Gajser po padcih v prvi vožnji Mantove deseti

Drugi je bil v prvi vožnji v zahtevnih razmerah na razmočenem in blatnem terenu Latvijec Pauls Jonass, tretji pa Litovec Arminas Jasikonis.

Gajserju, ki je v soboto kvalifikacije končal kot drugi, prehitel ga je le Cairoli, je danes višjo uvrstitev odneslo več padcev. Prvi se mu je zgodil kmalu po startu, pozneje pa je, ko je lovil tekmece in se prebijal iz ozadja, padel še dvakrat in deseto mesto je bilo največ, kar je lahko iztržil.

