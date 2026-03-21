Di Giannantonio najhitrejši v kvalifikacijah, sprinterska zmaga Marcu Marquezu

Španec Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v razredu motoGP v brazilski Goianii. Drugi je bil Italijan Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), tretji pa Španec Jorge Martin (Aprilia). Pred tem je kvalifikacije dobil Italijan Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati). Prehitel je rojaka Marca Bezzecchija (Aprilia), tretji je bil branilec naslova Španec Marc Marquez (Ducati).

Potem ko so uvod v sezono 2026 dirkači opravili na Tajskem, so se za drugo postajo preselili v Brazilijo, ki se z novim dirkališčem v Goianii po več kot dveh desetletjih vrača na sceno v motociklističnem SP.

Petkov uvod je minil v kaotičnih razmerah in močnem dežju, nekoliko bolje je bilo danes, ko so tam potekale kvalifikacije. Dobil jih je Di Giannantonio pred rojakom Marcom Bezzecchijem (Aprilia), tretji je bil branilec Marc Marquez.

A pozneje jo je prirediteljem spet zagodlo vreme, tako da so morali start sprinta prestaviti za uro in pol.

Ko so se dirkači pognali s starta, je bilo kmalu jasno, da bosta v boju za zmago le dva, saj se je Marc Marquez hitro prebil na drugo mesto in iz kroga v krog manjšal razliko do Italijana pred sabo.

Di Giannantonio je zdržal večji del dirke, toda napada svetovnega prvaka tri kroge pred koncem ni mogel odbiti. Po prehitevalnem manevru pa se je Španec na tovarniškem Ducatiju ostal pred njim.

Di Giannantonio je zdržal večji del dirke, toda napada svetovnega prvaka tri kroge pred koncem ni mogel odbiti. Foto: Reuters

"Zelo pomembna zmaga, čutil sem, da lahko to dosežem, a je manjkal zadnji korak. Nisem še čisto pravi, Di Giannantonio pa je bil zelo hiter in moral sem se kar potruditi," je za prireditelje po dirki dejal zmagovalec.

Velik uspeh si je v boju za zadnje mesto med prvo trojico privozil Martin. Prvak iz sezone 2024 se počasi vrača v pravo formo, današnje tretje mesto pa je prva vrhunska uvrstitev po zelo dolgem času.

"Hvala vsem, ki so mi pomagali. Dolga pot je bila, naporna, res sem vesel," pa je prvo uvrstitev med prve tri pospremil nekdanji svetovni prvak, ki je velik del prejšnje sezone izgubil zaradi poškodb in okrevanja.

Premagal je tudi moštvenega sotekmovalca Bezzecchija, zmagovalca uvodne dirke sezone na Tajskem. Peti je bil Japonec Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), šesti pa Francoz Fabio Quartararo (Yamaha).

Drugi Ducatijev voznik Italijan Francesco Bagnaia, ki je bil šele 11. v kvalifikacijah, je iztržil osmo mesto, takoj za njim je končal Španec Pedro Acosta (KTM), vodilni v seštevku sezone.

Kljub temu je vodstvo še zadržal, zdaj ima 33 točk, Bezzecchi 31, tretji je zdaj Martin s 25. Marc Marquez, ki prve dirke sezone ni končal, pa je šesti z 21.

Kvalifikacije Italijanu

Kvalifikacije je dobil Di Giannantonio, ki je na koncu le za sedem stotnik prehitel Bezzecchija, zmagovalca uvodne dirke sezone na Tajskem. Tretji čas je dosegel Marc Marquez, svetovni prvak je na prvi dirki sezone ostal brez točk po odstopu zaradi okvare motocikla.

Danes sta brez boja za vidnejša mesta po padcih v zadnjem delu kvalifikacij ostala tudi drugi Ducatijev voznik Italijan Francesco Bagnaia, na koncu je dosegel 11. čas, ter Španec Pedro Acosta (KTM), vodilni v seštevku sezone, ki bo začel šele z devetega mesta.

Dirkače v Goianii že danes zvečer ob 19. uri čaka sprinterska dirka, klasična preizkušnja bo na vrsti v nedeljo ob isti uri.

V SP je pred brazilskima dirkama prvi Acosta z 32 točkami, Bezzecchi jih ima 25, tretji je Španec Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) s 23.

