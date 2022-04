Gajser po vrhunskem zaključku v prvi vožnji tretji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tim Gajser je v prvi vožnji VN Portugalske osvojil tretje mesto in ostaja v igri za četrto zaporedno zmago v letošnji sezoni prvenstva MXGP. Druga vožnja bo ob 18.10.

Tim Gajser (Honda) v Aguedi na Portugalskem nima idealnega štartnega položaja (sedmi). V prvi vožnji je solidno štartal in nato prvih 15 minut vozil na šestem mestu. Imel je že deset sekund zaostanka za vodilnim Jorgejem Pradom (GasGas). V drugi polovici pa je Makolčan pokazal, da ja fizično najbolje pripravljen in na zahtevni progi s številnimi kanali prehitel tri tekmece. Vodilnima dvema pa se je povsem približal. Končal jo je na tretjem mestu. Če bi bila vožnja še krog ali dva daljša, bi ogrozil tudi drugega Briana Bogersa (Husqvarna) in najhitrejšega Prada.

Tudi na Portugalskem manjkata poškodovana aktualni prvak Jeffrey Herlings (KTM), ki naj bi manjkal še nekaj tednov, in podprvak Romain Febvre (Kawasaki), ki mora na novo operacijo in bo tako izpustil večji del sezone.

Pancar v prvi vožnji 16.

V razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Tim Vialle (KTM). Jan Pancar (KTM) je na progi, kjer so bili številni na tleh, odpeljal brez napak in ciljno črto prečkal na 14. mestu. A je dobil pribitek dveh mest (ni upočasnil, ko je bila izobešena zastava za zdravniško pomoč enemu od voznikov). Druga vožnja bo ob 17.10.