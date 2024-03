V živo: Zagorela zavora! Odstop nepremagljivega.

Carlos Sainz dirka proti svoji tretji zmagi v formuli 1. Le dva tedna po operaciji slepiča. Foto: Reuters

Prvi odstop Maxa Verstappna po dveh letih! Foto: Reuters

Ferrari pred dvojno zmago, Verstappen v boksih dirko spremlja na malih ekranih. Odstopil je z zažgano zadnjo desno zavoro.1. Sainz, 2. Leclerc, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Perez, 6. Alonso, 7. Russell, 8. Stroll, 9. Cunoda, 10. Hülkenberg (odstop: Verstappen, Hamilton).Kot zadnji na drugi postanek še Russell, ki rešuje čast Mercedesa.Sainz je pet sekund pred Leclercom in 10 pred Norrisom. Španec na poti do svoje tretje zmage. Ferrarija pred obema McLarnoma. Norris je odpeljal najhitrejši krog na dirki, ki se nekoliko približuje Leclercu.1. Sainz, 2. Leclerc, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Perez, 7. Alonso, 8. Stroll, 9. Cunoda, 10. Hülkenberg (odstop: Verstappen, Hamilton).Po Piastriju še postanek za Norrisa, v naslednjem krogu ta čaka Sainza.1. Sainz, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Alonso, 6. Russell, 7. Stroll, 8. Perez, 9. Cunoda, 10. Gasly (odstop: Verstappen, Hamilton).Po nove gume Perez. Sainz, Norris in Piastri na prvih treh mestih še dirkajo z drugim kompletom pnevmatik.Leclerc na drugi postanek, pnevmatike so bile iztrošene. Na stezo se je vrnil tik pred Perezom in Alonsom, hud bitka v prvem in drugem zavoju.Sainz ima 9 sekund prednosti pred Leclercom, Norris pa je samo sekundo in pol za Monačanom.Norris je hitrejši in Piastriju so naročili, naj ga spusti predse, če bo lahko on ujel in napadel Leclerca.1. Sainz, 2. Leclerc, 3. Piastri, 4. Norris, 5. Perez, 6. Alonso, 7. Russell, 8. Stroll, 9. Cunoda, 10. Hülkenberg (odstop: Verstappen, Hamilton).Bolj mirno nadaljevanje dirke, Sainz je štiri sekunde pred Leclercom, oba McLarna pa tik za Monačanom. Peti Alonso zaostaja 18 sekund, tik za njim že Perez.1. Sainz, 2. Leclerc, 3. Piastri, 4. Norris, 5. Alonso, 6. Russell, 7. Stroll, 8. Perez, 9. Cunoda, 10. Albon (odstop: Verstappen, Hamilton).Virtualni varnostno avto, da pospravijo Hamiltonov dirkalnik. To je za postanek izkoristil Alonso in izbrla rumene gume.V bokse vodilni Sainz, ki je bil že 18 sekund pred drugim Alonsom, ki je dirko začel na trdih gumah. Medtem pa odstop Hamiltona z okvaro pogonskega sklopa.Na menjavo pnevmatik Norris in Perez. Vsi rumene menjajo za bele (trde).1. Sainz, 2. Norris, 3. Perez, 4. Alonso, 5. Leclerc, 6. Piastri, 7. Hülkenberg, 8. Gasly, 9. Russell, 10. Stroll, 11. Hamilton, 12. Cunoda.Sainz, Norris in Perez na prvih treh mestih ostajajo na stezi.Res zgodnji postanki, zdaj še Leclerc in Piastri.Prvi v boksih Hamilton, krog pozneje Russell.1. Sainz, 2. Norris, 3. Leclerc, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Perez, 7. Stroll, 8. Cunoda, 9. Hamilton, 10. Alonso.Max je zapeljal v bokse. Ogenj za pnevmatiko, ki so ga pogasile. Odstop! Njegov prvi po VN Avstralije 2022, torej po 43 dirkah!Dim izziva zadnje desne pnevmatike Verstappnovega dirkalnika.1. Sainz, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Leclerc, 5. Piastri, 6. Russell, 7. Perez, 8. Stroll, 9. Cunoda, 10. Hamilton, 11. Alonso, 12. Bottas.Sainz je za vodstvo prehitel Verstappna! Izvrstno prehitevanje po zunanji strani v kombinaciji 9/10. Max ekipi sporoča, da je naredil manjšo napako.1. Verstappen, 2. Sainz, 3. Norris, 4. Leclerc, 5. Piastri, 6. Russell, 7. Perez, 8. Stroll, 9. Cunoda, 10. Hamilton, 11. Alonso, 12. Bottas.Verstappen je potegnil najbolje in v prvi zavoj pred Sainzom, Norrisom in Leclercom, ki ga je ogrozil Norris. Sainz se je prvaku pokazal v drugem zavoju, a brez pravega napada. Russell je za šesto mesto prehitel Pereza.: 1. Verstappen, 2. Sainz, 3. Norris, 4. Leclerc, 5. Piastri, 6. Perez, 7. Russell, 8. Cunoda, 9. Stroll, 10. Alonso.