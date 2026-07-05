Panika Antonellija, Ferrari po nesreči Verstappna zapravil dvojno zmago

Charles Leclerc je po dramatičnem razpletu britanske VN zmagal prvič v letošnjem prvenstvu formule 1, kar je njegova deveta zmaga v kraljici avtomotošport. Ferrariju se je nasmihala dvojna zmaga, a so po nesreči Maxa Verstappna zapeljali na dodaten postanek in tako je Lewis Hamilton izgubil drugo mesto. Drugi je bil tako kljub težavam sredi dirke s puščanjem pnevmatike George Russell. Kimi Antonelli, ki je bil na poti do zmage, je zaradi bizarne poškodbe na svojem dirkalniku ostal brez točk.

Po izvrstnem štartu sta v prvi zavoj na prvih dveh mestih zapeljala dirkača Ferrarija. Foto: Reuters Dirka v angleškem Silverstone nikoli ne razočarana. Se je sicer zdelo, da tokrat ne bo ponudila veliko drame. Ferrarijeva dirkača sta na štartu prehitela Kimija Antonellija (Mercedes), a je bil 19-letni Italijan na dobri poti, da ju premaga. Lewisa Hamiltona je prehitel po postanku, saj je sedemkratni prvak dobil pet sekund kazni, ker se je na štartu prehitro premaknil. Charlesa Leclerca bi prehitel ob koncu dirke, saj so se pri Mercedesu odločili za 10 krogov poznejši edini postanek. Antonelli, ki je bil z novejšimi gumami hitrejši, je bil 12 krogov pred ciljem samo še štiri sekunde za vodilnim Monačanom. Nato pa se je začela drama!

Kakšna panika po radijski zvezi pri mladem Italijanu. Foto: Reuters Antonelli je začel panično sporočati po radijski zvezi, da je na dirkalniku nekaj polomljenega. Niso vedeli kaj. Na postanku so mu zamenjali krilce. Ni pomagalo. Nato se je izkazalo, da se odlomilo nekaj pri prednjem levem kolesu, kar mu je drgnilo ob pnevmatiko in vzmetenje. Še enkrat je šel v bokse in zatem dirkal na 10. mestu. Komaj je dirkalnik ohranjal na stezi, večkrat zapeljal prek roba in tako je v cilju dobil petsekundni kazenski pribitek. Ostal je brez ene točke in končal na 16. mestu.

Zdelo se je, da bo Ferrari dosegel dvojno zmago. Foto: Reuters Dobre štiri kroge pred karirasto zastavo je pred zavojem Stowe s proge zletel Max Verstappen (Red Bull). Iz njega so bruhale kletvice. Vzelo mu je zadek dirkalnika. To je pomenilo varnostni avto. Pri Ferrariju so se odločili za tako imenovani zastonj postanek, saj je bil Leclerc 20 sekund pred Hamiltonom, 27 sekund za njim pa je bil George Russell (Mercedes). Monačan se je vrnil na stezo na prvem mestu, Britanec pa tik za svojim rojakom v srebrni puščici. A varnostni avto se ni več umaknil v bokse in Hamilton ni dobil priložnosti, da bi se vrnil na drugo mesto.

Je imel pa tudi Russell sredi dirke paniko, saj mu je začela spuščati pnevmatika in je moral na nenačrtovan postanek. Ravno takrat je bil izjemno bitko s Hamiltonom in Verstappnom. Več krogov so se prehitevali in vozili kolo ob kolesu.

VN VB, Silverstone:



1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. George Russell (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Isack Hadjar (Red Bull)

6. Liam Lawson (Racing Bulls)

7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8. Gabriel Bortoleto (Audi)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Oscar Piastri (McLaren)

12. Carlos Sainz (Williams)

13. Oliver Bearman (Haas)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Sergio Perez (Cadillac)

16. Kimi Antonelli (Mercedes)

17. Valtteri Bottas (Cadillac)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

Odstop: Max Verstappen (Red Bull), Alex Albon (Williams), Nico Hülkenberg (Audi)

Charles Leclerc je zmagal prvič po VN ZDA leta 2024 v Austinu. Foto: Reuters

"Občutek je neverjeten, čeprav zaključek dirke za varnostnim avtom ni bil ravno kot iz sanj. Zmagati po nekaj zahtevnih dirkaških konca tedna pa je res neverjetno. Dolgo smo iskali prave nastavitve in garali za to. Včeraj se mi je zdelo, da sem napredoval med šprintom in kvalifikacijami in danes sem to občutil," je po dirki dejal Leclerc. "Tukaj se nam je vse sestavilo in upam, da bom lahko nadaljeval v tem ritmu. Res se moram zahvaliti ekipi za opravljeno delo."

