V živo: Nova farsa vodstva dirk, po dveurni prekinitvi se dirka brez težav

Še 25 min: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Perez, 4. Ocon, 5. Hamilton, 6. Vettel, 7. Alonso, 8. Latifi, 9. Norris, 10. Cunoda.



Še 27 min: Zdaj vsi en za drugim prehitevajo Schumacherja, ki je edini ostal na gumah za mokro stezo. Do konca dirke naj ne bi več močneje deževalo.



Še 30 min: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Perez, 4. Schumacher, 5. Ocon, 6. Hamilton, 7. Vettel, 8. Alonso, 9. Latifi, 10. Norris.



Še 33 min: Tudi Alonso in Ricciardo po gume intermediate. Vztraja Schumacher, a ga je Verstappen že prehitel in znova vodi.



Še 35 min: Na menjavo gum Verstappen, Leclerc, Perez ... Dokaz več, da so brez smisla tako dolgo oklevali z dirkanjem. Alonso, Ricciardo ostajata na stezi.



Še 36 min: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Prez, 4. Ocon, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Russell, 8. Ricciardo, 9. Cunoda, 10. Schumacher.



Še 38 min: Brez drame pri letečem štartu. Vrstni red se ne menja. Sta šla pa Vettel in Latifi na menjavo pnevmatik, na gume za delno mokro stezo. Krog pozneje menjata še Norris in Bottas. A so za zdaj počasnejši.



Še 40 min: Varnostno avto se bo umaknil. Leteči štart.



4. krog (za varnostnim avtomobilom): 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Prez, 4. Ocon, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Russell, 8. Ricciardo, 9. Cunoda, 10. Schumacher.



Še 45 min: Dež je ponehal, na stezi je nekaj stoječe vode. Dirka se po dveh urah in petih minutah prekinitve nadaljuje za varnostnim avtomobilom. Ne bo izpeljana v celoti, saj ni več časa za 50 krogov. "Razmere so dobre," sporoča Hamilton. "Vidljivost je boljša," pa Ocon. "Pogoji na stezi so v redu, težava je vidljivost," pa Ricciardo.



Še 55 min: Ob 9.15 naj bi vendarle štartali za varnostnim avtomobilom.



Še ena ura: Nobene informacije, kdaj se bo dirka nadaljevala. Če sploh. A zdaj je že jasno, da celotne ne bodo odpeljali. "Gremo. Poizkusimo. Takoj bomo videli, ali se da dirkati ali ne," je na Instagramu objavil Lewis Hamilton.



Še 1 ura in 25 min do konca "dirke": Čakanje se nadaljuje, razmere ne bodo nič boljše. V starih časih, ko so bili dirkalniki manj varni, so v takih pogojih brez težav dirkali.



Še 1 ura in 45 min do konca "dirke": Prekinitev še kar traja. Že debelo uro. In nič ne kaže na ponoven štart. Če ne bo odpeljana v celoti, tudi prvak danes ne bo odločen.



3. krog: Ponovni štart je prestavljen. Kdo bi razumel!? Na stezi sicer je nekaj stoječe vode in rahlo dežuje, a razmere ne bodo nič boljše. Dlje kot do 10.00 dirka ne more trajati.



3. krog: Dirka so bo nadaljevala ob 7.50, a najprej bodo vodili za varnostnim avtom.



3. krog (rdeča zastava): 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Perez, 4. Ocon, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Russell, 8. Ricciardo, 9. Cunoda, 10. Schumacher.



2. krog: Rdeča zastava. Dirka je prekinjena, da lahko odstranijo dirkalnika Sainza in Albona in popravijo eno zaščitno ograjo. Na ponoven štart bodo počakali v boksih.



1. krog: Sainz je v peščeni izletni coni. Konec dirke s polomljenim prednjim krilcem. Tudi Gasly (zadel je še v oglasni pano) in Albon sta zdrsnila z asfalta. Varnostni avto. V pesku je bil po prvem zavoju tudi Vettel, ki je po dobrem štartu zadel v Alonsa. A Nemec je lahko zapeljal nazaj na progo. Preveč mokro je za intermediate gume. LAP 1/53



Sainz into the barriers!



