Britanci ob treh v prvakovem vzvratnem ogledalu

Na 13. veliki nagradi sezone je Max Verstappen (Red Bull) že osmič na najboljšem štartnem položaju, s čimer je že izboljšal svoj lanski dosežek. Na domačem dirkališču v Zandvoortu na kvalifikacijah še ni bil premagan, enako na dirki. Jo bo torej dobil še tretjič? Na štartu bodo v njegovih vzvratnih ogledalih trije britanski dirkači: Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes) in Alex Albon (Williams). Zadnje omenjeni bi z dirkalnikom, ki je bil doslej hiter samo na stezah z dolgimi ravninami, pripravil veliko presenečenje (Zandvoort je precej zavita steza). Dvakratni svetovni prvak Verstappen – na dobri poti k tretji lovoriki – bi z zmago izenačil rekordnih devet zaporednih zmag. Ta rekord si za zdaj še lasti njegov predhodnik pri Red Bullu Sebastian Vettel. Vreme mu naloge očitno ne bo otežilo. Zadnja napoved pravi, da je verjetno dežja precej majhna.

POV: Max’s mirrors on the grid tomorrow. pic.twitter.com/POiBzx0XzL — Williams Racing (@WilliamsRacing) August 26, 2023

Največja dolžnika s kvalifikacij sta Charles Leclerc (Ferrari) in Lewis Hamilton (Mercedes). Monačan je zadnji del kvalifikacij predčasno končal, ker je zletel s steze in bil zato samo deveti. A tudi sicer je tarnal, da je SF-23 ta konec tedna zelo težko vodljiv. Sedemkratnemu prvaku je v drugem delu zagodel Juki Cunoda (Alpha Tauri) in je le na 13. štartnem mestu, a sam pravi, da bi se tudi sicer težko prebil med deseterico. "Po dveh hitrih krogih so bile pnevmatike že pregrete. Ne bi mogel izboljšati svojega časa." VN Nizozemske – štart ob 15. uri – bo še bolj posebna za Liama Lawsona (Alpha Tauri), 21-letni Novozelandec bo debitiral na dirki formule 1. Član Red Bullove akademije je vskočil namesto poškodovanega Daniela Ricciarda (zlom kosti v dlani).