V živo: Hamilton: "Žal mi je. Zasr*** sem!"

Še 12 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +14,5, 3. Perez, 4. Hamilton, 5. Piastri, 6. Leclerc, 7. Sainz, 8. Russell, 9. Alonso, 10. Stroll.



Še 18 krogov: Drugi postanek sta opravila tako Verstappen kot Norris. Brez spremembe v vodstvu, Nizozemec ima 11 sekund prednosti.



Še 22 krogov: Perez za četrto mesto napada Piastrija. Kolo ob kolesu, brezkompromisen dvoboj, ki ga je dobil Mehičan.



Še 26 krogov: Začeli so se drugi postanki. A tudi ti Verstappna ne bodo ogrozili.



Še 30 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +16,8, 3. Piastri, 4. Hamilton, 5. Perez, 6. Sainz, 7. Leclerc, 8. Alonso, 9. Russell, 10. Bottas.



34. krog: Verstappen ima 10 sekund prednosti pred Norrisom. Dirka proti 44. zmagi.



30. krog: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Hamilton, 5. Perez, 6. Sainz, 7. Leclerc, 8. Alonso, 9. Stroll, 10. Bottas ... 14. Russell.



28. krog: Perez v drugem zavoju na peto mesto! Russell se je sicer dobro upiral. Malo je manjkalo in bi trčila. Dirkač Mercedesa nato na prvi postanek.



27. krog: Perez po postanku spet dirka hitro in je za šesto mesto prehitel Sainza. Je že pred obema Ferrarijema. Na štartu je bil deveti.



24. krog: Postanek za Verstappna, ki ostaja prvi, tudi pred Perezom, ki še ni bil v boksih.



22. krog: 1. Verstappen*, 2. Perez*, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Russell*, 6. Hamilton, 7. Sainz, 8. Leclerc, 9. Stroll, 10. Alonso (*brez postanka)



19. krog: Postanek za Piastrija, ki se vrača na stezo ob boku Norrisu. V prvem zavoju je uspešnejši Anglež, ki tako pridobiva mesto.



18. krog: Hiter postanek za Norrisa, nato pa pet sekund počasnejši za Leclerca. Ena od pištol za menjavo pnevmatik ni delovala. Dirkač Ferrarija je tako izgubil tri mesta.



17. krog: Postanek za četrtega Hamiltona, bil je sedem sekund za McLarnoma.



15. krog: Od boljših prvi v bokse Sainz. Verstappen ima v vodstvu še sedem sekund prednosti in je na poti do devete zmage letos.



12. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri +4,4, 3. Norris, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Perez, 8. Alonso, 9. Hülkenberg, 10. Russell.



10. krog: Prvi začenjajo s postanki, tudi 10. Stroll, pa oba dirkača Alfe Romeo, ki kljub odličnemu štartnemu položaju nista bila med 10.



6. krog: Lep dvoboj za sedmo mesto, Perez napada Alonsa, a ga še ne more prehiteti.



4. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Alonso, 8. Perez, 9. Hülkenberg, 10. Stroll.



2. krog: Katastrofa za ekipo Alpine. Odstop obeh voznikov. V prvem zavoju je Džov trčil v Ricciarda, ta v Ocona in slednji v Gaslyja. In oba Alpina sta zaradi poškodovanih dirkalnikov pripeljala v bokse in odstopila.



Štart! Dolgo so gorele rdeče luči. Dober štart obeh v prvi vrsti, a je Verstappen izkoristil notranjo linijo in v prvi zavoj prehitel Hamiltona. Lewis je bil širok v prvem zavoju in tako sta ga pred drugim zavojem prehitela oba McLarna. "Žal mi je. Zasr*** sem," se je ekipi opravičeval Hamilton. "Ne skrbi, dirka bo še dolga in vroča."



Krog za ogrevanje.



Še 5 minut do štarta: Sončno popoldne na dirkališču Hungaroring pri Budimpešti. Prvič po letu in pol na "pole positionu" Lewis Hamilton, Maxu Verstappnu pa bo nevaren tudi Lando Norris. Red Bull je letos dobil vseh 10 dirk.



Štartna mesta: 1. Hamilton, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Džov, 6. Leclerc, 7. Bottas, 8. Alonso, 9. Perez, 10. Hülkenberg, 11. Sainz ... 18. Russell.

