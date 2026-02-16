Dve klasični stezi F1 se bosta izmenjavali na koledarju

Dve dirkališči, ki sta se zadnja desetletja zdeli nepogrešljivi v svetovnem prvenstvu formule 1 - Barcelona in Spa-Francorschamps - se bosta v naslednjih letih izmenjavali na koledarju. Belgijsko prizorišče si sicer želi, da bi bilo v bodoče znova stalno na koledarju. In takega mnenja so tudi dirkači in gledalci. Barcelona bo lažje pogrešljiva, osrednja španska dirka bo odslej v Madridu.

Barcelona do leta 2032 ostaja del formule 1, saj so organizatorji dirke v Montemelu podaljšali pogodbo z vodstvom tekmovanja. Bo pa dirka za VN Katalonije po novem na sporedu le vsaki dve leti in se bo na koledarju menjala z belgijskim Spa Francorchampsom. Letos bo dirka na sporedu 14. junija, nato pa spet leta 2028, 2030 in 2032. V letošnjem koledarju je Spa na koledarju 19. julija, nato pa bo dirka tam leta 2027, 2029 in 2031.

Lani se je začela gradnja steze Madring na pri madridskem razstavišču, ki bo delno speljana tudi po ulicah. Foto: Guliverimage Dirka v Barceloni je bila med tistimi, ki naj bi jih izbrisali iz koledarja, razlog pa je tudi ta, da ima pravico za organizacijo dirk v Španiji do leta 2025 Madrid, ki bo dirko za VN Španije prvič gostil letos 13. septembra. Z investicijami v dirkališče so tudi Katalonci prepričali vodstvo tekmovanja, da tudi njihova steza ostane del kraljeve serije avtomobilističnega športa. "Barcelona je neverjetno lepo mesto in navijači nas tam vsako leto sprejmejo zelo strastno," je enega od razlogov za podaljšanje pogodbe izpostavil poslovodja tekmovanja Stefano Domenicali. Dodal je, da Katalonci vsako leto priredijo tudi fantastičen festival za ljubitelje tega športa.