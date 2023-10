Dirkače muči peti zavoj, po le uri treninga sledijo kvalifikacije

Prvi in edini trening so odpeljali ob sončnem zahodu.

Prvi in edini trening so odpeljali ob sončnem zahodu. Foto: Reuters

Max Verstappen Foto: Reuters Katar že vrsto let gosti motoGP, lani je bil mesec dni prestolnica svetovnega nogometa, odslej pa je tu doma tudi formula 1. Vsaj naslednjih deset let. Pred dvema letoma so najboljši vozniki z enosedežniki tu dirkali prvič, letos drugič. Prvi in edini prosti trening je dobil vodilni v skupnem seštevku Max Verstappen (Red Bull). Bil je več kot tri desetinke hitrejši od Carlosa Sainza (Ferrari). Charles Leclerc (Ferrari) in Fernando Alonso (Aston Martin) sta na tretjem in četrtem mestu zaostala še skoraj pol sekunde. Večina je imela precej težav z obvladovanjem dirkalnika na novo asfaltirani progi, še posebej v hitrem petem zavoju.

VN Katarja, prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:27,428

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,334

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,481

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,491

5. Sergio Perez (Red Bull) +0,588

6. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +0,599

7. Nico Hülkenberg (Haas) +0,743

8. George Russell (Mercedes) +0,908

9. Oscar Piastri (McLaren) +0,952

10. Lando Norris (McLaren) +1,013

11. Logan Sargeant (Williams) +1,122

12. Alex Albon (Williams) +1,162

13. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,251

14. Lance Stroll (Aston Martin) +1,262

15. Esteban Ocon (Alpine) +1,304

16. Pierre Gasly (Alpine) +1,393

17. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,613

18. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,678

19. Liam Lawson (Alpha Tauri) +1,810

20. Kevin Magnussen (Haas) +2,074

Charles Leclerc Foto: Reuters Na tem treningu so morale ekipe in dirkači preizkusiti in najti prave nastavitve tako za kvalifikacije kot dirko, torej s prazno in polno posodo z gorivom. Obenem steze najbolje ne poznajo, saj tu formula 1 gosti šele drugič, pa še na novo so jo asfaltirali in spremenili robnike. Veliko dela torej za 60 minut treninga, po drugi strani pa vprašanje, koliko smisla je ta sploh imel. Potekal je namreč ob sončnem zahodu, pri temperaturi okoli 40 stopinj, medtem ko bodo petkove kvalifikacije, sobotni šprint in nedeljska glavna dirka zvečer pod lučmi, ko bodo temperature nižje.