Najboljši trije v Silverstonu. Foto: Reuters "V Silverstonu sem prvič na stopničkah. Seveda sem imel nekaj sreče z varnostnim avtomobilom in menjavami gum. Navijači bi si zagotovo še želeli nekaj dirkanja ob koncu, a z moje strani so bile gume povsem hladne," je v prvi izjavi priznal Russell.

Sezona se bo nadaljevala čez 14 dni, ko je na sporedu še ena klasika, dirka v belgijskem Spaju. Prvenstvo postaja vse bolj zanimivo, saj sta se po ničli Antonellija temu v skupnem seštevku Russell in Hamilton precej približala.

Skupni seštevek (9/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 179 točk

2. George Russell (Mercedes) 154

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 147

4. Charles Leclerc (Ferrari) 108

5. Lando Norris (McLaren) 97

6. Oscar Piastri (McLaren) 82

7. Max Verstappen (Red Bull) 76

8. Isack Hadjar (Red Bull) 52

9. Pierre Gasly (Alpine) 41

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 39



1. Mercedes 333 točk

2. Ferrari 255

3. McLaren 179

4. Red Bull 128

5. Alpine 60

6. Racing Bulls 59

Kako se je razpletala VN VB:



CILJ! Prva letošnja zmaga za Leclerca. Russell je drugi, Hamilton pa tretji. Antonelli je v cilju sicer kot deveti, a je dobil še pet sekund kazni, ker je tolikokrat prečkal meje steze.



Zadnji krog! Varnostni avto se bo umaknil. Ne ... Ni se umaknil. Dirka se bo končala za varnostnim avtomobilom.



Še 2 kroga: Varnostni avto se bo morda umaknil za še zadnji dirkaški krog. Kar bi bila priložnost za Hamiltona, da se vrne na drugo mesto.



Še 3 krogi (varnostni avto): 1. Leclerc, 2. Russell, 3. Hamilton, 4. Norris, 5. Hadjar, 6. Lawson, 7. Lindlad, 8. Bortoleto, 9. Antonelli, 10. Colapinto



Še 3 krogi: Russell ni šel na postanek in Hamilton se je vrnil na stezo tik za njim. Ampak ali se bo varnostni avto sploh umaknil pred koncem dirke?



Še 4 krogi: Oba Ferrarijeva dirkača sta varnostni avto izkoristila za dodaten postanek v boksih.



Še 4 krogi: S proge je zletel četrti Verstappen! Pred zavojem Stowe mu je vzelo zadek dirkalnika. Koliko drame v zadnjih krogih. Varnostni avto.



Še 5 krogov: Leclerc je 20 sekund pred Hamiltonom in 27 pred Verstappnom. Ferrariju se po veliki smoli Mercedesa obeta dvojna zmaga.



Še 7 krogov: 1. Leclerc, 2. Hamilton, 3. Verstappen, 4. Russell, 5. Norris, 6. Hadjar, 7. Lawson, . Lindland, 9. Bortoleto, 10. Antonelli



Še 9 krogov: Bizarna napaka na dirkalniku mladega Kimija. Odlomil se mu je del blatnika, ki mu cefra gumo in drgne ob vzmetenje. Še en postanek zanj.



Še 10 krogov: Antonelli se je vrnil na stezo, a ni šlo za krilce. Prehitel ga je Norris in zapeljal je s steze. "Vzmetenje je polomljeno!"



Še 10 krogov: In zdaj smola še za Antonellija. "Nekaj je zlomljenega na dirkalniku. Ne vem kaj," panično sporoča Italijan. Zapeljal je v bokse. Zamenjali so mu prednje krilce.



Še 12 krogov: 1. Leclerc, 2 Antonelli +4,9, 3. Hamilton +19,8, 4. Verstappen +30,0 5. Russell, 6. Norris, 7. Hadjar, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Bortoleto



Še 13 krogov: Ob stezi je obstal Hulkenberg z okvaro dirkalnika. Virtualni varnostni avto. To sta za drugi postanek izkoristila Verstappen, Norris in Hadjar. Pri Ferrariju so se odločili, da Leclerca ne pokličejo na postanek.



Še 14 krogov: Hamilton je prehitel Verstappna in je zdaj tretji! Antonelli ima samo še dobre štiri sekunde zaostanka za vodilnim Leclercom.



Še 15 krogov: 1. Leclerc, 2 Antonelli +6,2, 3. Verstappen +18,0, 4. Hamilton, 5. Norris, 6. Russell, 7. Hadjar, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Bortoleto



36. krog: Kot zadnji na edini postanek še vodilni Antonelli. Leclerc je znova v vodstvu, a Italijan ga bo zdaj lovil. Monačan ima 10 krogov bolj obrabljene gume.



35. krog: Russell še enkrat kolo ob kolu z Verstappnom, a nato pelje v bokse ne nenačartovan drugi postanek, da mu zamenjajo pnevmatike. Britanski dirkač je besen, nova smola zanj.



