Dirke svetovnega prvenstva v motokrosu MXGP letos v Sloveniji oziroma točneje v Prekmurju še ne bo. Edini prost termin – konec aprila – bi prišel prehitro, da bi lahko pripravili dovolj kakovostno progo. Na končnem koledarju prvenstva je tako 19 dirk. Vseeno pa se zdaj dirka v Sloveniji zdi bolj uresničljiva kot kadarkoli prej. Željku Makovcu iz AMD Makovec iz Murske Sobote je uspel politični preboj, saj so pred dnevi sprejeli amandma za Zakon o urejanju okolja, ki bo omogočil lažje gradbene posege na degradiranih območjih, velikih do deset hektarov, čeprav so zdaj kategorizirana kot kmetijska zemlja.

Dirka v Trentinu bo letos 19. aprila. Foto: Matej Podgoršek Infront Moto Racing, organizator in promotor svetovnega prvenstva v motokrosu (MXGP), je objavil dokončni koledar dirk za sezono 2026, ki se 8. marca začenja v Argentini. Na njem je 19 dirk, saj prireditelja za 20. dirko niso našli. Prost termin je bil 26. april. Kandidat je bila tudi Slovenija, a ta datum pride prehitro, da bi na prekmurski ravnici lahko organizirali dirko, za katero si že več let prizadeva Željko Makovec in je z vodstvom Infront Moto Racing stalno v kontaktu. "Kakovostne proge ne moremo pripraviti do 26. aprila. Prisegam na kakovost. Rad bi naredil poligon, kot mora biti. Potem pa se lahko za dirko dogovorimo za naslednjo sezono," je za Siol Sportal pojasnil Makovec. Premiki že dogovorjenih dirk ob koncu sezone – septembra – na aprilski termin pa niso mogoči.

Končen koledar dirk svetovnega prvenstva MXGP in MX2 2026:



8. marec – Argentina (Bariloche)

22. marec – Andaluzija (Almonte)

29. marec – Švica (Frauenfeld)

12. april – Sardinija (Riola Sardo)

19. april – Trentino (Pietramurata)

24. maj – Francija (Lacapelle Marival)

31. maj – Nemčija (Teutschenthal)

7. junij – Latvija (Kegums)

21. junij – Italija (Montevarchi)

28. junij – Portugalska (Agueda)

5. julij – Južna Afrika (Johannesburg)

19. julij – Velika Britanija (Foxhills)

26. julij – Češka (Loket)

2. avgust – Belgija (Lommel)

16. avgust – Švedska (Uddevalla)

23. avgust – Nizozemska (Arnhem)

6. september – Turčija (Afyonkarahisar)

13. september – Kitajska (Šanghaj)

20. september – Avstralija (Darwin)

4. oktober – pokal narodov (Ernee, Francija)

"Zdaj imamo zakonsko podlago, po kateri lahko gradimo začasni večnamenski poligon"

Željko Makovec Foto: Matej Podgoršek Makovec pa se ne predaja, saj mu je pred dnevi uspel politični preboj. "Zdaj imamo zakonsko podlago, po kateri lahko gradimo začasni večnamenski poligon. Na to sem čakal več let." Amandma, ki ga je na koncu vložila Svoboda, v Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) je bil sprejet prejšnji teden. Zdaj bodo lahko naredili začasni poligon do velikosti deset hektarov. "Rad bi se zahvalil vsem poslancem iz naše regije in širše, ki so mi pomagali in me prenašali zadnjega pol leta, ko sem jih mučil." Ves čas je imel podporo vseh političnih strank, najbolj aktivno sta mu pomagala Andrej Kosi iz SDS in Jože Horvat iz NSi. Zagonski kapital za nadaljevanje projekta bo dala Murska Transport, zdaj pa Makovec išče dodatne investitorje in marketinško agencijo, ki mu bo poligon in dirko MXGP pomagala promovirati. "Grem s polnim plinom naprej. Sestanki se mi vrstijo dnevno. Zdaj čakam tudi na sestanek z županom in lastnikom zemljišča. Potem se bom začel dogovarjati za stroje." Njegova želja je, da bi lahko začel graditi poligon v roku treh ali štirih mesecev. Za samo gradnjo kakovostne proge pa nato potrebuje približno tri mesece.

Gajser: Jaz mu želim vso srečo in upam, da mu uspe

Projekt Željka Makovca podpirata tudi Tim Gajser in Jan Pancar, slovenska voznika v prvenstvu MXGP. Foto: Damjan Končar/AMZS Projekt Željka Makovca je podprl tudi petkratni svetovni Tim Gajser (Yamaha). Vemo, da je velika nagrada Slovenije njegova dolgoletna želja. "Ko slišim take informacije, sem zelo vesel, saj se na tem, da bi pripeljali svetovno prvenstvo v Slovenijo, dela že nekaj let. Vsi si lahko samo predstavljamo, kakšno vzdušje bi bilo to. Če je že v Arcu v Italiji skoraj, kot da bi bila slovenska dirka. Ali pa na Češkem v Loketu. To je samo pozitivno. Jaz mu želim vso srečo in upam, da mu uspe." Dirke bi bil vesel tudi drugi Slovenec v prvenstvu MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM). "Ni tekme, kot je domača. To bi bilo odlično tako zame kot za gledalce, ki se morajo voziti v Italijo, na Češko ali še kam drugam. To bi bil res spektakel. Še lažje bi bilo biti hitrejši, ko imaš še več podpore." Pa še na taki progi bi slovenski tekmovalci lahko vse leto bolj kakovostno trenirali. "Če bi proga ostala za naprej, bi bilo odlično za motokros. Več prog je samo boljše," poudarja Pancar.

AMZS: Takšnega poligona si vsi želimo

Tim Gajser in Luka Mežan Foto: Damjan Končar/AMZS Pred leti je dirko MXGP v Slovenijo skušala pripeljati tudi krovna organizacija za motokros pri nas, AMZS, a se ji je zaustavilo že pri iskanju primerne lokacije. S projektom Želja Makovca, ki je našel lokacijo, so seznanjeni. "Vsekakor ga podpiramo. Vse njegove napore, ki jih je vložil, spoštujemo. Lahko pričakuje našo pomoč, tako pri predpripravi kot pri organizaciji. Vsi na zvezi si želimo, da bi se dirka izvedla," je ob robu ponedeljkove predstavitve adutov AMZS za sezono 2026 povedal vodja področja avto-moto šport Luka Mežan. Seveda pa s takim poligonom ne bi dobili le dirke MXGP, ampak bi bil ta uporaben širše. "Pobuda, ki jo je dal Makovec, je najprimernejša. Takšnega poligona si vsi želimo – da ne bi šlo samo za enkratno dirko, ampak da bi poligon živel. Motokrosisti potrebujejo proge, vsi offroad vozniki jih potrebujejo. To nam v Sloveniji manjka. Nismo pristaši vožnje v naravnem okolju. Motorji in oprema se prodajajo, a vozniki nimajo veliko izbire, kje se lahko vozijo, kaj šele na višji ravni oziroma na boljših poligonih, kot obstajajo drugje po svetu."