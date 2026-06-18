Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
18. 6. 2026,
15.56

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Tim Gajser Tim Gajser MXGP Jan Pancar Montevarchi

Četrtek, 18. 6. 2026, 15.56

24 minut

Gajser: Prepričan sem, da bom lahko dirkal brez bolečin

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tim Gajser Nemčija Yamaha | Gajser v skupnem seštevku po prejšnji dirki v Latviji zaseda četrto mesto in je blizu vodilni trojki. | Foto Yamaha Racing

Gajser v skupnem seštevku po prejšnji dirki v Latviji zaseda četrto mesto in je blizu vodilni trojki.

Foto: Yamaha Racing

Konec tedna se bodo najboljši motokrosisti na svetu na dirki svetovnega prvenstva merili v Italiji. Prizorišče bo italijanski Montevarchi, kjer bo na vrsti deveta dirka sezone. V razredu MXGP bosta nastopila tudi Tim Gajser in Jan Pancar, v razredu MX2 pa bo prve letošnje točke v razredu MX2 lovil Jaka Peklaj.

Gajser v skupnem seštevku po prejšnji dirki v Latviji zaseda četrto mesto in je blizu vodilni trojki. Pancar pa bo na VN Italije prišel samozavesten po zelo dobrih vožnjah v Kegumsu, kjer je še posebej v nedeljski drugi s sedmim mestom in s skupnim osmim mestom na dirki dosegel izid sezone. Gajser je takrat ostal brez stopničk na četrtem mestu.

"Prost konec tedna nam je prišel prav. Imeli smo nekaj testiranj, za nekaj dni sem šel na Hrvaško. Lepo je bilo imeti premor po treh zaporednih dirkah, a sem kljub temu opravil nekaj zahtevnih treningov. Pomagalo je tudi pri okrevanju, zdaj se počutim precej bolje," je za spletno stran svoje ekipe Yamaha dejal Gajser.

Proga v Montevarchiju bo nova za praktično vse udeležence SP, saj je dirko na najvišji ravni nazadnje gostila leta 2006. Kljub temu jo Gajser pozna.

Gajser Montevarchi dobro pozna. | Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Gajser Montevarchi dobro pozna. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

"Prepričan sem, da bom lahko dirkal brez bolečin, zato sem zelo pozitiven. V Montevarchiju sem že vozil na nekaj dirkah italijanskega prvenstva, tam sem bil tudi na nekaj dirkah, ko sem bil še otrok. Naredili so nekaj sprememb, kar je dobro. Za SP je to precej majhna proga, upam, da jo bodo dobro pripravili. Rad bi samo užival na motorju, če mi bo to uspelo, sem lahko zelo hiter in v ospredju," je še dodal Gajser.

Zadnjo dirko je dobil Belgijec Lucas Coenen, ki je s popolnim koncem tedna tudi precej povišal prednost pred zasledovalci v seštevku. Pred Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom, ki je v Latviji v drugi vožnji odstopil, ima 62 točk naskoka (404-342), tretji je svetovni prvak Francoz Romain Febvre s 310 točkami. Gajser jih ima na četrtem mestu 294, Pancar je napredoval na 15. mesto in ima 83 točk.

Prva vožnja dirke za VN Italije v Montevarchiju bo v razredu MXGP v nedeljo ob 14.15, druga pa se bo začela ob 17.10. Vožnji v razredu MX2 bosta ob 13.15 in 16.10.

Tim Gajser Tim Gajser MXGP Jan Pancar Montevarchi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.