The Spaniard has spun off and is out of the race ❌#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/uAOJNeWIu4 — Formula 1 (@F1) October 9, 2022 Štart! Dober štart Leclerca in s Verstappnom sta v prvi zavoj zapeljala kolo ob kolesu. Na izvozu iz prvega dvojnega zavoja Max vendarle ohranja prvo mesto.



Krog za ogrevanje. Vsi začenjajo na gumah za rahel dež, a asfalt je kar moker. Če ne bo nehalo padati, bodo kmalu morali menjati za dežne gume.



Še 5 min do štarta: Verstappen, ki lahko postane že danes prvak (potrebuje osem točk več od Leclerca in šest več od Pereza) in Leclerc sta v prvi štartni vrsti. Ferrari ni dobil deževne dirke že od Malezije 2012.



Še 10 min do štarta: Verjetnost dežja je bila majhna, a je nad Suzuko začelo padati pol ure pred samim štartom. Vode za zdaj na progi ni veliko, tako da bi se dirka morala začeti po predvidenem načrtu, ob 7.00. 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Perez, 4. Ocon, 5. Hamilton, 6. Vettel, 7. Alonso, 8. Latifi, 9. Norris, 10. Cunoda.Zdaj vsi en za drugim prehitevajo Schumacherja, ki je edini ostal na gumah za mokro stezo. Do konca dirke naj ne bi več močneje deževalo.1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Perez, 4. Schumacher, 5. Ocon, 6. Hamilton, 7. Vettel, 8. Alonso, 9. Latifi, 10. Norris.Tudi Alonso in Ricciardo po gume intermediate. Vztraja Schumacher, a ga je Verstappen že prehitel in znova vodi.Na menjavo gum Verstappen, Leclerc, Perez ... Dokaz več, da so brez smisla tako dolgo oklevali z dirkanjem. Alonso, Ricciardo ostajata na stezi.1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Prez, 4. Ocon, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Russell, 8. Ricciardo, 9. Cunoda, 10. Schumacher.Brez drame pri letečem štartu. Vrstni red se ne menja. Sta šla pa Vettel in Latifi na menjavo pnevmatik, na gume za delno mokro stezo. Krog pozneje menjata še Norris in Bottas. A so za zdaj počasnejši.Varnostno avto se bo umaknil. Leteči štart.1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Prez, 4. Ocon, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Russell, 8. Ricciardo, 9. Cunoda, 10. Schumacher.Dež je ponehal, na stezi je nekaj stoječe vode. Dirka se po dveh urah in petih minutah prekinitve nadaljuje za varnostnim avtomobilom. Ne bo izpeljana v celoti, saj ni več časa za 50 krogov. "Razmere so dobre," sporoča Hamilton. "Vidljivost je boljša," pa Ocon. "Pogoji na stezi so v redu, težava je vidljivost," pa Ricciardo.Ob 9.15 naj bi vendarle štartali za varnostnim avtomobilom.Nobene informacije, kdaj se bo dirka nadaljevala. Če sploh. A zdaj je že jasno, da celotne ne bodo odpeljali. "Gremo. Poizkusimo. Takoj bomo videli, ali se da dirkati ali ne," je na Instagramu objavil Lewis Hamilton.Čakanje se nadaljuje, razmere ne bodo nič boljše. V starih časih, ko so bili dirkalniki manj varni, so v takih pogojih brez težav dirkali.Prekinitev še kar traja. Že debelo uro. In nič ne kaže na ponoven štart. Če ne bo odpeljana v celoti, tudi prvak danes ne bo odločen.Ponovni štart je prestavljen. Kdo bi razumel!? Na stezi sicer je nekaj stoječe vode in rahlo dežuje, a razmere ne bodo nič boljše. Dlje kot do 10.00 dirka ne more trajati.Dirka so bo nadaljevala ob 7.50, a najprej bodo vodili za varnostnim avtom.1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Perez, 4. Ocon, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Russell, 8. Ricciardo, 9. Cunoda, 10. Schumacher.Rdeča zastava. Dirka je prekinjena, da lahko odstranijo dirkalnika Sainza in Albona in popravijo eno zaščitno ograjo. Na ponoven štart bodo počakali v boksih.Sainz je v peščeni izletni coni. Konec dirke s polomljenim prednjim krilcem. Tudi Gasly (zadel je še v oglasni pano) in Albon sta zdrsnila z asfalta.V pesku je bil po prvem zavoju tudi Vettel, ki je po dobrem štartu zadel v Alonsa. A Nemec je lahko zapeljal nazaj na progo. Preveč mokro je za intermediate gume.Dober štart Leclerca in s Verstappnom sta v prvi zavoj zapeljala kolo ob kolesu. Na izvozu iz prvega dvojnega zavoja Max vendarle ohranja prvo mesto.Vsi začenjajo na gumah za rahel dež, a asfalt je kar moker. Če ne bo nehalo padati, bodo kmalu morali menjati za dežne gume.Verstappen, ki lahko postane že danes prvak (potrebuje osem točk več od Leclerca in šest več od Pereza) in Leclerc sta v prvi štartni vrsti. Ferrari ni dobil deževne dirke že od Malezije 2012.: Verjetnost dežja je bila majhna, a je nad Suzuko začelo padati pol ure pred samim štartom. Vode za zdaj na progi ni veliko, tako da bi se dirka morala začeti po predvidenem načrtu, ob 7.00.

