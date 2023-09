Pravi ljubitelj formule 1 se z veseljem v nedeljo zgodaj zjutraj prebudi za dirko, še posebej če je to VN Japonske. Štart 16. dirke letos bo ob 7.00 po srednjeevropskem času. Težava ja le ta, da bi se lahko Max Verstappen odpeljal konkurenci. Nizozemcu naj bi bil nevaren samo McLaren. In to je skrb vzbujajoče. S temi besedami je njegovo premoč opisal Lewis Hamilton. Dogajanje v Suzuki bomo spremljali v živo.

Max Verstappen (Red Bull) je VN Japonske osvojil že lani in takrat tudi potrdil svoj drugi naslov svetovnega prvaka. Letos mu to še ne bo uspelo, zmanjkalo mu bo nekaj točk (lahko pa mu uspe na naslednji v Katarju). Predvidevamo namreč, da bo zmagal. Dobil je vse tri proste treninge in z veliko prednostjo tudi kvalifikacije (+0,581). Tolikšne prednosti pred drugouvrščenim v Suzuki ni imel nihče že 20 let (nazadnje Rubens Barrichello pred Juanom Pablom Montoyo leta 2003 – 0,699). Nizozemec bo tako dirkal za 13. zmago sezone. Ob njem bo v prvi vrstni Oscar Piastri (McLaren), prvi novinec po šestih letih (po Lanceu Strollu, ki se mu je uspelo prebiti v prvo štartno vrsto).

Lando Norris Foto: Reuters McLaren je bil še najbližje Red Bullu oziroma Verstappnu. Lando Norris je na tretjem štartnem mestu. V Suzuki obeh McLarnov ni bilo med prvimi tremi že 12 let. "Nekaj najlepših zgodb je McLaren spisal prav tu na Japonskem. Seveda upamo na dober rezultat. Radi bi nadaljevali tradicijo, a bo zelo težko. Max svoje delo opravlja fantastično. Red Bull dela zelo dobro. Naredili bomo vse, da jim otežimo delo in imamo mi dobro dirko," je poudaril Norris. McLaren je z devetimi zmagami res najuspešnejša ekipa v Suzuki.

Hamilton: Skrb vzbujajoče

Lewis Hamilton Foto: Reuters Že 11 let pa na dirkališču v Suzuki ni bil tako slab v kvalifikacijah sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes). Štartal bo s sedmega mesta. Že v četrtek je napovedal, da pričakuje zmago Verstappna s prednostjo 30 sekund pred drugouvrščenim. Mercedesa sta v kvalifikacijah za njim zaostala več kot sekundo. "V petek smo bili zanič, a smo naredili nekaj izboljšav. Občutek v dirkalniku je zdaj boljši in sem z njim bolj zadovoljen. A še naprej nismo dovolj hitri," je razlagal petkratni zmagovalec VN Japonske. "Do naslednje sezone moram zmanjšati zaostanek, ki še vedno znaša celo sekundo. In to je za našo ekipo res skrb vzbujajoče."