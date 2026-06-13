"To bo poseben konec tedna, najverjetneje moja zadnja dirka formule 1 v Barceloni," je pred začetkom VN Katalonije dejal 44-letni Fernando Alonso. O koncu ali nadaljevanju kariere se bo odločil po poletu. Na mizi pa naj bi imel celo tri možnosti: konec kariere, še ena sezona z Aston Martinom, nad katerim očitno obupuje in senzacionalna vrnitev k Alpinu oziroma Renaultu, s katerim je pred dvema desetletje osvojil dve lovoriki.

Fernando Alonso očitno obupuje nad ekipo Aston Martin. Foto: Guliverimage V Barceloni se ta konec tedna dogaja sedma letošnja dirka svetovnega prvenstva formule 1. Čeprav je letos še brez točke in ima nekonkurenčen dirkalnik ekipe Aston Martin, je v središču pozornosti domačin Fernando Alonso. Nekdanji dvakratni svetovni prvak je namreč namignil na konec športne poti. "To bo poseben konec tedna, najverjetneje moja zadnja dirka formule 1 v Barceloni. Skušal bom uživati. Ne bom konkurenčen. Na kvalifikacijah ne bom veliko v dirkalniku, na dirki pa upam, da pridem v cilj, čeprav ni s hitrostjo, kakršno si želim. A bi vseeno rad užival v tem koncu tedna," je dejal 44-letni Alonso. V zadnjih letih je govoril, da leta niso pomembna, da še ne razmišlja o koncu kariere. Iz teh besed pa gre razbrati, da obupuje nad ekipo Aston Martin. Prvi zeleni dirkalnik Adriana Neweyja ni hiter, težave imajo tudi z novim motornim partnerjem Hondo.

"Po koncu poletja bom sprejel odločitev"

V Monte Carlu je bil minulo nedeljo 11. Foto: Reuters "Ko pridem v Barcelono, je vedno veselo. Mislim, da bo to že moja 23. velika nagrada Španije. In vse do zdaj so bile čarobne. In tudi ta zadnja mora biti." Tokratna dirka v Barceloni sicer ne bo velika nagrada Španije, temveč se imenuje velika nagrada Katalonije. Špansko dirko od letošnjega leta namreč gosti novozgrajeno dirkališče v Madridu (delno ulično). Barcelona bo odslej na sporedu le vsako drugo sezono, saj se bo izmenjevala z VN Belgije v Spaju. Naslednja bo torej leta 2030. Alonsove besede torej še ne pomenijo nujno, da se bo upokojil po letošnji sezoni. "Po koncu poletja bom sprejel odločitev, ali se bom po sezoni upokojil ali ne," je še dejal. Pomembna bo julijska dirka v Belgiji, na katero bo Aston Martin prišel s precej spremenjenim dirkalnikom.

Pred dvema desetletjema končal šampionsko ero Michaela Schumacherja

Fernando Alonso je pred dvema desetletjema premagal Michaela Schumacherja in z Renaultom dvakrat postal svetovni prvak. Foto: Guliverimage Alonso po dveh naslovih prvaka z Renaultom (2005 in 2006) pri izbire ekipe ni imel več sreče. Odšel je k McLarnu, a ostal le eno leto, saj je ta stavil na mladega Lewisa Hamiltona. Vrnil se je k Renaultu, ki pa ni bil več konkurenčen. Zatem je šest let dirkal za Ferrari in bil trikrat podprvak. Naslednji poskus pri McLarnu je bil prvo veliko razočaranje zanj, saj so bili s Hondimi pogonskimi sklopi nekonkurenčni. Po sezoni 2018 se je poslovil od formule 1 in dve leti nastopal v drugih tekmovanjih. Leta 2022 se je vrnil in še tretjič dirkal za Renaultovo ekipo iz Enstona, zdaj pod novim imenom Alpine. Zatem ga je zvabil Lawrence Stroll z ambicioznim projektom pod imenom Aston Martin. Še najboljši so bili v prvi sezoni, nato vsako slabši.

V Barceloni vroče govorice: Alonso spet v Alpinu?

Alpinov dirkalnik je letos precej boljši od Aston Martinovega. Foto: Reuters So pa po petkovih Alonsovih besedah o zadnji dirki v Barceloni vzniknile govorice, ki jih res ni pričakoval prav nihče. Španec naj bi imel na mizi še tretji scenarij za sezono 2027, torej ob koncu kariere po tej sezoni in še enem letu dirkanja za Aston Martin. Obstaja naj bi namreč možnost, da še četrtič postane dirkač ekipe iz Enstona, torej Alpina. V "paddocku" v Barceloni se govori, da to ni nemogoče. Na čelu ekipe je znova Flavio Briatore, ki je obenem tudi Alonsov agent. Alpinova ekipa z Mercedesovim pogonskim sklopom je obenem precej bolj varna izbira za dobre dosežke kot Aston Martin s Hondo. Potem ko so v petek Pierru Gaslyju (Alpine) vrnili tretje mesto iz Monte Carla, ima Francoz zdaj že 35točk in je osmi v dirkaškem seštevku, Alpine pa je na petem mestu med konstruktorji. Sam Španec vemo, da bo kljub 45 letom še naprej zelo motiviran.