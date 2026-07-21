Španski dirkač Fernando Alonso, ki bo konec meseca dopolnil 45 let, je pojasnil, kaj bo vplivalo na njegovo odločitev, ali bo po tej sezoni nadaljeval kariero v formuli 1. Ne leta ne konkurenčnost letošnjega Aston Martina, temveč sama tehnična pravila. Z letošnjimi dirkalniki enostavno ne morejo prikazati svojih dirkaških sposobnosti, pravi.

Ko spremljamo letošnje dirke formule 1, je najtežje gledati Fernanda Alonsa. Veteran, ki velja za enega najboljših dirkačev vseh časov, a ni imel nikoli sreče pri izbiri ekipe, doživlja težke trenutke v povsem nekonkurenčnem dirkalniku ekipe Aston Martin. Na dozdajšnjih desetih dirkah je šestkrat prišel v cilj. Z nekaj sreče je v Monte Carlu osvojil deseto mesto in eno točko, medtem ko je na kvalifikacijah obsojen na zadnjo štartno vrsto. Za Aston Martin dirka resnice prihaja ta konec tedna, ko bodo na Hungaroring prišli s povsem posodobljenim dirkalnikom. Vsi se sprašujemo, ali je inženirski genij Adrian Newey zdaj vendarle našel prave rešitve. Seveda pa je Aston Martin še vedno v podrejenem položaju zaradi prešibkih Hondinih pogonskih sklopov.

Fernando Alonso Foto: Reuters Alonso bo konec meseca dopolnil 45 let. Njegova prihodnost v formuli 1 je negotova. Po sezoni mu pogodba z Aston Martinom poteče. Nedavno se je govorilo, da si ga želi Alpine, s katerim je pred dvema desetletjema – takrat pod imenom Renault – osvojil dve lovoriki. Sam bi kljub zavidljivi starosti še dirkal, a ne v formuli 1, kakršna je letos. Zdaj pravi, da podaljšanje kariere ni odvisno od konkurenčnosti zelenega dirkalnika. V ekipo in Neweyja še naprej zaupa.

"To sezono smo začeli na napačni nogi in moja odločitev za naslednje leto ne more biti odvisna od letošnjega dirkalnika. Mislim, da to ni pravi potencial. Naš potencial je precej višji. Moja odločitev za naslednje leto bo bolj odvisna od pravil. Dirkanje s temi dirkalniki na stezah, kot sta bili zdaj Spa in Silverstone, ni nekaj, o čemer sem kdaj sanjal. Bomo videli."

Na teh hitrih stezah se z dirkalniki, pri katerih je 50 odstotkov moči pogonskega motorja odvisnih od elektrike, enostavno ne da dirkati s polnim plinom. In to moti Alonsa že vso sezono. Pa ne le njega. Na to že dlje opozarja Max Verstappen (Red Bull), v Spaju je bil v nedeljo na to temo kritičen tudi Carlos Sainz (Williams). Vodstvo tekmovanja je sicer napovedalo, da bo v prihodnje povečalo odstotek moči dela pogonskega sklopa z notranjim izgorevanjem.

Na VN Madžarske s precej posodobljenim dirkalnikom ne prihaja samo Aston Martin, temveč tudi McLaren. Prvič bodo preizkusili svojo različico zadnjega krilca, ki se obrne za 180 stopinj, kakršnega že od spomladanskih dirk uporabljata Red Bull in Ferrari.