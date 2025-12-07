Dvanajsti troboj na zadnji dirki, samo štirikrat je vodilni osvojil lovoriko

Šele na zadnji 24. dirki bomo dobili letošnjega prvaka formule 1. Landa Norrisa, Maxa Verstappna in Oscarja Piastrija loči le 16 točk, za zmago jih je na voljo 25, za drugo mesto 18, za tretje 15 … Prav ta trojica je na prvih treh štartnih mestih: Verstappen in Norris v prvi vrsti, Piastri pa na tretjem. To je največji športni dogodek tega konca tedna, ne smete ga zamuditi. Štart ob 14.00, dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo.

Max Verstappen lahko z Red Bullom osvoji peti zaporedni naslov prvaka. Foto: Reuters Dvanajstič v 75-letni zgodovini formule 1 imajo na zadnji dirki sezone trije (ali več) dirkači možnost za naslov svetovnega prvaka. Lando Norris (McLaren) je 12 točk pred branilcem lovorike Maxom Verstappnom (Red Bull) in 16 pred Oscarjem Piastrijem (McLaren). Vsak od njih je letos dobil tri dirke. Največ možnosti ima Anglež, a je tako kot Avstralec pod velikim pritiskom, saj se je McLaren večji del sezone zdel nepremagljiv in je konstruktorsko lovoriko osvojil že pred več dirkami. McLarnova dirkača lovorike še nimata, Norris je v sedmih sezonah zmagal 11-krat, Piastri v treh devetkrat. Na drugi strani Nizozemec nima česa izgubiti, saj je pred desetimi dirkami lovoriko odpisal še sam, a nadomestil 104 točke zaostanka. Je štirikratni prvak s 70 zmagami.

Vseh 12 sezon, ko so bili na finalni dirki še trije dirkači v igri za prvaka:

Sebastian Vettel, ki je pred 15 leti osvojil lovoriko v Abu Dabiju, je bil pred finalno dirko šele tretji v skupnem seštevku. Foto: Guliverimage Leta 2010 so bili na zadnji dirki sezone v Abu Dabiju v igri za lovoriko celo štirje dirkači. Čeprav je imel Fernando Alonso (Ferrari) 15 točk prednosti pred tretjim Sebastianom Vettlom (Red Bull), je naslov odnesel nemški dirkač. Španec je bil šele sedmi, sezono je končal s štirimi točkami zaostanka. Najbolje pomnimo prvenstvo 2007. Pred finalom v Braziliji je imel Lewis Hamilton (McLaren) štiri točke prednosti pred Alonsom (McLaren) in sedem pred Kimijem Räikkönenom (Ferrari). McLaren tudi tisto leto ni imel ekipnih ukazov, lovoriko pa je s točko prednosti pred Angležem in Špancem osvojil Finec, torej tretji pred finalom. Räikkönen je v Interlagosu zmagal, Alonso je bil tretji, Hamilton šele sedmi. Trije so bili v igri za naslov tudi leta 1986, pa 1982, 1981, 1974, 1964, 1959, 1956, 1951 in 1950. Samo štirikrat je prvak postal dirkač, ki je vodil pred zadnjo dirko! Nazadnje je bil to Keke Rosberg leta 1982.

Oscar Piastri ima najmanj možnosti za naslov prvaka, a v McLarnu morajo v prvi vrsti poskrbeti, da ne bosta oba njihova dirkača ostala brez lovorike. Foto: Reuters Direktor McLarnove ekipe Zak Brown je po sobotnih kvalifikacijah dejal, da bodo imeli dva sestanka, večernega v soboto in še jutranjega v nedeljo. "Bomo videli, kako se bo odvijala dirka. Ko bo jasno, da eden lahko postane prvak in drugi ne, bomo preučili vse možne scenarije. Imamo dva dirkača, ki se borita za naslov. Tudi Oscar razmišlja, da bi zmagal na zadnji dirki. In če zmaga, bo Maxu vzel točke in potem Landu niti ni treba ostati tretji." Jasno jim je, da naslova nikakor ne smejo zapraviti. Tako da bo v določenem trenutku finalne dirke prvenstva eden moral pomagati drugemu. Če bo to treba. Scenarij je najlažji za Norrisa, ki mora biti na enem od prvih treh mest in potem ni več odvisen od uvrstitev drugih dveh. A na treningih je bil zelo hiter tudi George Russell (Mercedes), ki se lahko vmeša med prve tri.

Skupni seštevek (23/24):