V živo: Brutalna nesreča - drsel obrnjen na glavo, nato ga je še vrglo preko zaščitnih gum

Rdeča zastava. Po 25 minutah vendarle postanek nesreče. Zdaj, ko je jasno, da s Kitajcem ni hujšega. Njegov dirkalnik je katapultiralo in več sto metrov je drsel obrnjen na glavo pri veliki hitrosti. Nato pa ga je v peščeni coni že dvignilo v zrak in poletel je preko zaščitnih gum.



Rdeča zastava. Džov je pri zavesti, odpeljali so ga v zdravniški center. Bil je na nosilih, a iz Alfe Romeo sporočajo, da je v redu. Pred prvim ovinkom je Gasly trčil v Russela, ta je zato zadel v Džova in Kitajčev dirkalnikov je obrnilo na glavo. Na zdravniškem pregledu je tudi Albon.

Following a crash at the start of the British Grand Prix, Zhou Guanyu is conscious and now at the circuit’s medical centre to undergo evaluation. #BritishGP — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) July 3, 2022

Rdeča zastava: 1. Verstappen, 2. Sainz, 3. Hamilton, 4. Leclerc, 5. Alonso, 6. Perez, 7. Norris, 8. LAtifi, 9. Bottas, 10. Ricciardo.



Rdeča zastava. Zdravniška ekipa je že na prizorišču nesreče. Da iz dirkalnika rešijo Džova. Posnetkov v prenosu ne kažejo.



1. krog: Enega od voznikov je obrnilo na streho dirkalnika in je z veliko hitrostjo drsel po asfaltu. Niso še pokazali ponovljenega posnetka. Očitno gre za Džova. Odstop tudi za Russella in Albona. S poškodovanim dirkalnikom tudi Ocon in Cunoda.



Štart. Verstappen je prehitel Sainza, Hamilton pa je s petega prišel na tretje mesto. V ozadju pa nesreča več dirkačev, med njimi je Russell. Rdeča zastava. Prekinitev dirke. Dirkači peljejo v bokse.



Krog za ogrevanje. V prvih dveh vrstah vozniki Ferrarija in Red Bulla.



Še 5 minut do štarta. Steza je suha. V SIlverstonu je nekaj sonca in nekaj oblakov.



Še 15 minut do štarta desete dirke sezone. Nanj v Silverstonu težko čakajo tudi znani obrazi, med njimi Tom Cruise.

Še 20 minut do štarta dirke v Silverstone. Dogajanje spremljamo v živo. Še pred njim je imel posebno čast, da nekaj krogov z dirkalnikom Nigela Mansella iz leta 1992 odpelje Sebastian Vettel, ki je to nedeljo dopolnil 35 let.