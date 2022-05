Najprestižnejša zmaga za številko 2, huda nesreča Schumacherja

Sedma dirka sezone, VN Monaka na ulicah Monte Carla, je trajala tri ure. Pet minut pred predvidenim štartom je namreč začelo močno deževati. 15 čez tri so sicer štartali za varnostnim avtomobilom, a po dveh krogih izobesili rdečo zastavo. Ko je po eni uri dež le pojenjal, se je dirka z letečim štartom le začela zares. Asfalt se je hitro sušil. In o razpletu je odločala taktika menjave pnevmatik. Kljub dvema postankoma se je na prvem mestu znašel Sergio Perez (Red Bull). Najprej je menjal za na pnevmatike za delno mokro stezo in šele nato za na pnevmatike za suho stezo. Vseeno je zapeljal tik pred Carlosa Sainza (Ferrari), ki je dlje vztrajal na stezi in šel neposredno na pnevmatike za suho stezo. V zadnjem delu dirke pa Mehičana nikakor ni mogel ogroziti.

VN Monaka:



1. Sergio Perez (Red Bull)

2. Carlos Sainz (Ferrari) +1,1

3. Max Verstappen (Red Bull) +1,5

4. Charles Leclerc (Ferrari) +2,9

5. George Russell (Mercedes) +11,9

6. Lando Norris (McLaren) +12,2

7. Fernando Alonso (Alpine) +46,3

8. Lewis Hamilton (Mercedes) +50,4

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +52,5

10. Sebastian Vettel (Aston Martin) +53,5

11. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +54,3

12. Esteban Ocon (Alpine) +55,6

13. Daniel Ricciardo (McLaren) +57,6

14. Lance Stroll (Aston Martin) +60,8

15. Nicholas Latifi (Williams) +1 krog

16. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1 krog

17. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1 krog

Odstop: Alex Albon (Williams), Mick Schumacher (Haas), Kevin Magnussen (Haas).

"Izpolnile so se mi sanje. O tem sem sanjal od malega. Monaška zmaga in domača zmaga štejeta največ. Ni bilo pa lahko zadržati za sabo Carlosa," se je smejalo Mehičanu, ki se je pred 14 dnevi na VN Španije jezil nad ekipo, ker je moral dvakrat spustiti predse Verstappna in mu pomagati do zmage. Ta konec tedna pa je bil že na kvalifikacijah in vseh treh treningih hitrejši od aktualnega svetovnega prvaka. Nizozemec sicer ostaja vodilni v prvenstvu.

Zmaga za Pereza, drugi Sainz. Številki 2 v Red Bullu in Ferrariju tako pred Verstappnom oziroma Leclercom.



Zadnji krog: Prvi štirje so en za drugim, a v Monte Carlu se očitno res ne da prehitevati. Perez je pred tretjo zmago v karieri.



Še 10 minut: 1. Perez, 2. Sainz, 3. Verstappen, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Norris, 7. Alonso, 8. Hamilton, 9. Ocon, 10. Bottas.



Še 20 minut: Brez prehitevanj in drame v prvi deseterici. Dirka bo trajala do 18.00.



Še 25 minut: 1. Perez, 2. Sainz, 3. Verstappen, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Norris, 7. Alonso, 8. Hamilton, 9. Ocon, 10. Bottas.



Še 34 minut: Sainz je manj kot sekundo za vodilnim Perezom.



35. krog: 1. Perez, 2. Sainz, 3. Verstappen, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Norris, 7. Alonso, 8. Hamilton, 9. Ocon, 10. Bottas.



Vozniki so spet na stezi. Leteči štart! Boj za zmago se nadaljuje. Sainz, Leclerc in Norris med prekinitvijo niso menjali pnevmatik, ostali pač.



Dirka se bo nadaljevala ob 17.15. Odpeljati bi morali še 47 krogov. A uradno lahko dirka traja tri ure, tako bo cilj ob 18.00.



30. krog (prekinitev): 1. Perez, 2. Sainz, 3. Verstappen, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Norris, 7. Alonso, 8. Hamilton, 9. Ocon, 10. Bottas.