Sebastian Vettel Foto: Guliver Image Pol ure pred štartom 18. dirke sezone je začelo nad Suzuko deževati. Dež ni bil premočen in večina se je odločila za štart na pnevmatikah za delno mokro stezo. In to je bila očitno napaka, saj so že v uvodnih zavojih z asfalta zdrsnili Carlos Sainz (Ferrari), Alex Albon (Williams) in Pierre Gasly (Alpha Tauri), po trku s Fernandom Alonsom (Alpine) je bil za prvim zavojem na travi tudi Sebastian Vettel (Aston Martin). Dirko za veliko nagrado Japonske so prekinili, saj je bilo potrebno odstraniti dirkalnika Sainza in Albona in popraviti zaščitne gume. A prekinitev je nato kar trajala in trajala, kar je bilo brez pravega smisla, saj ni tako močno deževalo, niti bi bilo napovedano, da bo prenehalo padati. Vodstvo dirke je skrbela stoječa voda in slaba vidljivost. A pred leti so dirkali že v mnogo hujših pogojih. Vodstvo tekmovanja je zaradi dežja že pred tednom dni v nedogled prestavljajo štart VN Singapurja.

Prvi štart je najbolje uspel Charlesu Leclercu (Ferrari) in pred prvim zavojem je bil kolo ob kolesu z Maxom Verstappnom (Red Bull). Nizozemec je iz ovinka vendarle zapeljal na prvem mestu. Nato sta skupaj s tekmeci v boksih čakala na ponoven štart.

Dež ni bil tako močan, voda le ponekod na stezi. Pa je prekinitev kar trajala. Foto: Guliver Image

Ko so dirkači že dve uri postopali po garažah in se dolgočasili, so se začeli oglašati prek družabnih omrežij. "Gremo. Poizkusimo. Takoj bomo videli, ali se da dirkati ali ne," je na Instagramu objavil Lewis Hamilton (Mercedes), ki je bil na petem mestu..

Odločitev o prvaku

Dirka v Suzuki je lahko zgodovinska, kot je bila nazadnje leta 2011, ko je na njej svoj drugi naslov svetovnega prvaka osvojil Sebastian Vettel. Zdaj lahko to isto uspe njegovemu nasledniku v Red Bullu Verstappnu. Osvojiti mora osem točk več kot Leclerc. To pomeni, da je denimo prvak v primeru zmage z najhitrejšim krogom na dirki.