V Mercedesu so si oddahnili

V Bahrajnu, kjer bo naslednji konec tedna uvodna velika nagrada nove sezone formule 1, so se začela letos zgolj tridnevna testiranja novih dirkalnikov. Prvo dopoldne je bil najhitrejši Max Verstappen, iz ekipe Mercedes pa z olajšanjem sporočajo, da W14 za razliko od predhodnika nima težav s poskakovanjem.

Povsem drugače kot lani so se testiranja začela za ekipo Mercedes. Tako imenovano delfinjenje oziroma poskakovanje dirkalnika na dolgih ravninah je bilo skoraj polovico sezone 2022 tako močno, da sta imela voznika na nekaj dirkah celo težave z bolečinami v hrbtu. Že po prvem dopoldnevu testiranj v Bahrajnu pa je vodja ekipe Toto Wolff dejal, da z novim dirkalnikom ni več poskakovanja. "Začetek je dober. Zbiramo predvsem podatke o dirkalniku. Za zdaj poskakovanja ni bilo." Delfinjenje je bil eden ključnih razlogov, da je bil lanski Mercedes težko vozen in toliko počasnejši, da so po osmih letih izgubili naslov konstruktorskega prvaka.

Max Verstappen Foto: Reuters Čeprav je Red Bull trdil, da jih bo Fiina kazen zaradi kršenja omejitve proračuna za leto 2021 veliko stala, prvi dan testiranj temu ne pritrjuje. Kazen je znašala sedem milijonov ameriških dolarjev in 10 odstotkov manj dovoljenega časa aerodinamičnega razvoja v vetrovniku. Aktualni svetovni prvak Max Verstappen je dopoldne namreč odpeljal najboljši čas (1:32,959). Bil je slabe tri desetinke hitrejši od drugouvrščenega Carlosa Sainza (Ferrari). Že po nekaj minutah je zaradi okvare na električnem delu pogonskega sistema ob progi obstal Felipe Drugovich (Aston Martin), ki je prvi dan testiranj zamenjal poškodovanega Lanca Strolla.

Fotografija iz Bahrajna, ki je prvi dan požela največ nasmeškov. Lewis Hamilton (Mercedes) in Valtteri Bottas (Alfa Romeo) sta pred začetkom testiranj malo poškilila v Red Bullov dirkalnik. Foto: Guliver Image

