VN Avstralije v Melbournu

Dirkači in navijači s strahom pričakujejo prvo dirko, štart ob 5.00

George Russell je z novo srebrno puščico favorit za zmago v Melbournu in tudi za letošnji naslov prvaka.

George Russell je z novo srebrno puščico favorit za zmago v Melbournu in tudi za letošnji naslov prvaka.

Foto: Guliverimage

V prvi štartni vrsti prve dirke nove dobe formule 1 sta George Russell in Kimi Antonelli (oba Mercedes). In očitno sta edina navdušena nad novimi dirkalniki, saj je glede na razplet kvalifikacij njun dirkalnik toliko boljši od tekmecev. V drugi vrsti sta na veliki nagradi Avstralije v Melbournu Isack Hadjar (Red Bull) in Charles Leclerc (Ferrari), v tretji oba McLarnova voznika, Lewis Hamilton (Ferrari) pa na sedmem štartnem mestu. Max Verstappen (Red Bull) bo po nesreči na kvalifikacijah dirko začel iz predzadnje vrste. Štart je ob 5.00 zjutraj, dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo.

Zdaj je še Lando Norris priznal, da z letošnjimi dirkalniki zaradi novih pogonskim sklopom ne morejo zares dirkati. | Foto: Guliverimage Zdaj je še Lando Norris priznal, da z letošnjimi dirkalniki zaradi novih pogonskim sklopom ne morejo zares dirkati. Foto: Guliverimage Karavano formule 1 milijoni gledalcev po svetu tako z navdušenjem kot s strahom spremljajo uvodno veliko nagrado nove sezone, prve sezone z novo generacijo dirkalnikov in pogonskih sklopov. "Od najboljših dirkalnikov vseh časov smo šli v najslabše," je po kvalifikacijah dejal aktualni prvak Lando Norris (McLaren). Pred nekaj tedni jih je Britanec še zagovarjal. Vse bolj postaja jasno, da pogonski sklop, ki ga v enakem razmerju sestavljata električni del in del z notranjim izgorevanjem, ni prava stvar. Pri prejšnji generaciji motorjev je električni oziroma hibridni del ustvarjal 20 odstotkov moči. "Vsi vemo, kje je težava. Razmerje 50:50 enostavno ne deluje, še posebej ne na ravninah. Zaviraš precej pred samimi zavoji. Večkrat moraš spustiti plin, da se baterija spet polni. Če je pa baterija preveč napolnjena, pa tudi ni v redu. Težko je tako dirkati. A to pač imamo," je razložil Norris. Štirikratni prvak Max Verstappen (Red Bull) je na to opozarjal že pred časom, ko so sprejemali ta pravila. "Niti malo ne uživam." Charles Leclerc (Ferrari) meni, da bi lahko "neumne dirkače", kot se je izrazil, prehitela polovica tekmecev. Torej vse tiste, ki ne bodo znali pravilno uporabljati pogonskega sklopa.

Drugo dejstvo, ki smo ga spoznali po kvalifikacijah in se ga prav tako mnogi bojijo, je prednost Mercedesove ekipe. Če so Red Bull, Ferrari in McLaren tesno skupaj, pa sta bila George Russell in Kimi Antonelli (oba Mercedes) osem desetink hitrejša od njih. "V petek sem rekel, da je razlika pol sekunde, zdaj je osem desetink. Višja je, kot sem pričakoval," je izpostavil Leclerc. "Sam sem to napovedal že v Bahrajnu, sploh nisem presenečen," pa je dodal Verstappen.

Že dlje časa je velik kritik novih pravil Max Verstappen, ki je kvalifikacije končal že v prvem delu z nesrečo. | Foto: Guliverimage Že dlje časa je velik kritik novih pravil Max Verstappen, ki je kvalifikacije končal že v prvem delu z nesrečo. Foto: Guliverimage

