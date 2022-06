V živo: Štart dirke, ki je še nihče ni osvojil dvakrat

Šesta dirka v Azerbajdžanu in še šesti različni zmagovalec? Povsem mogoče. Charles Leclerc, ki je na prvem štartnem mestu, tu še ni zmagal. Medtem Lewis Hamilton govori o dveh dirkah, in da je na prvem štartnem položaju njihove dirke George Russell. "Sploh ne dirkamo proti prvim štirim. Smo v povsem drugi ligi."

Še 10 minut do štarta. Vroč dan v Bakuju. Na dolgi štartno-ciljni ravnini tu pnevmatike zelo trpijo. Leclerc in Perez sta favorita za zmago, a presenečenja so na VN Azerbajdžana vsako leto. Dogajanje spremljamo v živo.

V središču pozornosti je Charles Leclerc (Ferrari). Sezono je začel z dvema zmagama na uvodnih treh dirkah, na zadnjih dveh pa ostal brez stopničk in vodstva v prvenstvu. Za vodilnim Maxom Verstappnom (Red Bull) zdaj zaostaja devet točk. Je pa naravnost vrhunska njegova forma na kvalifikacijah. Na osmih v tej sezoni še ni bil slabši kot drugi! V Bakuju bo šestič na prvem štartnem položaju, samo v Savdski Arabiji in Imoli je bil na drugem štartnem mestu. A zadnje štiri dirke je dobil Red Bull, tri Verstappen in Monako pred dvema tednoma Sergio Perez. Slednji je na štartu še drugič zapored pred ekipnim kolegom in aktualnim svetovnim prvakom.

"George na prvem štartnem položaju, jaz sem pa na tretjem"

Na prvem štartnem položaju dirke druge lige je George Russell. Foto: Reuters V Azerbajdžanu bomo očitno spremljali dve dirke. Četveroboj za zmago med vozniki Ferrarija in Red Bulla ter dirko ostalih za točkovne drobtinice. Mercedes, Alpha Tauri, Alpine, McLaren, Aston Martin in Alfa Romeo so bili na kvalifikacijah sekundo in pol ali celo več počasnejši od prvih dveh ekip. "Sploh ne dirkamo proti prvim štirim. Smo v povsem drugi ligi," je po kvalifikacijah dejal sedmouvrščeni Lewis Hamilton (Mercedes). Tolikšne razlike letos res še ni bilo. "Zdi se, da so kilometre spredaj. Lahko bi rekel, da je George na prvem štartnem položaju, jaz sem pa na tretjem. In to je naša dirka." George Russell (Mercedes) je namreč odpeljal peti čas kvalifikacij. Pravzaprav je bil zadovoljen le Pierre Gasly (Alpha Tauri), ki se je uvrstil med dirkača Mercedesa.

Pet dirk, pet različnih zmagovalcev

Se je pa v Bakuju na prejšnjih dirkah že marsikaj zgodilo. Spomnimo se, kako je lani Verstappen vodil, pa odstopil pet krogov pred ciljem. Na dosedanjih petih dirkah v Azerbajdžanu je bilo prav toliko zmagovalcev. Ni pa tu še zmagal Leclerc, tako da se z njegovo zmago ta trend sicer lahko nadaljuje tudi letos. Lani je to dirko dobil Perez, ki je z novo pogodbo in z zmago v Monaku sproščen in samozavesten. Morda torej glavni kandidat, da postane prvi večkratni zmagovalec VN Azerbajdžana.