34. krog: Russell zdaj napada Verstappna. DIrkaču Mercedesa iz boksov sicer sporočajo, da mu spušča ena guma.



33. krog: 1. Antonelli, 2. Leclerc +13,6, 3. Verstappen +28,5, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Hadjar, 7. Norris, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Bortoleto



31. krog: Russell in Hamilton kolo ob kolesu! Publika nori od navdušenja.



30. krog: 1. Antonelli, 2. Leclerc +14,4, 3. Verstappen +27,9, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Hadjar, 7. Norris, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Bortoleto



30. krog: Izvrsten dvoboj Russell - Hamilton. Lewis je v Copsu mojstrsko prehitel rojaka, ta mu je vrnil udarec pred Stowom.



29. krog: V bokse tretji Norris, samo še Antonelli ostaja na stezi. Verstappen, Russell in Hamilton so zdaj en za drugim.



27. krog: Hamilton je tik za Russllom in bi lahko dirkal hitreje.



26. krog: Na polovici dirke postanek za Leclerca. Vrnil se je na drugo mesto in ima zdaj prosto progo pred sabo. Vsi menjajo rumene za bele gume in tako bo danes očitno večina na taktiki enega postanka.



24. krog: Postanek za Hamiltona, čeprav je dejal, da so gume še dobre. Istočasno v bokse še Russell. Ker je moral Hamilton oddelati pet sekund kazni, je rojak iz boksov zapeljal pred njim.



23. krog: Antonelli je nekaj bližje Leclercu, tri sekunde razlike med njima. Hamilton zaostaja že 10 sekund in sporoča, da ima veliko podkrmarjenja, da gre dirkalnik komaj v zavoje.



20. krog: 1. Leclerc, 2. Antonelli +4,0, 3. Hamilton +9,0, 4. Russell, 5. Norris, 6. Verstappen*, 7. Lawson, 8. Lindblad, 9. Bortoleto, 10. Hadjar* (*s postankom)



19. krog: Vodilni Leclerc je že za krog ujel zadnja dva dirkača ekipe Aston Martin. Kakšna kalvarija za Alonsa.



17. krog: Kakšen dvoboj Russell - Verstappen za četrto mesto! A dirkač Red Bull zatem pelje na prvi postanek v bokse.



15. krog: Antonelli se zmanjšuje zaostanka za vodilnim Leclercom.



14. krog: 1. Leclerc, 2. Antonelli +4,5, 3. Hamilton +5,7, 4. Russell, 5. Verstappen, 6. Hadjar, 7. Norris, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Bortoleto



11. krog: Odličen prehitevalen manever mladega Italijana, ki gre na drugo mesto.



11. krog: Leclerc je že skoraj štiri sekunde pred Hamiltonom, ki ima zdaj Antonellija na izpuhu.



10. krog: 1. Leclerc, 2. Hamilton +3,3, 3. Antonelli +3,8, 4. Russell, 5. Verstappen, 6. Hadjar, 7. Norris, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Bortoleto



8. krog: Pet sekund kazni za Hamiltona, saj se je prehitro premaknil na štartnem mestu. To bo odslužil pri prvem postanku.



6. krog: 1. Leclerc, 2. Hamilton +1,8, 3. Antonelli +2,7, 4. Russell, 5. Verstappen, 6. Hadjar, 7. Norris, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Bortoleto



3. krog: Verstappen je za peto mesto prehitel Hadjarja.



2. krog: 1. Leclerc, 2. Hamilton, 3. Antonelli, 4. Russell, 5. Hadjar, 6. Verstappen, 7. Norris, 8. Lawson, 9. LIndblad, 10. Sainz



1. krog: Piastri izgublja mesta, saj ima poškodovano prednje krilce.. Ferrarija sta pred obema Mercedesoma, a Russlla napada Hadjar.



Štart! Izvrsten štart obeh Ferrarijev. Leclerc na prvo mesto, mimo Antonellija tudi Hamilton.



Krog za ogrevanje. Vsi so na rumenih pnevmatikah, torej na srednji trdoti.



Štartna mesta (52 krogov): 1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Hamilton, 4. Russell, 5. Hadjar, 6. Norris, 7. Verstappen, 8. Piastri, 9. Lindblad, 10. Lawson

Parada dirkačev pred dirko tokrat v lego dirkalnikih

Parade dirkačev z lego dirkalniki se je udeležil tudi Lewis Hamilton, čeprav je v četrtek dejal, da se ne bo. Foto: Reuters

Max Verstappen je pod prisilo sedel v lego dirkalnik. Njegov izraz na obrazu pove vse. Foto: Reuters

Valtteri Bottas je bil med tistimi, ki so se veseli mini dirke z lego dirkalniki. Foto: Reuters

Fernando Alonso, Esteban Ocon in Valtteri Bottas so se takole zabavali. Foto: Reuters