) ugotovilo, da izvedba preizkušnje v Orljonoku ni mogoča, s čimer so tudi seznanili prireditelje ruske dirke. Nadomestnega prireditelja bodo izbrali v najkrajšem možnem času, so še dodali. Orljonok je bil sicer po koledarju sezone 2022 načrtovan kot šesta dirka sezone. Po britanski ta konec tedna bodo šli dirkači najprej 6. marca v italijanski Mantovi, sledijo pa še dirke v Argentini, Portugalskim, italijanski Pietramurati in latvijskem Kegumsu.

