Avtorji:
M. P., STA

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
17.50

VN Belgije Formula 1 VN Španije

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 17.50

Barcelona in Spa-Francorschamps

Dve klasični stezi F1 se bosta izmenjavali na koledarju

Barcelona Lando Norris McLaren | Lando Norris na dirkališču v Barceloni. | Foto Guliverimage

Lando Norris na dirkališču v Barceloni.

Foto: Guliverimage

Dve dirkališči, ki sta se zadnja desetletja zdeli nepogrešljivi v svetovnem prvenstvu formule 1 - Barcelona in Spa-Francorschamps - se bosta v naslednjih letih izmenjavali na koledarju. Belgijsko prizorišče si sicer želi, da bi bilo v bodoče znova stalno na koledarju. In takega mnenja so tudi dirkači in gledalci. Barcelona bo lažje pogrešljiva, osrednja španska dirka bo odslej v Madridu.

