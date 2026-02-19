Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
STA

Četrtek,
19. 2. 2026,
Četrtek, 19. 2. 2026, 10.27

Dirko motoGP v Avstraliji bodo preselili na novo lokacijo

STA

motoGP Muggelo Francesco Bagnaia Marc Marquez Ducati | Foto Reuters

Foto: Reuters

Dirke motociklističnega svetovnega prvenstva v Avstraliji bodo od leta 2027 na novi lokaciji. Phillip Island bo letos po skoraj treh desetletjih gostil zadnjo dirko motoGP, dirka pa se bo od leta 2027 preselila na cestno dirkališče v Adelajdi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dogodek od leta 1997 poteka na slikovitem in pogosto vetrovnem obalnem dirkališču, približno dve uri od Melbourna, vendar bo pogodba za prirejanje dirk letos potekla.

Promotor MotoGP Sports Entertainment, prej znan kot Dorna, je želel razširiti privlačnost tekmovanja in dirko preseliti v melbournski Albert Park, ki v začetku marca gosti uvodno dirko sezone avtomobilističnega svetovnega prvenstva v formuli 1.

Vendar je bila vlada zvezne države Viktorija neomajna, da dirka ostane na ikoničnem in zelo priljubljenem Phillip Islandu, saj predstavlja veliko spodbudo za lokalno gospodarstvo, ko se vsako leto na tem dirkališču zbere več kot 90 tisoč ljubiteljev motociklističnega športa.

Ker so pogajanja zašla v slepo ulico, je posredovala vlada Južne Avstralije in si zagotovila dirko za šest let od leta 2027 v Adelajdi. Šlo bo za prvo tekmovanje v motoGP, ki bo potekalo v središču mesta.

"Prihod motoGP v Adelajdo pomeni pomemben mejnik v razvoju našega prvenstva," je dejal glavni športni direktor motoGP Carlos Ezpeleta.

"To mesto ima svetovni sloves gostitelja velikih športnih dogodkov, priložnost za načrtovanje namensko zgrajenega dirkališča na mestnih ulicah pa je nekaj resnično edinstvenega v našem športu."

Premier Južne Avstralije Peter Malinauskas je to označil za velik uspeh za Adelajdo.

"Podpiramo velike dogodke, ki prinašajo močan gospodarski donos, in motoGP počne prav to," je dejal.

"MotoGP raste po vsem svetu z rekordno hitrostjo – in Adelajda bo zdaj ključni del te zgodbe o rasti."

Adelajda je prej gostila veliko nagrado Avstralije v formuli 1, dokler leta 1995 ni izgubila proti Melbournu.

