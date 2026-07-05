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Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

Nedelja,
5. 7. 2026,
16.58

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Formula 1 Silverstone Lewis Hamilton Ferrari Mercedes-AMG F1 McLaren Red Bull Racing Max Verstappen Lando Norris Charles Leclerc Andrea Kimi Antonelli George Russell

Nedelja, 5. 7. 2026, 16.58

0 minut

VN VB, Silverstone

Russell spet besen, dvoboj za zmago še ni odločen #vŽivo

Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

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Silverstone štart Charles Leclerc Lewis Hamilton Ferrari | Po izvrstnem štartu sta v prvi zavoj na prvih dveh mestih zapeljala dirkača Ferrarija. | Foto Reuters

Po izvrstnem štartu sta v prvi zavoj na prvih dveh mestih zapeljala dirkača Ferrarija.

Foto: Reuters

Najstnik Andrea Kimi Antonelli, letos zmagovalec že petih dirk, proti izkušenima dirkačema Ferrarija, Charlesu Leclercu in Lewisu Hamiltonu. To je troboj za zmago na britanski veliki nagradi na stezi v Silverstonu. George Russell, za katerega smo mislili, da bo glavni britanski adut, se v soboto ni najbolje znašel. Bil je četrti. Štart devete dirke sezone je bil ob 16. uri. Uro in prej so dirkači sodelovali na prav posebni paradi, krog po stezi so zapeljali z lego dirkalniki. Lewis Hamilton in Max Verstappen sta bila vse prej kot navdušena. Dogajanje na Sportalu spremljamo v živo.

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VN VB v živo:

35. krog: Russell še enkrat kolo ob kolu z Verstappnom, a nato pelje v bokse ne nenačartovan drugi postanek, da mu zamenjajo pnevmatike. Britanski dirkač je besen, nova smola zanj.

34. krog: Russell zdaj napada Verstappna. DIrkaču Mercedesa iz boksov sicer sporočajo, da mu spušča ena guma. 

33. krog: 1. Antonelli, 2. Leclerc +13,6, 3. Verstappen +28,5, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Hadjar, 7. Norris, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Bortoleto

31. krog: Russell in Hamilton kolo ob kolesu! Publika nori od navdušenja.

30. krog: 1. Antonelli, 2. Leclerc +14,4, 3. Verstappen +27,9, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Hadjar, 7. Norris, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Bortoleto

30. krog: Izvrsten dvoboj Russell - Hamilton. Lewis je v Copsu mojstrsko prehitel rojaka, ta mu je vrnil udarec pred Stowom.

29. krog: V bokse tretji Norris, samo še Antonelli ostaja na stezi. Verstappen, Russell in Hamilton so zdaj en za drugim.

27. krog: Hamilton je tik za Russllom in bi lahko dirkal hitreje.

26. krog: Na polovici dirke postanek za Leclerca. Vrnil se je na drugo mesto in ima zdaj prosto progo pred sabo. Vsi menjajo rumene za bele gume in tako bo danes očitno večina na taktiki enega postanka.

24. krog: Postanek za Hamiltona, čeprav je dejal, da so gume še dobre. Istočasno v bokse še Russell. Ker je moral Hamilton oddelati pet sekund kazni, je rojak iz boksov zapeljal pred njim.

23. krog: Antonelli je nekaj bližje Leclercu, tri sekunde razlike med njima. Hamilton zaostaja že 10 sekund in sporoča, da ima veliko podkrmarjenja, da gre dirkalnik komaj v zavoje.

20. krog: 1. Leclerc, 2. Antonelli +4,0, 3. Hamilton +9,0, 4. Russell, 5. Norris, 6. Verstappen*, 7. Lawson, 8. Lindblad, 9. Bortoleto, 10. Hadjar* (*s postankom)

19. krog: Vodilni Leclerc je že za krog ujel zadnja dva dirkača ekipe Aston Martin. Kakšna kalvarija za Alonsa.

17. krog: Kakšen dvoboj Russell - Verstappen za četrto mesto! A dirkač Red Bull zatem pelje na prvi postanek v bokse.

15. krog: Antonelli se zmanjšuje zaostanka za vodilnim Leclercom.

14. krog: 1. Leclerc, 2. Antonelli +4,5, 3. Hamilton +5,7, 4. Russell, 5. Verstappen, 6. Hadjar, 7. Norris, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Bortoleto

11. krog: Odličen prehitevalen manever mladega Italijana, ki gre na drugo mesto.

11. krog: Leclerc je že skoraj štiri sekunde pred Hamiltonom, ki ima zdaj Antonellija na izpuhu.

10. krog: 1. Leclerc, 2. Hamilton +3,3, 3. Antonelli +3,8, 4. Russell, 5. Verstappen, 6. Hadjar, 7. Norris, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Bortoleto

8. krog: Pet sekund kazni za Hamiltona, saj se je prehitro premaknil na štartnem mestu. To bo odslužil pri prvem postanku.

6. krog: 1. Leclerc, 2. Hamilton +1,8, 3. Antonelli +2,7, 4. Russell, 5. Verstappen, 6. Hadjar, 7. Norris, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Bortoleto

3. krog: Verstappen je za peto mesto prehitel Hadjarja.

2. krog: 1. Leclerc, 2. Hamilton, 3. Antonelli, 4. Russell, 5. Hadjar, 6. Verstappen, 7. Norris, 8. Lawson, 9. LIndblad, 10. Sainz

1. krog: Piastri izgublja mesta, saj ima poškodovano prednje krilce.. Ferrarija sta pred obema Mercedesoma, a Russlla napada Hadjar.

Štart! Izvrsten štart obeh Ferrarijev. Leclerc na prvo mesto, mimo Antonellija tudi Hamilton.

Krog za ogrevanje. Vsi so na rumenih pnevmatikah, torej na srednji trdoti.

Štartna mesta (52 krogov): 1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Hamilton, 4. Russell, 5. Hadjar, 6. Norris, 7. Verstappen, 8. Piastri, 9. Lindblad, 10. Lawson

lego formula 1
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Parada dirkačev pred dirko tokrat v lego dirkalnikih

Parade dirkačev z lego dirkalniki se je udeležil tudi Lewis Hamilton, čeprav je v četrtek dejal, da se ne bo. | Foto: Reuters Parade dirkačev z lego dirkalniki se je udeležil tudi Lewis Hamilton, čeprav je v četrtek dejal, da se ne bo. Foto: Reuters

Max Verstappen je pod prisilo sedel v lego dirkalnik. Njegov izraz na obrazu pove vse. | Foto: Reuters Max Verstappen je pod prisilo sedel v lego dirkalnik. Njegov izraz na obrazu pove vse. Foto: Reuters

Valtteri Bottas je bil med tistimi, ki so se veseli mini dirke z lego dirkalniki. | Foto: Reuters Valtteri Bottas je bil med tistimi, ki so se veseli mini dirke z lego dirkalniki. Foto: Reuters

Fernando Alonso, Esteban Ocon in Valtteri Bottas so se takole zabavali. | Foto: Reuters Fernando Alonso, Esteban Ocon in Valtteri Bottas so se takole zabavali. Foto: Reuters

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