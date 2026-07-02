Motokrosista Tim Gajser in Jan Pancar bosta ta konec tedna prvič dirkala na veliki nagradi Južnoafriške republike. Janov nastop je bil kratek čas ogrožen, saj so mu v Aguedi ukradli čelado, a je pravočasno dobil novo. Na zadnjih dirkah je dvignil svojo formo in nanizal dve osmi in 11. mesto. Odlično se kosa z vozniki tovarniških ekip. Ga bodo te znova spregledale ali vendarle ima možnost za mesto v eni od njih v sezoni 2027? Glavna akterja na letošnji tržnici sta Francoza Romain Febvre in Maxime Renaux. Slednji naj bi bil prvi kandidat, da pri znamki KTM zamenja Lucasa Coenena, če ta res odide v ZDA. Pa čeprav Pancar tako dobro dirka s netovarniškim motorjem tega avstrijskega podjetja.

Po lanski sezoni je Tim Gajser po 12 letih in petih naslovih prvaka Hondo zamenjal za Yamaho. Foto: Yamaha Racing Motokrosisti so na poti v Južnoafriško republiko, kjer bo ta konec tedna na sporedu 11. letošnja dirka svetovnega prvenstva MXGP in MX2, prva na afriški celini po 18 letih. Z začetkom druge polovice sezone pa se ne dogaja le na progah, temveč tudi v zakulisju, ko se pogovarja o pogodbah za prihodnje leto. Če sta lani ekipo menjala najuspešnejša motokrosista zadnjega desetletja Tim Gajser in Jeffrey Herlings, pa bi jo lahko po letošnji sezoni še precej več voznikov.

Številnim namreč potečejo pogodbe. To so lanski prvak Romain Febvre (Kawasaki), Kay de Wolf (Husqvarna), Maxime Renaux (Yamaha), Ruben Fernandez (Honda), Pauls Jonass (Kawasaki), Alberto Forato in Brent van Doninck (oba Fantic). Pomemben dejavnik na tržnici pa je tudi Lucas Coenen, ki sicer ima pogodbo z znamko KTM tudi za prihodnje leto, a ni skrivnost, da si v primeru osvojitve naslova prvaka, želi preseliti na ameriško prvenstvo. In za zdaj je na zelo dobri poti, da mu to tudi uspe. Tukaj pa je seveda še Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki na zadnjih dirkah dokazuje, da si vendarle zasluži tovarniško ekipo.

Febvre: Za 2027 imam več možnosti

Romain Febvre Foto: Guliverimage Romain Febvre, ki je trenutno tretji na letošnjem prvenstvu, je po zadnji dirki na Portugalskem odkrito spregovoril o osvoji prihodnosti. V elitni razred MXGP prihaja britanska znamka Triumph, ki jo v MX2 uspešno vodi Thierry Chizat-Suzzoni. Njegova ekipa MX Esca je bila pred nekaj leti Kawasakijeva tovarniška ekipa, s katero je Febvre že sodeloval. Zato se kot na pladnju ponuja možnost, da bi Triumph v MXGP prišel z dvakratnim svetovnim prvakom. "Za 2027 imam več možnosti. Triumph je zame kot druga družina, saj sem pred nekaj leti za to ekipo že dirkal, ko je vodila Kawasakijev progam. Imeli smo zelo dober odnos. Z vsemi se dobro razumem, od mehanikov do lastnika ekipe. Skupaj smo bili dve leti. Imam torej možnosti za naslednje leto, a ni še nič dogovorjenega," je povedal francoski veteran, ki za Kawasaki dirka od leta 2019. V zadnjih sezonah Kawasakijev program v MXGP vodi ekipa Ice One Racing, ki je v lasti Kimija Räikkönena.

Renaux želi zapustiti Yamaho

Maxime Renaux Foto: Yamaha Racing V Aguedi je izbruhnila še bolj vroča govorica, ki pa je manjše presenečenje. Prvi kandidat za sedež v De Carlijevi ekipi, ko vodi projekt KTM v MXGP, naj bi bil drugi najboljši Francoz v elitnem razredu Maxime Renaux. Ta si je želel Yamaho zapustiti že po lanski sezoni, a je imel še veljavno pogodbo. Takrat ga je želel Ducati. Letos ima Renaux sicer hladno/toplo sezono, ostal je v senci Tima Gajserja, ki ima v ekipi Hansa Corversa zdaj glavno besedo, torej tudi pri samem razvoju motorja. Gre za svetovnega prvaka v MX2 iz sezone 2021, ki pa ima v MXGP za zdaj samo tri zmage.

Jan Pancar se na zadnjih dirkah dobro kosa z vozniki tovarniških ekip. Foto: Guliverimage Če bi veliki proizvajalci motorjev in lastniki ekip gledali zgolj na dosežke na progi, bi moral biti na vrhu njihovega seznama želja zagotovo Pancar. Še posebej to velja za KTM, saj 26-letni Dolenjec z njihovim motorjem dela izjemne stvari, pa nima primerljivih delov, za motor pa skrbita sama z očetom. A ker je pomemben tudi marketinški dejavnik, voznik iz Slovenije ni v enakovrednem položaju kot denimo Francoz, ki prihaja iz toliko večje države, z močno tradicijo motokrosa.

Ko sta Gajser in Pancar v Montevarchiju osvojila prvo in drugo mesto v kvalifikacijah, je med slovenskimi ljubitelji motokrosa zrasla ideja, da bi bila lahko naslednje leto ekipna kolega pri Yamahi. Ob odhodu Renauxja bi se mesto v ekipi res sprostilo. A to so samo želje slovenskih navijačev. Možnost za Pancarja bi bili tudi Fantic, Husqvarna in Ducati, s katerim se je predlani že pogovarjal, a so ti motorji trenutno korak za motorji KTM, Yamaha in Honda.

Konec tega tedna se bodo za naslove svetovnih mladinskih prvakov merili upi motokrosa, ki tekmujejo na motorjih s prostornino do 65, 85 in 125 kubičnih centimetrov. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj bo v Jinin na Češko odpeljal peterico izbrancev, ki se bodo skušali čim bolje odrezati v svojih tekmovalnih razredih. Alex Novak in Taj Golež bosta vozila v razredu MX125, Tim Repnik bo tekmoval v razredu MX85, Matic Maček in Maks Sedlašek pa se bosta skušala čim višje prebiti v razredu MX65.