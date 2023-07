Dež, traktor, sonce in Verstappen

Oscar Piastri Foto: Guliverimage Odločilni del kvalifikacij za sobotno šprint dirko je bil precej dramatičen, saj so na še ne povsem suhi stezi dirkali z gumami za suho stezo in iz kroga v krog izboljševali svoje čase. Zadnji je hiter krog odpeljal Max Verstappen (Red Bull) in bil res najhitrejši, a le 11 tisočink pred novincem Oscarjem Piastrijem (McLaren). V drugi štartni vrsti v boju za točke od osem do ena bosta dirkača Ferrarija, Carlos Sainz in Charles Leclerc. Zadnji si je v petek priboril prvi štartni položaj za nedeljsko glavno dirko, ko bo moral Verstappen zaradi kazni (menjava menjalnika) štartati s šestega in ne prvega mesta.

VN Belgije, kvalifikacije za šprint:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:49,056

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,011

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,025

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,195

5. Lando Norris (McLaren) +0,333

6. Pierre Gasly (Alpine) +0,644

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,844

8. Sergio Perez (Red Bull) +0,905

9. Esteban Ocon (Alpine) +1,438

10. George Russell (Mercedes) +6,686



11. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri)

12. Alex Albon (Williams)

13. Logan Sargeant (Williams)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Fernando Alonso (Aston Martin)



16. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

17. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Guanju Džov (Alfa Romeo)

20. Nico Hülkenberg (Haas)

Foto: Reuters Kvalifikacije so se začele s 35 minutami zamude, saj so sušili progo. Na traktorje so imeli nameščene puhalnike in s steze so pihali in odrivali stoječo vodo. Videti je bilo precej bizarno. Dopoldne je v Spaju namreč deževalo. Na že delno suhi stezi in ob nekaj sončnih žarkih so nato prvi del kvalifikacijah odpeljali na pnevmatikah "intermediate". Presenečenj ni bilo. V zaključku drugega dela pa je Lance Stroll (Aston Martin) prvi in edini poskusil z gumami za suho stezo. Bilo je še prezgodaj, sredi kroga je zletel v zaščitne gume. Nekaj sekund pred koncem so zato izobesili rdečo zastavo in dirkači v hitrem krogu tega niso mogli dokončati. Med njimi Fernando Alonso (Aston Martin), ki je tako po krivdi ekipnega kolega ostal brez finalnega dela.