30. krog: Rdeča zastava. Dirkači peljejo v bokse. Ograja in zaščitne pnevmatike pri bazenski šikani so po trčenju Micka Schumacherja preveč poškodovane.

⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg — Formula 1 (@F1) May 29, 2022

28. krog: Nova huda nesreča Schumacherja. Zavrtelo ga je pri bazenu, zadnji del dirkalnika je kar odletel. Je pa z Mickom vse v redu.



26. krog: 1. Perez, 2. Sainz, 3. Verstappen, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Norris, 7. Alonso, 8. Hamilton, 9. Ocon, 10. Bottas.



24. krog: Perez je kljub dvema postankoma ostal tik pred Sainzom. Šest sekund zaostajata Verstappen in Leclerc, ki je zdaj šele četrti.



23. krog: Perez in Verstappen na gume za suho stezo. In še Norris.



22. krog: Sainz na prvi in Leclerc na drugi postanek. En za drugim. Oba na gume za suho stezo. Tudi Russell na slick gume.



21. krog: 1. Sainz, 2. Perez, 3. Leclerc, 4. Verstappen, 5. Russell, 6. Alonso, 7. Norris, 8. Ocon, 9. Hamilton, 10. Gasly.



19. krog: V bokse vodilni Leclerc in tudi Verstappen. Na intermediate. Na stezo sta se vrnila za Perezom! Vodi pa Sainz brez postanka.



18. krog: V bokse na vmesne pnevmatike Perez in Norris.



16. krog: Prvi od vodilne deseterice v bokse Hamilton. Na gume intermediate. V ozadju z intermediate gumami prehiteva Gasly, ki je že 12.



15. krog: Sainz je sporočil ekipi, da bo šel iz dežnih neposredne na slicks gume.



13. krog: Leclerc vozi brezhibno. V vsakem krogu najhitrejši čas. Ima 5 sekund prednosti.



10. krog: 1. Leclerc, 2. Sainz +4,4, 3. Perez +5,8, 4. Verstappen, 5. Norris, 6. Russell, 7. Alonso, 8. Hamilton, 9. Ocon, 10. Bottas.



8. krog: Na mokrem asfaltu so vsi preživeli prve kroge, v ozadju prvi že poskušajo z menjavo pnevmatik za tiste za delno mokro stezo.



6. krog (asfalt se suši): 1. Leclerc, 2. Sainz, 3. Perez, 4. Verstappen, 5. Norris, 6. Russell, 7. Alonso, 8. Hamilton, 9. Vettel, 10. Ocon.



3. krog: Leteči štart. Varnostni avto se je umaknil. Vsi so preživeli prve zavoje.



2. krog (za varnostnim avtomobilom): 1. Leclerc, 2. Sainz, 3. Perez, 4. Verstappen, 5. Norris, 6. Russell, 7. Alonso, 8. Hamilton, 9. Vettel, 10. Ocon.



Dež je skoraj povsem ponehal. Dirka se nadaljuje za varnostnim avtomobilom.



Štart dirke naj bi bil ob 16.05. Ali pa se bo vsaj nadaljevala za varnostnim avtomobilom.



15.35. Dež je pojenjal. Čakamo na informacijo, kdaj se bo dirka le začela.



Prekinitev že po dveh krogih. Voda po progi teče kot v potokih. Zapeljali so v bokse. Prekinitev bo trajala kar nekaj časa.

We have a red flag 🚩



The drivers return to the pit lane #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/N0CzK2L7cu — Formula 1 (@F1) May 29, 2022

, za katerim bodo vozili nekaj krogov. Še vedno močno dežuje in je na asfaltu veliko vode.Trenutno močan naliv.Predvidoma naj bi se dirka začela ob 15.10.Začelo je deževati. Navijači odpirajo dežnike in si oblačijo palerine.. Nad Monte Carlo so se zgrnili oblaki, a še ne dežuje in štart bo ob 15.00 na suhem asfaltu. Ferrarija iz prve vrste, Red Bulla iz druge.