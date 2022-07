Gajser poskrbel za "zastoj" na Češkem

Več 10 tisoč navijačev se je že od ranega jutra zbiralo ob motokros progi nad Loketom, da bi bi izborili čim boljše mesto za spremljanje 12. dirke letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu. Glede na zastave, majice in kape ni dileme, katerih navijačev iz tujine je največ. Slovenskih! Čeprav je Loket iz Slovenije oddaljen približno 700 kilometrov. Tim Gajser (Honda) se jim je za številčno podporo oddolžil z avtogramom. Popoldne mu bodo do zmage pomagali z glasnim navijanjem. Motorke in hupe so pripravljene.

Dve uri pred štartom prve vožnje #mxgp v Loketu si je Tim Gajser vzel čas za navijače. Vsi bi radi njegov podpis. @SiolSPORTAL @AMZS_si pic.twitter.com/EITuxC9tiB — Matej Podgoršek (@MatejPod) July 17, 2022

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Gajser ima v skupnem seštevku 125 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Jorgejem Pradom (GasGas). Na VN Češke (prva vožnja 14.15, druga ob 17.10) bo nevaren tudi Jeremy Seewer (Yamah), ki je dobil sobotno kvalifikacijsko vožnjo. Čeprav ima štirikratni svetovni prvak Gajser že 41. zmag, pa v Loketu še ni zmagal. "Zagotovo si želim zmagati. Če bom videl, da se počutim dovolj močnega, če bom imel hitrost, dobra štarta, potem bom zagotovo napadel prvo mesto. Z glavo skozi zid pa nima smisla iti," nam je dejal po kvalifikacijski vožnji.

Ob Gajserju na vrhunski rezultat lahko upravičeno cilja tudi Jan Pancar (KTM) v MX2. Štartno rampo bo izbiral kot sedmi. Na svoji zadnji dirki v svetovnem prvenstvu (Nemčija) pa je bil šesti. V MX2 dirkajo ob 13.15 in 16.10.