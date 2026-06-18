Gajser: Prepričan sem, da bom lahko dirkal brez bolečin

Konec tedna se bodo najboljši motokrosisti na svetu na dirki svetovnega prvenstva merili v Italiji. Prizorišče bo italijanski Montevarchi, kjer bo na vrsti deveta dirka sezone. V razredu MXGP bosta nastopila tudi Tim Gajser in Jan Pancar, v razredu MX2 pa bo prve letošnje točke v razredu MX2 lovil Jaka Peklaj.

Gajser v skupnem seštevku po prejšnji dirki v Latviji zaseda četrto mesto in je blizu vodilni trojki. Pancar pa bo na VN Italije prišel samozavesten po zelo dobrih vožnjah v Kegumsu, kjer je še posebej v nedeljski drugi s sedmim mestom in s skupnim osmim mestom na dirki dosegel izid sezone. Gajser je takrat ostal brez stopničk na četrtem mestu.

"Prost konec tedna nam je prišel prav. Imeli smo nekaj testiranj, za nekaj dni sem šel na Hrvaško. Lepo je bilo imeti premor po treh zaporednih dirkah, a sem kljub temu opravil nekaj zahtevnih treningov. Pomagalo je tudi pri okrevanju, zdaj se počutim precej bolje," je za spletno stran svoje ekipe Yamaha dejal Gajser.

Proga v Montevarchiju bo nova za praktično vse udeležence SP, saj je dirko na najvišji ravni nazadnje gostila leta 2006. Kljub temu jo Gajser pozna.

Gajser Montevarchi dobro pozna. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

"Prepričan sem, da bom lahko dirkal brez bolečin, zato sem zelo pozitiven. V Montevarchiju sem že vozil na nekaj dirkah italijanskega prvenstva, tam sem bil tudi na nekaj dirkah, ko sem bil še otrok. Naredili so nekaj sprememb, kar je dobro. Za SP je to precej majhna proga, upam, da jo bodo dobro pripravili. Rad bi samo užival na motorju, če mi bo to uspelo, sem lahko zelo hiter in v ospredju," je še dodal Gajser.

Zadnjo dirko je dobil Belgijec Lucas Coenen, ki je s popolnim koncem tedna tudi precej povišal prednost pred zasledovalci v seštevku. Pred Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom, ki je v Latviji v drugi vožnji odstopil, ima 62 točk naskoka (404-342), tretji je svetovni prvak Francoz Romain Febvre s 310 točkami. Gajser jih ima na četrtem mestu 294, Pancar je napredoval na 15. mesto in ima 83 točk.

Prva vožnja dirke za VN Italije v Montevarchiju bo v razredu MXGP v nedeljo ob 14.15, druga pa se bo začela ob 17.10. Vožnji v razredu MX2 bosta ob 13.15 in 16.10.