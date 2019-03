Evans vodi po prvem dnevu Korzike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanec Elfyn Evans (Ford) vodi po prvem dnevu relija za svetovno prvenstvo na Korziki. Po uvodnih hitrostnih preizkušnjah četrtega relija v sezoni ima Evans 4,5 sekunde prednosti pred Estoncem Ottom Tänakom (Toyota) in 5,3 pred Belgijcem Thierryjem Neuvillom (Hyundai).

Legendarna Francoza Sebastien Ogier (Citroen) in Sebastien Loeb (Hyundai) sta šesti oziroma osmi. Večkratni svetovni prvak Ogier po napaki v prvi hitrostni preizkušnji zaostaja 36 sekund, Loeb pa je udaril ob betonsko ograjo in si je s poškodovanim avtomobilom nabral slabi dve minuti in pol zaostanka.

Evans je sicer do vodstva prišel po uspešni pritožbi moštva in odločitvi vodstva dirke, ki mu je odštela zamudo, do katere je prišlo, ker ni mogel neovirano mimo vozila tekmeca Krisa Meeka, ki je zaradi tehnične okvare vozil zelo počasi, Valižan pa ga je ujel.

Izidi, 1. etapa:

1. Elfyn Evans/Scott Martin(VBr/Ford Fiesta) 1:09:39,6

2. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Toyota Yaris) + 4,5

3. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) 5,3

4. Dani Sordo/Carlos del Barrio (Špa/Hyundai i20) 26,1

5. Teemu Suninen/Marko Salminen (Fin/Ford Fiesta) 30,9

6. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Citroen C3) 36,3

7. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Fin/Citroen C3) 46,3

8. Sebastien Loeb/Daniel Elena (Fra/Hyundai i20) 2:27,9