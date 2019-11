Albonu kljub trku prvi trening v Braziliji #video

Albon je za najhitrejši čas na progi Interlagos potreboval 1:16,142 minute.

Tajec se je ob koncu treninga na še vedno mokro stezo podal s pnevmatikami za suho vreme. Tveganje je plačal s trkom v zaščitni zid, ko je izgubil nadzor nad dirkalnikom. Albon je sam izstopil iz njega.

First on the timesheets, but last back to the pits for Albon 💥#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/NSilJ1bsfQ